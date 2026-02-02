【1月M&A統計】１月として過去最高。107件(24件増)、取引総額1.7兆円超え

M&A件数、金額の推移 前年同月比で件数3割増、金額は3倍超

株式会社ストライクM&A件数と金額の推移

2026年1月のM&A件数(適時開示ベース)は107件と前年同月を24件上回り、28.9%増となりました。取引総額は1兆7623億円(公表分を集計)と前年同月比で約3.3倍に急増。三菱商事による米国のシェールガス事業買収という8000億円超の大型案件が全体の金額を大きく押し上げました。

上場企業に義務づけられた適時開示情報のうち経営権の移転を伴うM&A(グループ内再編は除く)について、M&A Onlineが集計しました。

金額トップは、三菱商事が米国のシェールガス事業を手がけるAethon3社を買収する案件で、取得価額は約8210億円にのぼりました。1月単独の案件としては突出した規模となっています。

三菱商事は、エネルギー価格の変動が大きい中でも、長期的に安定したキャッシュフローが見込める北米の天然ガス事業を重要な投資対象と位置づけています。今回の買収により、エネルギー転換期における収益基盤の強化と安定供給への貢献を目指します。

久光製薬がMBOで非公開化へ、マンダムには米KKRが対抗提案

金額2位は、湿布薬「サロンパス」で知られる久光製薬のMBO(経営陣による買収)です。創業家が運営する資産管理会社がTOB(株式公開買付け)を実施し、約3934億円で株式の非公開化を目指します。医薬品業界を取り巻く環境が厳しさを増す中、主力医薬品である消炎鎮痛貼付剤「モーラス」シリーズについて薬価下落を抑制するために「基礎的医薬品」の指定獲得に向けて取り組みを進める。がん疼痛治療用の「ジクトルテープ」など既存製品の価値最大化に取り組むと同時に、マイクロニードル技術を核とした新領域への展開を進める。

3位には、化粧品メーカーのマンダムに対する米投資ファンドKKR(コールバーグ・クラビス・ロバーツ)によるTOBがランクインしました。これは、先に発表された同業のCVCキャピタル・パートナーズによるMBO提案価格を大幅に上回る対抗提案であり、今後の展開が注目されます。

1月は大型の海外投資に加え、経営環境の変化に対応するためのMBOや、投資ファンドによるTOBなど、多様なスキームの大型案件が目立ちました。

1月のM&A取引金額TOP10

1:三菱商事

内容:米シェールガス事業のAethon3社を約8210億円で子会社化金額:8,210億円

2:久光製薬

内容:MBO、株式非公開化へ金額:3,934億円

3:KKR(コールバーグ・クラビス・ロバーツ)

内容:米KKRがマンダムに1株3100円で対抗提案、CVCのMBO価格を大幅に上回る金額:1,399億円

4:スタンレー電気

内容:照明機器メーカーの岩崎電気を子会社化金額:703億円

5:ノーリツ鋼機

内容:建築構造部材・フロア材メーカーのセンクシアを子会社化金額:690億円

6:豆蔵

内容:スウェーデンの投資ファンドEQTによるTOBで上場廃止金額:588億円

7:トーセイ

内容:運用管理するファンドを通じてサンケイリアルエステート投資法人をTOBで非公開化金額:584億円

8:住友ベークライト

内容:京セラからケミカル事業を取得金額:300億円

9:コプロ・ホールディングス

内容:建設業界向け人材派遣・人材紹介のトライトを子会社化金額:294億円

10:清水建設

土木工事のあおみ建設を子会社化:250億円

