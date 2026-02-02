MCP対応AIプラットフォーム「mitoco Buddy」をバージョンアップ

株式会社テラスカイ

株式会社テラスカイ（本社：東京都中央区、代表取締役CEO 社長執行役員：佐藤 秀哉、以下「テラスカイ」）は2026年2月2日（月）に、MCP（Model Context Protocol）対応のAIプラットフォーム「mitoco Buddy」のバージョンアップを実施しました。

最新バージョンでは、エージェントのマイドライブ連携とスキル連携が可能になり、より高度な要求に対応できるようになります。また「長期記憶」機能により、ユーザーの好みや過去の指示を保持しておけるようになります。連携可能なツールとして、Microsoft TeamsやHubSpotなどが追加されました。

主なバージョンアップ内容は以下のとおりです。

■エージェント マイドライブ 連携対応

エージェント設定で機能を有効化することで、ユーザーはエージェントチャット内でローカルまたはマイドライブからテキストおよび画像ファイルをアップロードできるようになります。

これにより、ファイルの内容を踏まえたマルチモーダルなタスク実行が可能になります。

■エージェント スキル 連携対応

管理者がアップロードした「スキル」をエージェントに設定可能になりました。エージェント上でも高度なツール活用が実現します。

■長期記憶（Long Term Memory）の追加

チャット内で「〇〇を覚えておいて」と頼むとユーザー情報を保存・管理し、過去の対話内容に基づいた、パーソナライズされた回答が可能になります。ユーザーの好みや過去の指示を「長期記憶」として保持するため、同じ説明を繰り返す手間が省け、よりスムーズな対話が実現します。

保存されたメモリの内容は、個人の設定画面から確認・管理できます。

■AI 画像生成機能の追加

チャットオプションで画像生成機能を有効化することで、テキストプロンプトに基づく画像生成や、既存画像の編集が可能になります。

■連携ツール（MCP）の追加・改善

Microsoft Teamsや HubSpotなど、主要なビジネスツールとの連携を強化しました。

・MS Teams MCP追加： Microsoft Teamsとの連携に対応しました。

・HubSpot MCP追加： HubSpot公式のMCP サーバーを呼び出せるインテグレーションを追加しました。

・Microsoft 365 MCP 改善： Microsoft 365 MCP (Outlook、OneDrive、OneNote) を、従来の個人用から組織（法人）用 MCPに変更し、企業環境での利用に対応しました。

■最新AIモデルへの対応

より高度な思考と自然な対話を実現するため、最新のAIモデルに対応しました。

用途に応じて「チャット設定」から切り替えてご利用いただけます。

・Anthropic Claude Opus 4.5

・Gemini 3 Flash Preview

■Wide Context オプションの追加

Claude 4.5 Sonnet および Gemini 3 Pro モデルにて、最大 1M トークンの拡張コンテキストウィンドウを使用できる Wide Context オプションが利用可能になりました。

■推論レベルの調整の追加

AIの思考プロセス（推論レベル）の調整に対応しました。複雑な数式や論理的思考が必要なタスクでは高いレベルに、素早い回答が必要な場合は低いレベルに設定するなど、目的に合わせた最適化が可能です。

■管理者向け「スキル」メニューの追加

管理者向け「スキル」メニューを追加しました。

管理者がアップロードしたスキルをエージェントに連携したり、ユーザーが自身のスキルメニューにコピーして活用したりすることが可能になります。

■ユーザーロール「AI 担当者」の追加

管理負荷の分散とセキュリティ向上を目的として、新しいユーザーロール「AI 担当者」を追加しました。全体管理者でなくても、AI運用に不可欠な「知識」「スキル」「MCP」「エージェント」の管理権限を個別に付与できます。

■UI/UXの改善

・OAuth 再認証の簡素化

チャットでの MCP ツール呼び出し中に OAuth トークンの期限が切れた場合、チャット画面上に再認証ボタンが表示されます。ページ移動することなく、迅速に認証を更新できます。

・ツール呼び出しの可視化

ツール呼び出し時に、現在どのような作業を行っているのか理解しやすい説明が表示されます。

・詳細情報の表示

標準提供ツールの呼び出し時にも、MCP インテグレーション名、ツール名、スキル名が表示されます。

・スキルアップロードの拡張

スキルアップロード時に「.skill」ファイル形式をサポートしました。

上記機能の詳細はリリースノートをご確認ください。

https://www.terrasky.co.jp/files/mitoco_Buddy_ReleaseNote_Ver.20260202.pdf

＜mitoco Buddyについて＞

「mitoco Buddy」は企業のデータ活用と業務自動化を支援するMCP対応のAIプラットフォームです。SalesforceやSlackなど、約50種類ものサービスと連携可能です。ユーザー独自のエージェントを柔軟に作成でき、既存のマルチクラウドの業務環境を活かした業務の自動化を実現します。

＊本文中に記載された会社名、サービス名等は該当する各社の登録商標です。