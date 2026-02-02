「できた！」を育てる子ども向け体操教室『NEO SPORTS KIDS三島長泉校』をフレスポ長泉に新規開業します!

株式会社NEO SPORTS

子どもの運動不足や体力低下が課題となる中、子どもたちの一人ひとりの成長や運動能力向上に寄り添う体操教室「NEO SPORTS KIDS（ネオスポーツキッズ）」が、2026年4月に静岡県長泉町の商業施設「フレスポ長泉」に『NEO SPORTS KIDS三島長泉校』を開業します。

オープンに先立ち、3月14日（土）から「オープン前体験教室イベント」を開催します。この体験教室に参加して入会すると、入会料金が「19,800円」もお得になる入会特典をご用意しております。

オープニング体験会の詳細はこちら :https://neo-sports.jp/%e4%b8%89%e5%b3%b6%e9%95%b7%e6%b3%89%e6%a0%a1open%ef%bc%81-%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%b3%e5%89%8d%e4%bd%93%e9%a8%93%e6%95%99%e5%ae%a4%e3%81%a7%e3%81%8a%e5%be%97%e3%81%ab%e5%85%a5%e4%bc%9a/

NEO SPORTS KIDSは、マット、跳び箱、鉄棒、トランポリンといった体操の専門器具を使用し、幼児・小学生の子どもたちが安全に楽しく通うことができる体操教室です。

体操競技のトップアスリートを育てた指導メソッドを改良した独自の運動プログラムや、子どもの成長をリアルタムでチェックすることができるスマホアプリを導入するなど、他の運動教室にはないサービスで大人気の体操教室です。

■保護者の方に支持される理由

☑体操日本代表を輩出した指導メソッドを、幼児・小学生向けに改良した「独自のメソッド」の導入

☑毎週同じ仲間と通うことができ、1クラス8名～10名で行う「定員制レッスン」の実施

☑学年や運動レベルなどに合わせて体操に取り組むことができる「学年別・レベル別クラス」の設置

☑子どもの成長段階が見え、欠席・振替・予約といった手続きをスマート化する「オリジナルアプリ」の導入

■メディア向け注目ポイント

★子どもの運動不足という社会課題の解消への取り組み

★商業施設内立地による地域密着型教室

★子育て世代のニーズを反映した教育コンセプト

三島長泉校のホームペ-ジはこちら :https://neo-sports.jp/nagaizumi/

会社名：株式会社NEO SPORTS（法人番号7090001016468）

店舗名：NEO SPORTS KIDS三島長泉校

住所：〒411-0942 静岡県駿東郡長泉町中土狩539フレスポ長泉1階

TEL：055-939-5135 （Mobile 080-2869-1389）

E-mail：mishimanagaizumi@neo-sports.jp

総合サイトはこちら :https://neo-sports.jp/