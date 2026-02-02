粒子径分析市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年01月23に「粒子径分析市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。粒子径分析に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
粒子径分析市場の概要
粒子径分析市場に関する当社の調査レポートによると、粒子径分析市場規模は 2035 年に約 780.2 百万米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 粒子径分析市場規模は約 420 百万米ドルとなっています。粒子径分析に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 6.3% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、粒子径分析市場のシェア拡大は、ナノ技術の急速な発展によるものです。ナノ技術および先端材料分野における研究開発活動への投資増加に伴い、市場は急速に成長しています。例えば、国家ナノ技術イニシアチブ（NNI）は2023年に約20億米ドルの資金を受け取り、ナノスケール研究に対する政府の継続的な支援が示されました。この投資は、学術界と産業界の両方で高精度な粒子径測定技術への需要を高めています。さらに、医薬品や化学品などの主要産業における厳格な規制要件も、市場の成長を後押ししています。
粒子径分析に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/particle-size-analysis-market/109468
粒子径分析に関する市場調査によると、鉱業、化学、食品生産、建設資材など、様々な産業における品質への期待の高まり、およびこれらの分野における自動化とインラインモニタリングの導入拡大により、市場シェアは拡大すると予測されています。
しかし、北米およびヨーロッパの一部地域における市場飽和が、今後数年間の市場成長を抑制する要因となることが予想されます。これらの先進地域では、粒子径分析装置の普及率が高く、市場が飽和状態に達し、成長が鈍化しているためです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340657/images/bodyimage1】
粒子径分析市場セグメンテーションの傾向分析
粒子径分析市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、粒子径分析の市場調査は、分散タイプ別、技術別、エンドユーザー産業別と地域別に分割されています。
粒子径分析市場のサンプルコピーの請求: https://www.sdki.jp/sample-request-109468
エンドユーザー産業別に基づいて、粒子径分析市場は医薬品、化学薬品、食品と飲料、鉱業と素材に分割されています。これらのうち、医薬品分野は予測期間中に36%の市場シェアを占め、市場を牽引すると予測されています。この優位性は、医薬品の製剤、生物学的利用能、安定性、治療効果、経口固形製剤、注射剤、吸入療法、バイオ医薬品などにおいて、粒子径分布が極めて重要な役割を果たしていることに起因しています。さらに、品質設計（QbD）およびプロセス分析技術（PAT）フレームワークへの注目が高まっていることも、医薬品分野における粒子径分析装置の導入を促進しています。
粒子径分析の地域市場の見通し
粒子径分析市場調査では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東とアフリカの地域別成長に関する情報も取り上げています。これらの地域のうち、アジア太平洋地域の市場は予測期間中に5.8%という最速の成長率を記録すると予想されています。この成長は、中国、インド、および東南アジアにおける医薬品および化学品製造の急速な拡大、そしてジェネリック医薬品、原薬、特殊化学品、および工業用材料に関連する輸出活動の増加に起因しています。さらに、複数の産業における近代化と品質向上に向けた厳格な規制基準も、高度な粒子径分析装置の需要を押し上げています。
