“ヒト×保険×テクノロジー”「AS platform」登録ユーザー数5,000ID突破！保険募集人プラットフォーム　本格リリースからわずか半年で急成長

株式会社アイリックコーポレーション（本社：東京都文京区 代表取締役社長CEO：勝本竜二、証券コード：7325、以下 当社）が運営する、保険募集人のための情報プラットフォーム「AS platform（エーエスプラットフォーム）」の登録ＩＤ数が、2026年1月に5,000 IDを突破いたしました（登録代理店156社）。2025年7月の本格リリースからわずか半年での達成となります。

【募集人プラットフォーム開発の背景】

「情報の分散」が募集人本来のパフォーマンスを阻害している――。 保険販売の現場においては、複数の保険会社から日々届く膨大な商品・規定情報の整理が募集人の大きな業務負荷となっています。顧客への誠実な対応に欠かせない知識習得が、情報の断片化によって非効率となっている現実は、業界全体の大きな課題と私たちは考えております。

当社はこの状況を打破するため、大型代理店としての実務ノウハウと開発部門の技術力を融合し、募集人が本来のコンサルティング業務に集中できるよう、あらゆる情報が一元管理された「募集人専用の情報のハブ」を構築するに至りました。

【急成長の要因】

2024年5月の本サービスの構想着手から1年半、正式利用登録開始から約半年における急成長の背景には、以下の2つの大きな要因があります。

１．主力システムユーザー様の声を反映したサービス開発

当社の主力システムである「AS-BOX」や「AS SYSTEM」をご利用いただいている代理店・募集人の皆様の声を真摯に取り入れ、現場で本当に必要とされている機能を厳選して開発に注力しました。 具体的には、各保険会社の商品名や特約名から保障内容を検索できる機能や、保険募集にまつわる記事・コラム、各社提供のコンテンツを一元的に閲覧できる機能を実装。個別に行っていた煩雑な情報収集を一つのインターフェースに集約することで、利便性が劇的に向上しました。

２．募集人の皆様への「無償提供」

AS platformは、登録をいただいた代理店に所属する募集人の皆様へ無償で提供しています。高い実用性を持つツールをコスト負担なく導入できる点が、多くの募集人の方々に支持され、短期間でのユーザー数拡大につながりました。

これらにより、募集人の皆様が本来の業務である「お客さまへの最適な提案」に注力できる環境を構築しています。

【保険会社にとってのメリット】

保険会社にとっても、AS platformは多くの募集人へ自社の最新情報やコンテンツを直接、かつ適切に提供できる場として強い関心をいただいております。今後、情報の伝達効率がさらに高まることで、募集人の商品理解が深まり、より質の高いサービス提供に繋がる基盤となるものとして期待されています。

【ユーザー数の推移】

2026年1月28日現在、AS platformをご利用いただく代理店数は156社、募集人単位の会員ID数は5,381となっております。

【今後の展望】

AS platformは当社が保険代理店に提供するすべてのサービスの「ハブ」となることで、募集人が保険提案に必要な情報を一元管理できるインフラへと進化してまいります。今後、各サービス間の連携につきましては、ID統合によるSSO（シングルサインオン）を進めてまいります。

■AS platform（エーエスプラットフォーム）について

https://hs.irrc.co.jp/is-support/asplatform(https://hs.irrc.co.jp/is-support/asplatform)

サービス内容：保険会社名と主契約・特約名による保障内容検索機能（AS-plus＊の一部機能）、保険募集に関わる記事・コラム閲覧、募集に使えるトピックを取り上げて学べる「オシエテ！」機能、保険会社からの提供コンテンツや当社が独自に収集したパンフレットリンク集等をご提供します。

利用料：無償（ご利用においては当社へのお申込みが必要です）

※AS platform経由で利用する「AS-BOX」「AS FiNDER」等の各サービス利用料については別途お問い合わせください。

＊AS-plusはAS-BOXとAS SYSTEMのオプション機能です。

■株式会社アイリックコーポレーション副社長 コメント

日頃よりお取引のある保険代理店様、保険会社様には、AS platformのコンセプトに強い関心と期待を寄せていただいております。

登録受付開始からわずか半年で5,000IDに到達したことは、現場のニーズに即したサービスを提供できている証だと確信しております。

保険業界では保険会社によるAI活用やDXが加速していますが、代理店におけるテクノロジー活用による業務改善の余地はまだ多く残されています。

引き続き、サービス拡充と各サービスとの連携を強化し、お客さま、代理店、保険会社の三者利益の実現に貢献してまいります。

取締役副社長 建部賢二郎

【会社概要】

■株式会社アイリックコーポレーション（https://www.irrc.co.jp/(https://www.irrc.co.jp/)）

（東京証券取引所 グロース市場：証券コード 7325）

本社所在地 東京都文京区本郷二丁目27番20号 本郷センタービル4階

設立 1995年7月

代表者 代表取締役社長 勝本 竜二

資本金 13億5,478万円

事業内容 ・『保険クリニック(R)』の運営を行う保険クリニック事業

・保険販売事業者に向けたソリューション事業

・顧客の資産運用やライフプランをサポートするFA事業

・「保険IQシステム(R)」などの開発、ADXプロダクトの開発・販売を行うシステム事業

サービス インシュアテックソリューション https://hs.irrc.co.jp/

サイト 日本初*の保険ショップ『保険クリニック(R)』 https://www.hoken-clinic.com/

スマートOCR(R)（非定型AI-OCR） https://www.smartocr.jp/

*「日本初の来店型乗合保険ショップチェーン**」

**店舗数11店舗以上または年商10億円以上をチェーン店と定義

東京商工リサーチ調べ（2018年6月）

