プロディライト、ISMS（ISO/IEC 27001:2022）認証を取得。

株式会社プロディライト

電話のDXを推進する株式会社プロディライト（大阪市中央区：代表取締役社長 小南 秀光、証券コード：5580、以下プロディライト）は、本社並びに全支店にて国際規格ISO/IEC 27001:2022（ISMS）の認証を取得したことをお知らせいたします。

■ISMS取得の背景

プロディライトは「これからもつながるを、もっと。」をミッションとして掲げ、音声コミュニケーションツールの開発を通じて場所を選ばず誰とでも繋がることができる社会の実現に取り組んでまいりました。

とりわけ、旗艦サービスであるクラウドPBX「INNOVERA」や、電話振り分けシステム「Telful」といった自社サービスについては企画・開発から販売まで一貫して手掛けております。これらのサービスでは、通話録音データや連絡先情報など機密性の極めて高い情報を取り扱うことから、当社ではこれまでも組織を挙げて情報管理及びセキュリティ体制の強化に努めてまいりました。

昨今、サイバー攻撃の増加が社会的な課題となる中、当社は 2026年2月より株式会社大塚商会（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：大塚裕司、以下大塚商会）が自社ブランドとして包括的に提供するサービス群「たよれーる」で「INNOVERA」の取り扱いが開始され、更なる販路拡大を迎える状況にあります。

こうした情勢を受け、当社は情報セキュリティ対策の強固さを第三者認証によって明確に示す必要があると判断いたしました。

この認証取得により、セキュリティ要件の高さから、これまで「INNOVERA」及び「Telful」の導入を見送られていた企業様にも、安心してご利用いただける体制が整いました。これを機に、当社は販売活動をより一層推進してまいります。

詳細はプロディライトのコーポーレートページをご覧ください。

URL： https://prodelight.co.jp/company/about/

＜株式会社プロディライト及び「INNOVERA」について＞

プロディライトは、「電話のDX」を推進するクラウドPBX「INNOVERA」(https://innovera.jp/）を提供しています。INNOVERAは、スマートフォンやPCにて会社の電話番号の発着信を可能にした現代の働き方に適した電話環境を提供する“Japan Quality”の国産クラウドPBXで、ビジネスフォン用途はもちろん、少人数のコールセンターの立ち上げ等、様々な用途に対応することもできます。

URL：https://prodelight.co.jp/

【プロディライト IR note】

ステークホルダーの皆様に当社情報をお届けする公式noteを開設しました。

是非、ご覧ください。

URL：https://note.prodelight.co.jp/

【当社リリースについてのお問い合わせ先】

株式会社プロディライト

経営企画室 清水・野木

アドレス：communication@prodelight.co.jp

電話番号：06-6233-4555

FAX番号：06-6233-4588