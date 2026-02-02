【ROXX】本社移転に関するお知らせ

株式会社ROXX

「時代の転換点を創る」をミッションに掲げ、日本全体の所得向上の実現を目指す株式会社ROXX（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：中嶋汰朗、東証グロース：241A、以下 ROXX）は、事業拡大に伴い2026年２月１日付けで本社を移転したことをお知らせいたします。

■ 本社オフィス移転の背景

ROXXは、「時代の転換点を創る」をミッションに掲げ、日本全体の所得向上の実現を目指すHRテックカンパニーです。転職プラットフォーム『Zキャリア』や採用支援サービス『Zキャリア AI面接官』を展開しており、2026年1月には求職者の生活を支援する『Zキャリア ライフサポート』を開始するなど、事業領域を順調に拡大しております。

この度のオフィス移転は、こうした事業拡大に伴う人員増加への対応及び、組織のさらなる成長基盤の強化を目的として、オフィスフロア面積を拡大し、点在していた拠点を集約いたしました。拠点統合による経営効率の向上や意思決定の迅速化、部門間のシナジー創出を図るとともに、従業員が能力を最大限発揮できる環境を整備することで、生産性とエンゲージメント向上を通じて、さらなる事業成長を目指してまいります。

■ 新オフィス所在地

東京都新宿区新宿六丁目27番30号新宿イーストサイドスクエア４階

※本移転は、同一区内（東京都新宿区）ならびに同一ビル内での移転であり、旧本社である８階は居抜きにて2026年１月31日付けで解約しております。

オフィスの詳細はこちら：https://note.roxx.co.jp/n/n4fbfc58e57f7

【株式会社ROXX】

株式会社ROXXは、「時代の転換点を創る」をミッションに掲げ、日本全体の所得向上の実現を目指し、労働市場の需給ミスマッチをテクノロジーで解決するHRテックカンパニーです。少子高齢化による労働人口の減少を起因とした社会課題が深刻化する中、未経験者を中心とした求職者の正社員就職を支援し、企業の採用におけるミスマッチを解消することで、雇用の流動化と効率化に貢献し、個人や企業の抱える課題を解決するべく、HR領域を主軸に事業を展開しています。



・所在地：〒160-0022 東京都新宿区新宿６-27-30 新宿イーストサイドスクエア ４階

・代表者：代表取締役社長 中嶋汰朗

・設立日：2013年11月１日

・事業内容：未経験から正社員を目指すノンデスク領域に特化した転職プラットフォーム『Zキャリア』の開発・運営 / 面接工数の削減や選考リードタイムを実現する採用支援サービス『Zキャリア AI面接官』の開発・運営

・URL： https://roxx.co.jp

【本リリースに関するお問合せ先】

・株式会社ROXX （広報）

・Mail：pr@roxx.co.jp

・Tel：03-6777-7070