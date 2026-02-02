大地の芸術祭 公式アプリの多言語対応を支援

フラー株式会社

フラー株式会社（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長：山崎将司、以下「フラー」）は、新潟県十日町市と津南町で開かれる世界最大級の国際芸術祭 大地の芸術祭の「大地の芸術祭 公式アプリ」の多言語対応につきまして、デジタルパートナーとして開発を支援しましたのでお知らせいたします。

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/apple-store/id1583908625

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.echigo_tsumari.art.triennial

大地の芸術祭について

大地の芸術祭は、世界最大級の国際芸術祭であり、日本中で開催されている地域芸術祭のパイオニアです。過疎高齢化の進む日本有数の豪雪地、新潟県の越後妻有地域（=大地の芸術祭の里：新潟県十日町市・津南町）を舞台に、約200点のアート作品を年間を通じて地域に展示。アートを道しるべに里山を巡る旅を体験できることが大きな魅力のひとつです。

過疎や高齢化といった地域課題の解決を図る大地の芸術祭の一連の取り組みは、地方創生のモデルとして国内外から高い評価を得ています。

大地の芸術祭ウェブサイト：https://www.echigo-tsumari.jp/

インバウンド向けの情報提供をアプリで拡充

「大地の芸術祭 公式アプリ」は、生活インフラとして浸透したスマホアプリを活用することで、これまで以上に安全・安心な大地の芸術祭とするとともに、越後妻有地域の魅力をより強力に発信し続けようと2021年9月にリリース。フラーは仕様策定からデザイン・開発・テスト・オペレーション支援までを担当したほか、アプリを通した体験全体の設計のベース案作成やチラシ・ポスターデザインも手がけました。

近年増加するインバウンド需要を背景に、大地の芸術祭に関する情報をより分かりやすく届けるため、公式アプリの多言語対応を実施しました。

フラーは要件定義から開発までを担当しました。ローンチから4年4か月が経過し、長期にわたり運営している「大地の芸術祭 公式アプリ」において、既存ユーザーに寄り添いながら、海外を中心とした新たなユーザーの利便性向上を図りました。

多言語対応にあたっては、Wovn Technologies株式会社のアプリ多言語化 AI ソリューション「WOVN.app」を活用しております。日本語を元言語とし、英語および中国語（簡体字）に多言語化しました。

フラーは新潟に根ざす企業として、世界に誇る大地の芸術祭の成功をアプリ・デジタルの領域から長期の目線で支援をすることで、ミッションに掲げる「ヒトに寄り添うデジタルを、みんなの手元に。」の実現につなげる所存です。

フラーについて

フラーは「ヒトに寄り添うデジタルを、みんなの手元に。」をミッションに掲げ、フラーが持ちうる全てのプロフェッショナル領域でアプリやウェブなどデジタルにかかわる支援を行う「デジタルパートナー事業」を積極的に展開しています。

新規・既存事業の戦略構築からプロダクト開発・グロースまで“ワンチーム”で伴走。「デジタル領域全般で頼られる存在」として顧客に寄り添い、課題解決や事業成長に貢献しています。

柏の葉本社と新潟本社の二本社体制で、それぞれの地方の特長を最大限に活かした経営により、中長期的な成長を目指しています。

ご参考：フラー公式サイト・デジタルパートナー事業について

https://www.fuller-inc.com/business

会社名：フラー株式会社

所在地：

【柏の葉本社】千葉県柏市若柴178番地4 柏の葉キャンパス148街区2 KOIL

【新潟本社】新潟県新潟市中央区笹口1丁目2番地 PLAKA2 NINNO

代表者：代表取締役社長 山崎 将司

設立日：2011年11月15日

事業内容：デジタルパートナー事業

上場証券取引所：東京証券取引所 グロース市場（証券コード：387A）

URL：https://www.fuller-inc.com/

本件お問い合わせ先：広報担当・日影 pr@fuller.co.jp