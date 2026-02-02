香港ディズニーランド・リゾート、毎春恒例「ダッフィー＆フレンズ プレイ・デイズ」を3月20日（金）より開催！リゾート全体に喜びを届けます！

Hongkong International Theme Parks Limited

香港ディズニーランド・リゾート（以下、HKDL）は、毎年春に開催され、多くのファンに親しまれている「ダッフィー＆フレンズ プレイ・デイズ」を2026年3月20日（金）から6月7日（日）まで開催します。ダッフィー＆フレンズの世界観を存分に楽しめる“ファン”タジー（fans-tasy）の世界へ、この春再びゲストの皆様をご招待します。

長年のダッフィー＆フレンズのファンの方も、今回初めて訪れる方も、リゾート全体で繰り広げられる新たな出会いやサプライズの数々にご期待ください。全員が勢ぞろいするデイタイム・ショーでは、春限定の新コスチュームを披露。さらに、ぬいぐるみと一緒に撮影できるフォトスポットや、ホテルで楽しめるパジャマ姿のダッフィー＆フレンズとの特別なひとときなど、リゾートのあらゆる場所で楽しい体験が広がります。

また、2026年6月7日までの期間中、「ノンストップ・２デー・ファン・チケット」を利用すれば、2日目のパーク入園をHK＄100で楽しめます。さらに、「ダッフィー＆フレンズ プレイ・デイズ」期間中に本チケットを利用したゲストには、初回のパーク来園時に「ディズニー・フレンズ・ライブ：キャッスル・パーティー」の指定鑑賞エリア・パスを1枚プレゼントします。

■ダッフィー＆フレンズが、リゾートのいたるところに！

この春、ダッフィー＆フレンズの7人と一緒に、心ときめく航海へ出かけましょう！パークのストリートからステージ、さらには夜空まで、ダッフィー＆フレンズの魅力が、香港ディズニーランド・リゾート全体に広がります。

■ ストリートで楽しむダッフィー＆フレンズ

「ダッフィー＆フレンズ プレイ・ハウス」では、新しいセーラー風コスチュームに身を包んだダッフィー＆フレンズがゲストをお出迎え。春らしく装飾された居心地のよい空間で、ダッフィー、シェリーメイ、ステラ・ルー、ジェラトーニ、クッキー・アン、オル・メル、リーナ・ベルと、ハグをしたり、おしゃべりをしたり、心温まるひとときを過ごせます。

お気に入りのぬいぐるみと一緒に春の思い出を残せる新しいフォトスポットもリゾート各所に登場します。キャッスル・オブ・マジカル・ドリームや、アドベンチャーランド、グリズリー・ガルチ、ミスティック・ポイントに加え、今年は新たに３カ所の撮影スポットが加わり、パーク内のあらゆる場所で撮影を楽しめます。

さらに、メインストリートUSAで開催されるHKDL史上最大規模のパレード「フレンドタスティック！」でも、大きなパレードフロートにダッフィー＆フレンズが登場。音楽とダンス、そして笑顔あふれるパフォーマンスで、ストリートを喜びに包み込みます。

■ ステージで楽しむダッフィー＆フレンズ

20周年をお祝いする「ディズニー・フレンズ・ライブ：キャッスル・パーティー」に新しい衣装をまとったダッフィー＆フレンズの7人が初登場。アップテンポな音楽とともに、コンサートのような臨場感あふれるキャッスルショーをお届けします。

また、ファンに人気のステージ・ショー「ステラ・ルーのワンダフル・ウィッシュ・バレエ」を2026年4月30日（木）から5月31日（日）の期間限定で再演します。ディズニー・ストーリーブック・シアターを舞台に、ステラ・ルーが再び主役となり、約30分間の感動的なパフォーマンスで“夢を追いかける大切さ”を伝えます。「ディズニー・プレミア・アクセス：ステラ・ルーのワンダフル・ウィッシュ・バレエ」を利用すれば、ステラ・ルーの夢が輝く瞬間を、より近く、より特別な席でお楽しみいただけます。

■ 夜空に広がるダッフィー＆フレンズ

夜には、「モーメンタス：パーティー・イン・ナイト・スカイ」もお見逃しなく。プロジェクションマッピング、ドローン、花火が融合した壮大なナイトショーの中で、ダッフィー＆フレンズの笑顔が夜空を彩り、この春の冒険を最高のクライマックスへと導きます。

■食べて、身につけて、ファンダムの喜びを祝おう

イベント限定のスイーツを味わい、とっておきの記念アイテムを選んで、HKDLで出会った“ファン”タジーを持ち帰れば、楽しみはさらに広がります。アフタヌーンタイムにぴったりの甘いデザートから、ダッフィー＆フレンズ・エッグタルトなどの季節限定メニューなど、ダッフィー＆フレンズをモチーフにしたキャラクタースイーツが勢ぞろい。さらに、ミッキーとダッフィーの間にある友情と冒険心を表現した、セーラー風デザインの新作グッズも登場し、ファンの心をくすぐるアイテムが登場します。

■昼から夜まで続く“ファン”タジーな冒険

パークの魔法は、ホテルステイでも続きます。リゾートホテルでは、セーラー風コスチュームをまとった限定ぬいぐるみが含まれる「ミッキー＆ダッフィーのボヤージュ インルーム・テーマ・サプライズ」で特別な滞在を楽しめるほか、新登場の「ダッフィー＆フレンズ インルーム・セレブレーション」を加えれば、お部屋がダッフィーの世界観に包まれた特別な空間に生まれ変わります。

さらに、毎週火曜日の夜、香港ディズニーランド・ホテル内キングダム・クラブでは、ダッフィー＆フレンズから1人がパジャマ姿でおやすみのグリーティングに登場。一日の終わりをやさしく締めくくる、心に残るひとときをお楽しみいただけます。

■早めに計画し、思い出に残る「ダッフィー＆フレンズ プレイ・デイズ」を！

ご家族やご友人と最大限に楽しめる、特別なチケット＆ホテル宿泊オファーで、忘れられないひとときをお過ごしください。

「ダッフィー＆フレンズ プレイ・デイズ」期間中にMyDisney HKアカウントを通じてパークチケットを購入したゲストには、非売品のダッフィー＆フレンズ・オリジナルパズルをプレゼントいたします。加えて、最大HK＄200相当のショッピング＆ダイニング割引クーポンもご利用いただけます。

ノンストップ・２デー・ファン・チケット「「ダッフィー＆フレンズ プレイ・デイズ」期間限定スペシャルオファー」

２連泊・プラス・スペシャル：30％オフ

ディズニー・プレミア・アクセス：ステラ・ルーのワンダフル・ウィッシュ・バレエ

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/64408/table/37_1_069581f37c96a7ff1435bd4d9211fd77.jpg?v=202602020721 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/64408/table/37_2_03d5096bcd51bb0c5d179cd7d2e3b145.jpg?v=202602020721 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/64408/table/37_3_f75fee0cd1b1769dae981fae6fde85f0.jpg?v=202602020721 ]

HKDLでは、すべてのゲストに以下の事項につきご理解とご協力をいただけるようにお願いしております。

パークを訪れる際は、以下を厳守くださいますようお願いいたします。

・パークチケットご購入後は、香港ディズニーランドの専用ウェブサイトにて事前にパーク入園予約をしてください。（ご来園の90日前より予約可）

https://www.hongkongdisneyland.com/

香港ディズニーランド・リゾートについて

香港ディズニーランド・リゾートは、あらゆる年齢や国籍のゲストに、忘れられない異国情緒あふれるディズニー体験を提供します。人気のディズニーストーリーとキャラクターでいっぱいのこのリゾートでは、受賞歴のあるユニークなアトラクションとエンターテインメントが楽しめる8つの異なるランドで探検できます。リゾートでの冒険は、豪華なディズニーホテルでの滞在によって、さらに完璧なものになります。ただし、魔法はリゾートの中だけにとどまりません。社会福祉に深く関わる地域コミュニティの一員として、香港ディズニーランドは、支援が必要な家族を助け、お子様や若者の創造力を高め、環境保護を奨励し、健康的な暮らしを促進するコミュニティサービスプログラムを通してその魔法を広めています。



モバイルアプリで最新情報を入手し、来園の計画を立てよう

開園時間からエンターテインメントのスケジュールまで、モバイルアプリでは香港ディズニーランドのあらゆる情報を入手することができます。パークの入園予約やパーク内でのキャラクター・グリーティングの「ディズニー・スタンバイ・パス」の手配も可能。またGPS対応マップでパーク内の目的地を探したり、パーク内及びホテル内のレストランの予約もできます。各アトラクションの待ち時間もリアルタイムで表示されるので、パークでの時間を有効に使うことができます。マジックアクセス・メンバーは、アプリで専用カレンダーと会員特典が表示され、パークへの訪問がよりマジカルになります。

香港ディズニーランド・リゾートアプリはこちらから無料でダウンロードできます。

iOS: https://itunes.apple.com/app/id1077550649

Android users: https://goo.gl/ZbHHbP