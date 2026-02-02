3月6日(金)公開の映画『ウィキッド 永遠の約束』の世界観がサマンサタバサのバッグやチャームに！

株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド

株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド(代表取締役社長：古屋幸二、所在地：東京都港区)は「女性の永遠のパートナー 」をコンセプトにレディースバッグを展開するブランド『Samantha Thavasa(サマンサタバサ)』より、3月6日(金)公開の映画『ウィキッド 永遠の約束』とのコラボレーションアイテムを展開します。『ウィキッド ふたりの魔女』とは異なる2人のドレスをイメージしたカラーに

「エルファバ」、「グリンダ」を連想するモチーフがデザインされた、まるで物語の世界観に入り込んだようなアイテムを展開いたします。

【WICKED | サマンサタバサ】

https://www.samantha.co.jp/shop/e/exb2601b1/

【バッグ】

物語の中でエルファバ、グリンダが着用しているドレスをイメージしたカラーがショルダーバッグに。エルファバの魔法を連想させるほうきのモチーフ、グリンダの優美な印象をイメージした光輝く蝶がそれぞれにデザインされていて、ワンポイントに。

裏地には、エルファバ、グリンダ、それぞれのカラーを連想した配色で細部にまでこだわりを重ねたアイテムです。

ゴールドの金具が輝く、ベルトモチーフも印象的で、スタイリングの主役になること間違いなしのショルダーバッグ。

ショルダーバッグ：\29,700

【チャーム】

グリンダをイメージしたカラーの蝶モチーフ、ショルダーバッグの裏地と同様の総柄にエルファバのシルエットをデザインしたチャーム、物語に登場するキャラクターをデザインしたチャームの3種がラインナップ。同シリーズのバッグとあわせて、コーディネートをお楽しみください。

バッグチャーム：\6,600

Universal Studios Licensing LLC （ユニバーサル・スタジオ・ライセンシング LLC ）との商品化契約に基づき、＜株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド＞ が企画・制作した商品です。

(C)Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.

【発売スケジュール】

2026年2月2日(月)～

サマンサタバサ展開店舗、公式オンラインショップにて予約販売開始

2026年2月9日(月)～

サマンサタバサ展開店舗にて販売開始

■会社概要

商号：株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド

代表取締役社長：古屋 幸二

設立：1994年3月10日

事業内容：バッグとジュエリーの企画・製造・販売

URL：https://www.samantha.co.jp/company