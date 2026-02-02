アイングループ、2026年2月2日より緊急避妊薬（アフターピル）のOTC医薬品販売を開始　‐全国約1,000店舗で販売開始、女性の人生選択を支える‐

株式会社アインホールディングス

当社グループは、2026年2月2日より緊急避妊薬（アフターピル）がOTC医薬品として販売可能になることを受け、全国約1,000店舗の薬局にて販売を開始します。さらに、早期に全国約2,100店舗での販売実現を目指し、身近な薬局で相談・購入できる環境を整備してまいります。

避妊は、女性の体だけではなく、人生と未来を守るために大切なことです。緊急避妊薬（アフターピル）は、望まない妊娠のリスクに直面した時に、早期の服用により妊娠を避けることが期待できる医薬品です。早期の服用ほど効果が高いため、迅速な対応が重要です。一方で、誤った使用を防ぐことが必要な医薬品 であり、研修を受けた薬剤師が、正しい服用を促し、その後の対応方法等、多職種と連携しサポートしてまいります。

■概要

販売可能な薬局：

厚生労働省「要指導医薬品である緊急避妊薬の販売が可能な薬局等の一覧」 よりご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/kinnkyuuhininnyaku_00005.html

購入方法：

・OTC医薬品であり、医師の診察による処方箋なく、購入いただけます

・購入者に対し、必要事項を確認し、販売が可能かを薬剤師が判断いたします

・購入した薬局にて、薬剤師の前で服用が必要です

等



ご来局の際には、当社グループの販売が可能な薬局にお問い合わせください。

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社アインホールディングス 経営企画室（広報）

TEL：03-5333-1812