ラクスル、ROS株式会社の株式取得に関するお知らせ

ラクスル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 グループCEO：永見 世央、以下当社）は、沖縄県を中心に中小企業向けホームページ制作・運用事業を展開するROS株式会社（本社：沖縄県浦添市、代表取締役：藤本和之、以下「ROS」）の全株式を取得し、ROSの子会社化を完了しましたことをお知らせいたします。

■株式取得の背景と目的

当社は、「仕組みを変えれば、世界はもっと良くなる」というビジョンのもと、印刷・集客・決済・金融などのサービスを通じて、「End-to-Endで中小企業の経営課題を解決するテクノロジープラットフォーム」を目指し、プラットフォームの構築を進めてまいりました。

一方で、SME（中小企業）市場には、デジタル施策に手が回らない事業者層や、ホームページの構築・運用を自社で行う余力が無く、企画から制作、保守までを全て外部に委託したいという「一括委託ニーズ」が根強く残っています。

ROSは、アウトバウンド営業と対面営業を組み合わせた独自の営業モデルと、営業人材の育成・組織化に関する高いノウハウを有し、月額1万円程度でサーバーや保守・運用までを含めた丸投げ型のホームページサービスを提供しています。これらを背景に、同社は沖縄県内において、ホームページ制作実績No.1*の地位を確立してきました。

今回のM&Aにより、当社はROSの営業力と、一括請負型のホームページ制作サービスの知見を獲得します。これにより、これまで十分なアプローチができていなかった「デジタル施策に手が回らないSME層」へのアプローチを強化することが可能になります。

今後は、ホームページを起点として、当社グループが提供する印刷、集客、決済、金融等の各種サービスを組み合わせ、中小企業のお客様へ包括的なサポートを提供してまいります。



*ROS調べ

■ROS株式会社 概要

社名： ROS株式会社

代表者： 代表取締役 藤本和之

所在地： 沖縄県浦添市牧港4-11-3 おきでん牧港ビル３F

設立： 2010年４月

事業内容：ホームページ制作サービス、PCレンタルサービス

URL： https://r-os.com/

RAKSULグループ 会社概要

当社は、「仕組みを変えれば、世界はもっと良くなる」という企業ビジョンのもと、「End-to-Endで中小企業の経営課題を解決するテクノロジープラットフォーム」を目指し、事業運営をしています。

従来の「モノ」を中心とした事業領域にとどまらず、企業経営における「ヒト・モノ・カネ」すべての管理領域でのサービス提供を通じて、日本企業の約99.7%を占める中小企業の包括的な経営課題解決を実現してまいります。

名称：ラクスル株式会社

所在地：東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ 森JPタワー 19階

代表取締役社長 グループCEO：永見 世央

設立年月日：2009年9月1日

コーポレートサイト：https://corp.raksul.com/

運営サービス一覧：https://corp.raksul.com/services/

お問合せ：https://corp.raksul.com/contact/