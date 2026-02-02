パンドラ、グラミー賞授賞式にてパンドラのブランドアンバサダーであるタイラ（Tyla）やKATSEYEなどのセレブリティがパンドラを着用し登場

PANDORA Jewelry Japan株式会社パンドラのカスタム・ラボグロウン・ダイヤモンドジュエリーを纏ったタイラ (Tyla)

PANDORA Jewelry Japan（パンドラ・ジュエリー・ジャパン株式会社 本社：東京都渋谷区神宮前6-3-7、以下パンドラ）は、グローバルブランドアンバサダーであるタイラ（Tyla）やKATSEYE、ピンクパンサレス（PinkPantheress）などのセレブリティが、2026年2月1日（現地時間）に開催されたグラミー賞授賞式にて、パンドラのカスタムジュエリーを着用し登場したことをお知らせいたします。

ロサンゼルスのクリプト・ドットコム・アリーナで開催された第68回グラミー賞授賞式では、今年も世界中のトップアーティストたちが一堂に会し、ブランドアンバサダーであるタイラは、「Push 2 Start」でベスト・アフリカン・ミュージック・パフォーマンス賞にノミネートされ、見事、自身2度目の受賞を果たし大きな話題を呼んでいます。

パンドラのカスタム・ラボグロウン・ダイヤモンドジュエリーを纏ったタイラ（Tyla）タイラ（Tyla）着用ジュエリーの詳細

■ネックレス

Custom Pandora 'The Together Collier' Necklace (11.6 Carats Total)

14k white gold, 116 Lab-Grown Diamonds

Pandora Era Lab-grown Diamond Tennis Bracelet | Gold | Pandora US

■リング

Pandora Era 14k Gold Lab-grown Diamond Half Eternity Band Ring | Gold | Pandora US

3x Pandora Infinite 14k Gold Lab-grown Diamond Ring | Gold | Pandora US (2ct)

3x Pandora Infinite 14k Gold Lab-grown Diamond Ring | Gold | Pandora US

1x Pandora Infinite 14k Gold Lab-grown Diamond Ring | Gold | Pandora US

1x Pandora Era Bezel Lab-Grown Diamond Eternity Ring | Gold | Pandora US

2x Pandora Era Lab-Grown Diamond Crossover Ring | Gold | Pandora US

1x Pandora Era 14k Gold Lab-grown Diamond Ring | Gold | Pandora US

2x Pandora Era 14k Gold Lab-grown Diamond Single Stone Ring | Gold | Pandora US

■ブレスレット

Pandora Era Lab-Grown Diamond Bracelet | Gold | Pandora US

■アンクレット

Pandora Era Bezel Lab-Grown Diamond Dangle Paperclip Chain Bracelet | Gold | Pandora US

パンドラのジュエリーを纏ったキャッツアイ(KATSEYE)

左から、ララ(LARA), メーガン(MEGAN), ソフィア(SOPHIA), ユンチェ( YOONCHAE), マノン(MANON), ダニエラ(DANIELA)

同じくパンドラのブランドアンバサダーであり、グラミー賞の主要4部門である「最優秀新人賞部門」にノミネートされたKATSEYEも出演し、特別ステージでのパフォーマンスを披露。2026年1月にローンチしたばかりのKATSEYEを起用した新グローバルキャンペーン「Pandora Minis styled by KATSEYE」の新作ミニチャームコレクションを身に纏い、彼女たちの大胆なスタイルや、エネルギーとクリエイティビティを映し出した圧巻のパフォーマンスで、デビューからわずか2年ながら観客の視線を釘付けにしました。

ララ(LARA) 着用ジュエリーの詳細

■ハンドチェーン

Pandora ME Small-Link Chain Bracelet | Sterling silver(https://jp.pandora.net/ja/bracelets/chain-bracelets/small-link-chain-bracelet/599662C00.html)

Cherry Blossom Medallion Charm | Pendant | Sterling silver(https://jp.pandora.net/ja/charms-bracelets/pandora-me/medallions/cherry-blossom-medallion-charm/794085C01.html)

Heart Mini Dangle Charm | Pendant | Sterling silver(https://jp.pandora.net/ja/jewellery/heart-mini-dangle-charm/793691C00.html)

■ブレスレット

Silver Charm Bracelet with Heart Clasp | Sterling silver(https://jp.pandora.net/ja/bracelets/chain-bracelets/moments-heart-snake-chain-bracelet/590719.html)

Studded Clip Charm | Pendant | Sterling silver(https://jp.pandora.net/ja/charms/clips/studded-clip-charm/792746C00.html)

Textured Moon Mini Charm | Pendant | Sterling silver(https://jp.pandora.net/ja/charms/textured-moon-mini-charm/794054C00.html)

Textured Horseshoe Mini Charm | Pendant | Sterling silver(https://jp.pandora.net/ja/charms/textured-horseshoe-mini-charm/794056C00.html)

■イヤリング

Pandora Moments 40 mm Charm Hoop Earrings | Sterling silver | Pandora US

Textured Horseshoe Mini Charm | Pendant | Sterling silver(https://jp.pandora.net/ja/charms/textured-horseshoe-mini-charm/794056C00.html)

■リング

Pandora Timeless Pave Triple-row Ring | Sterling silver(https://jp.pandora.net/ja/rings/stackable-rings/pave-triple-row-ring/192634C01.html)

メーガン(MEGAN)着用ジュエリーの詳細

■ネックレス

Anchor Chain Necklace | Sterling silver(https://jp.pandora.net/ja/necklaces/chain-necklaces/anchor-chain-necklace/393899C00.html)

Textured Clover Mini Charm | Pendant | Sterling silver(https://jp.pandora.net/ja/jewellery/textured-clover-mini-charm/794047C00.html)

Butterfly Mini Charm | Pendant | Sterling silver(https://jp.pandora.net/ja/jewellery/butterfly-mini-charm/794519C00.html)

Textured Moon Mini Charm | Pendant | Sterling silver(https://jp.pandora.net/ja/charms/textured-moon-mini-charm/794054C00.html)

Puzzle Piece Mini Charm | Pendant | Sterling silver(https://jp.pandora.net/ja/jewellery/puzzle-piece-mini-charm/794514C00.html)

■イヤリング

Pandora Moments Charm Hoop Earrings | Sterling silver(https://jp.pandora.net/ja/earrings/hoop-earrings/pandora-moments-charm-hoop-earrings/299532C00.html)

■リング

Pandora Timeless Pave Triple-row Ring | Sterling silver(https://jp.pandora.net/ja/rings/stackable-rings/pave-triple-row-ring/192634C01.html)

Sparkling & Polished Lines Ring | Sterling silver(https://jp.pandora.net/ja/rings/statement-rings/sparkling-polished-lines-ring/190919CZ.html)

ソフィア(SOPHIA)着用ジュエリーの詳細

■ネックレス

Pandora ME Small-Link Chain Necklace | Sterling silver(https://jp.pandora.net/ja/necklaces/chain-necklaces/pandora-me-link-chain-necklace/399685C00.html)

Heart Mini Dangle Charm | Pendant | Sterling silver(https://jp.pandora.net/ja/jewellery/heart-mini-dangle-charm/793691C00.html)

Engravable Openable Heart Tag Pendant | Sterling silver | Pandora US

Pandora ME Sparkling Star Medallion Charm | Pendant | Sterling silver(https://jp.pandora.net/ja/pandora-me-sparkling-star-medallion-charm/793032C01.html)

Padlock and Key Dangle Charm | Pendant | Sterling silver(https://jp.pandora.net/ja/charms/dangle-charms/padlock-and-key-dangle-charm/790088C01.html)

Cherry Blossom Medallion Charm | Pendant | Sterling silver(https://jp.pandora.net/ja/charms-bracelets/pandora-me/medallions/cherry-blossom-medallion-charm/794085C01.html)

Star Mini Dangle Charm | Pendant | Sterling silver(https://jp.pandora.net/ja/charms/dangle-charms/star-mini-dangle-charm/793370C01.html)

Pandora ME Key Mini Dangle Charm | Pendant | Sterling silver | Pandora US

■イヤリング

Pandora Moments 40 mm Charm Hoop Earrings | Sterling silver | Pandora US

Textured Star Mini Charm | Pendant | Sterling silver(https://jp.pandora.net/ja/charms/textured-star-mini-charm/794050C00.html)

ユンチェ(YOONCHAE)着用ジュエリーの詳細

■ハンドチェーン

Pandora ME Small-Link Chain Bracelet | Sterling silver(https://jp.pandora.net/ja/bracelets/chain-bracelets/small-link-chain-bracelet/599662C00.html)

Padlock and Key Dangle Charm | Pendant | Sterling silver(https://jp.pandora.net/ja/charms/dangle-charms/padlock-and-key-dangle-charm/790088C01.html)

Infinity Snake Medallion Charm | Pendant | Sterling silver(https://jp.pandora.net/ja/charms-bracelets/pandora-me/medallions/infinity-snake-medallion-charm/793976C01.html)

Engravable Angel Wing Tag Pendant | Sterling silver | Pandora US

■ブレスレット

Round Clasp Wing Chain Bracelet | Sterling silver(https://jp.pandora.net/ja/bracelets/chain-bracelets/round-clasp-wing-chain-bracelet/594028C00.html)

Studded Clip Charm | Pendant | Sterling silver(https://jp.pandora.net/ja/charms/clips/studded-clip-charm/792746C00.html)

Textured Moon Mini Charm | Pendant | Sterling silver(https://jp.pandora.net/ja/charms/textured-moon-mini-charm/794054C00.html)

Textured Horseshoe Mini Charm | Pendant | Sterling silver(https://jp.pandora.net/ja/charms/textured-horseshoe-mini-charm/794056C00.html)

■リング

Pandora Timeless Pave Triple-row Ring | Sterling silver(https://jp.pandora.net/ja/rings/stackable-rings/pave-triple-row-ring/192634C01.html)

パンドラのカスタム・ラボグロウン・ダイヤモンドジュエリーを纏ったピンクパンサレス(PinkPantheress)ピンクパンサレス（PinkPantheress）着用ジュエリーの詳細

■ネックレス

Custom Pandora Infinite Necklace (68 Carats Total)

14k white gold, Lab-Grown Diamonds

■リング

Pandora Era 14k White Gold Lab-grown Diamond Ring

■ブレスレット

Pandora Infinite 14k White Gold Lab-grown Diamond Bangle

PANDORAについて

デンマーク、コペンハーゲン発のジュエリーブランド〈パンドラ〉は、世界100か国以上で展開する世界最大のジュエリーブランドです。高品質かつ手仕上げのジュエリーは自由にカスタマイズができ、自分らしさを表現することを後押しします。代表的なチャームコレクションには、メッセージや意味が込められたデザインが豊富に揃い、集めることで身に着ける人々のパーソナルストーリーを紡ぐことができます。パンドラは持続可能性のリーダーシップにも取り組んでおり、2030年までにバリューチェーン全体における温室効果ガスの排出量を半減させることを目標に掲げ、すべてのジュエリーにリサイクルされた銀と金のみを使用し、よりサステナブルな方法でジュエリーを製作しています。