キャラクター×アパレル＆グッズの新ブランド『C′APPAREL（きゃぱれる）』が誕生！大好きな作品の色で、日常をより楽しく、鮮やかに。
-日常を、大好きなキャラクター作品の世界でより楽しく、鮮やかに。-
そんな想いから生まれたキャラクター×アパレル＆グッズの新ブランド「C’APPAREL（きゃぱれる）」を、本日2026年2月2日（月）に発表します。 あわせて、ブランドのこだわりをたっぷり詰め込んだ公式サイト（ http://capparel.jp/ ）を公開いたしました。私たちは、これまで数多くの作品に携わってきた経験を活かし、アニメ・漫画・イラストなどのキャラクター作品への愛を感じられる、毎日のおしゃれがもっと楽しくなるようなアイテムをファンの皆さんにお届けします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340650/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340650/images/bodyimage2】
■大好きな世界が、もっと鮮やかに、楽しく。
C’APPAREL（きゃぱれる）は、キャラクター作品の魅力を日常で愛用できるグッズやファッションへと仕立てます。 アイテムの隅々まで鮮やかに彩る「全面昇華転写印刷」の技術を使い、色使いやモチーフ、作品ならではの特有の“空気感”を、一点一点のアイテムへ大切に落とし込みます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340650/images/bodyimage3】
■一点一点、妥協のないクオリティ
商品の製作現場と密に連携し、企画から製造までの工程を自社で一貫して管理しています。 繊細なグラフィックの再現と丁寧な縫製によって、作品の世界観を大切にしたアイテムに仕上げます。 私たちは「安心して作品を預けられるパートナー」として、ファンの皆さまへ「作品への愛を感じるお気に入り」をお届けできるよう、一歩ずつ歩みを積み重ねてまいります。
ブランド名：C’APPAREL（きゃぱれる）
公式サイト：http://capparel.jp/
公式X (旧Twitter)：https://x.com/CAPPARELjp
■お問い合わせ先
商号：株式会社フルグラフィックファクトリー
代表者：代表取締役 横木 將人
京都本社：〒625-0014 京都府舞鶴市鹿原860
東京支店：〒141-0021 東京都品川区上大崎2丁目
15-19 BLOCKS MEGURO 905（目黒駅より徒歩2分）
担当者：井上（東京支店）
TEL：080-3597-0593
MAIL：info@fullgra.jp
配信元企業：C'APPAREL（きゃぱれる）
そんな想いから生まれたキャラクター×アパレル＆グッズの新ブランド「C’APPAREL（きゃぱれる）」を、本日2026年2月2日（月）に発表します。 あわせて、ブランドのこだわりをたっぷり詰め込んだ公式サイト（ http://capparel.jp/ ）を公開いたしました。私たちは、これまで数多くの作品に携わってきた経験を活かし、アニメ・漫画・イラストなどのキャラクター作品への愛を感じられる、毎日のおしゃれがもっと楽しくなるようなアイテムをファンの皆さんにお届けします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340650/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340650/images/bodyimage2】
■大好きな世界が、もっと鮮やかに、楽しく。
C’APPAREL（きゃぱれる）は、キャラクター作品の魅力を日常で愛用できるグッズやファッションへと仕立てます。 アイテムの隅々まで鮮やかに彩る「全面昇華転写印刷」の技術を使い、色使いやモチーフ、作品ならではの特有の“空気感”を、一点一点のアイテムへ大切に落とし込みます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340650/images/bodyimage3】
■一点一点、妥協のないクオリティ
商品の製作現場と密に連携し、企画から製造までの工程を自社で一貫して管理しています。 繊細なグラフィックの再現と丁寧な縫製によって、作品の世界観を大切にしたアイテムに仕上げます。 私たちは「安心して作品を預けられるパートナー」として、ファンの皆さまへ「作品への愛を感じるお気に入り」をお届けできるよう、一歩ずつ歩みを積み重ねてまいります。
ブランド名：C’APPAREL（きゃぱれる）
公式サイト：http://capparel.jp/
公式X (旧Twitter)：https://x.com/CAPPARELjp
■お問い合わせ先
商号：株式会社フルグラフィックファクトリー
代表者：代表取締役 横木 將人
京都本社：〒625-0014 京都府舞鶴市鹿原860
東京支店：〒141-0021 東京都品川区上大崎2丁目
15-19 BLOCKS MEGURO 905（目黒駅より徒歩2分）
担当者：井上（東京支店）
TEL：080-3597-0593
MAIL：info@fullgra.jp
配信元企業：C'APPAREL（きゃぱれる）
プレスリリース詳細へ