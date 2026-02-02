【ウリドキ株式会社】累計査定依頼数40万件を突破

ウリドキ株式会社

C2B買取プラットフォーム「ウリドキ」（https://uridoki.net/）を運営するウリドキ株式会社（本社：

東京都新宿区、代表取締役：木暮康雄、証券コード：418A）は、2026 年 1 月、『ウリドキ』の累

計査定依頼数が 40 万件を突破したことをお知らせいたします。

■累計査定依頼数 40 万件突破の背景：高単価商材における「価格・業者選定・安全性」への不

安の解消

近年、リユース市場が拡大する中、当社はこれまで、ブランド品・高級時計・お酒などの高単価商材に特化した査定・買取支援サービスを提供してまいりました。

一般的に高単価商材は、

・売却時の不安

・価格の妥当性への疑問

・買取業者選定の難しさ

といった課題が大きく、取引のハードルが高い分野とされています。

こうした課題に対し当社は、高単価商材の取引に不可欠な専門性と透明性を重視し、複数の専門買

取事業者が同時に査定を提示するプラットフォームを構築してまいりました。価格や条件を比較できる環境を整えることで、ユーザーが納得感をもって売却先を選択できる仕組みを提供しております。

その結果、資産性の高い商品でも安心して取引できるサービスとして多くのユーザーにご利用いただき、このたび累計査定依頼数 40 万件突破という節目を迎えることができました。

■ 圧倒的な高単価：平均単価 50 万円超

ウリドキでは、CtoC のフリマアプリと比較して高単価帯の商品が多く取引されている点が大きな特徴です。

・2025 年 11 月期の平均単価：55 万円

市況やカテゴリ構成の変化により前年差はあるものの、継続して 50 万円を超える高い水準を維持しています。これは、専門的な知識や適正な価値判断が求められる高単価帯の商品の取引において、当社の

プラットフォームが「信頼できるサービス」として選ばれていることの表れです。

■ カテゴリ別査定依頼数ランキング（累計）

累計査定依頼数をカテゴリ別に集計した結果、専門性や真贋判定、相場理解が求められる高単価帯

カテゴリが中心となる結果となりました。

1 位：ブランドバッグ（エルメス、シャネル、ルイ・ヴィトン等）

2 位：高級時計（ロレックス、オーデマピゲ、パテックフィリップ等）

3 位：お酒（サントリー山崎、サントリー響等）

※本ランキングは、マッチングサービス開始より 2026 年 1 月 25 日までの当社プラットフォームにおける累計査定依頼データを基に算出しています。

■ 今後の展望：テクノロジーを活用したサービスの高度化

本ランキングで紹介しているカテゴリはいずれも、一般的な低単価商品の取引とは異なり、専門性や価値判断が重視される高単価帯の商品であり、当社サービスの強みが最も発揮されている分野です。

今後は、ブランドバッグ・高級時計・お酒といった高単価帯カテゴリを主軸に、買取事業者数の拡大、査定精度の高度化を目的としたプロダクト改善を継続的に実施してまいります。

また、AI を活用した査定精度の向上やレコメンド機能の高度化など、テクノロジーを活用した機能改善を通じて、サービス全体の品質向上と利便性の強化を図ってまいります。

当社は今後も、「高単価商材に強い査定プラットフォーム」というポジションをさらに確立し、より多くのユーザーに安心して資産性の高い商品を売却いただける環境づくりを推進するとともに、顧客満足度の向上と持続的な事業成長を目指してまいります。

C2B買取プラットフォーム『ウリドキ』について

『ウリドキ』はモノを売りたい人と買取店を繋ぐ買取プラットフォームです。

マッチングサービス『ウリドキ！』とリユース記事特化 WEB メディア『ウリドキプラス』の 2 つのサービスを軸にプラットフォーム事業を展開しています。

『ウリドキ！』は商品の写真や状態を入力して買取依頼をすると、複数の査定士から見積もりが受け取れます。複数店舗に問い合わせることなく、一度の申し込みで買取価格の比較が可能です。

メッセージ機能で査定士と直接やりとりし、「高く売りたい」「早く売りたい」「口コミ評価の高い買取店に売りたい」など、目的に合った買取店へ売ることができます。

『ウリドキ』URL：https://uridoki.net/

買取店様向けお問い合わせ先：https://uridoki.net/shop_entries

会社概要

会社名：ウリドキ株式会社

所在地：〒160-0022 東京都新宿区新宿1-6­-3 新宿御苑フロント9F

代表者：代表取締役 木暮康雄

設立：2014年12月1日

事業内容：C2B買取プラットフォーム『ウリドキ』の運営

URL：https://uridoki.co.jp/