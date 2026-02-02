日本生分解性ポリマー市場の動向、トレンド、メーカー別シェア、市場規模、成長、需要、機会および2035年までの予測
Survey Reports LLCは、2026年2月に調査レポート「日本生分解性ポリマー市場：タイプ別（デンプン系プラスチック、ポリ乳酸、ポリヒドロキシアルカノエート、ポリエステル、セルロース誘導体）、エンドユーザー産業別（農業、繊維、消費財、包装、ヘルスケア）―市場分析、トレンド、機会および予測、2025年～2035年」を発行したと発表した。本レポートは日本生分解性ポリマー市場の将来予測評価を提供するものであり、成長要因、市場機会、課題、脅威など、同市場における複数の主要な市場ダイナミクスを明らかにしている。
日本生分解性ポリマー市場概要
日本の生分解性ポリマー市場は、従来型プラスチックに代わる持続可能な代替材料に注力する、イノベーション主導型の分野である。ポリ乳酸（PLA）、ポリブチレン・サクシネート（PBS）、デンプン系プラスチックなどの生分解性ポリマーは、包装材、農業用フィルム、消費財、医療用途において利用が拡大している。強力な環境政策、プラスチック廃棄物削減目標、ならびに企業のサステナビリティへの取り組みが、その採用を加速させている。日本の高度な化学産業と研究開発能力は、強度および耐熱性が向上した高性能バイオベース材料の開発を支えている。環境配慮型製品に対する消費者意識と需要の高まり、ならびに循環型経済イニシアチブに対する政府支援により、生分解性ポリマーは、日本が低炭素かつ資源効率型の材料産業へ移行する上での重要なソリューションとして位置付けられている。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、日本生分解性ポリマー市場の市場規模は2025年に632.7百万米ドルを創出したことが確認された。さらに、日本生分解性ポリマー市場は2035年末までに2,780.8百万米ドルの収益に達すると予測されている。同市場は、2025年から2035年の予測期間において、約16.8％の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038316
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340652/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的な日本生分解性ポリマー市場分析によれば、日本生分解性ポリマー市場の市場規模は、環境持続可能性への重視の高まり、政府による支援および技術進歩、政府政策および環境規制、ならびに環境配慮型製品に対する需要の増加を背景として拡大すると考えられる。日本生分解性ポリマー市場における主要企業としては、Mitsubishi Chemical Group、Toray Industries、Dow Chemical Company、Nature Works LLC、Total Corbion PLA、Braskem、Kuraray Co., Ltd.、Unitika Ltd.などが挙げられる。
目次
● 日本生分解性ポリマー市場の市場規模、成長分析、ならびに各国における主要市場プレイヤーの評価
● 2035年までの日本生分解性ポリマー市場における需要および機会分析
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：タイプ別、エンドユーザー産業別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
日本生分解性ポリマー市場のセグメンテーション
● タイプ別：
○ デンプン系プラスチック、ポリ乳酸、ポリヒドロキシアルカノエート、ポリエステル、セルロース誘導体
● エンドユーザー産業別：
○ 農業、繊維、消費財、包装、ヘルスケア
詳細レポートへのアクセスはこちら：https://www.surveyreports.jp/industry-analysis/japan-biodegradable-polymers-market/1038316
について Survey Reports合同会社
Survey Reports は、20年以上にわたって先進的な企業の卓越した成長を支援してきた市場調査およびコンサルティングサービスのプロバイダーです。当社は世界中のクライアントと協力し、破壊的なエコシステムの先を行くお手伝いをしています。あらゆる主要産業における主要セグメントとニッチに関する専門知識により、適切なタイミングで適切なアドバイスを提供し、クライアントが市場での競争に打ち勝つことを支援します。
連絡先:-
会社名: Survey Reports合同会社
Eメール: sales@surveyreports.jp
ウェブサイトのURL: https://www.surveyreports.jp/
会社住所 : 東京都江東区有明３丁目７番２６号有明フロンティアビルＢ棟９階
配信元企業：Survey Reports合同会社
日本生分解性ポリマー市場概要
日本の生分解性ポリマー市場は、従来型プラスチックに代わる持続可能な代替材料に注力する、イノベーション主導型の分野である。ポリ乳酸（PLA）、ポリブチレン・サクシネート（PBS）、デンプン系プラスチックなどの生分解性ポリマーは、包装材、農業用フィルム、消費財、医療用途において利用が拡大している。強力な環境政策、プラスチック廃棄物削減目標、ならびに企業のサステナビリティへの取り組みが、その採用を加速させている。日本の高度な化学産業と研究開発能力は、強度および耐熱性が向上した高性能バイオベース材料の開発を支えている。環境配慮型製品に対する消費者意識と需要の高まり、ならびに循環型経済イニシアチブに対する政府支援により、生分解性ポリマーは、日本が低炭素かつ資源効率型の材料産業へ移行する上での重要なソリューションとして位置付けられている。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、日本生分解性ポリマー市場の市場規模は2025年に632.7百万米ドルを創出したことが確認された。さらに、日本生分解性ポリマー市場は2035年末までに2,780.8百万米ドルの収益に達すると予測されている。同市場は、2025年から2035年の予測期間において、約16.8％の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038316
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340652/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的な日本生分解性ポリマー市場分析によれば、日本生分解性ポリマー市場の市場規模は、環境持続可能性への重視の高まり、政府による支援および技術進歩、政府政策および環境規制、ならびに環境配慮型製品に対する需要の増加を背景として拡大すると考えられる。日本生分解性ポリマー市場における主要企業としては、Mitsubishi Chemical Group、Toray Industries、Dow Chemical Company、Nature Works LLC、Total Corbion PLA、Braskem、Kuraray Co., Ltd.、Unitika Ltd.などが挙げられる。
目次
● 日本生分解性ポリマー市場の市場規模、成長分析、ならびに各国における主要市場プレイヤーの評価
● 2035年までの日本生分解性ポリマー市場における需要および機会分析
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：タイプ別、エンドユーザー産業別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
日本生分解性ポリマー市場のセグメンテーション
● タイプ別：
○ デンプン系プラスチック、ポリ乳酸、ポリヒドロキシアルカノエート、ポリエステル、セルロース誘導体
● エンドユーザー産業別：
○ 農業、繊維、消費財、包装、ヘルスケア
詳細レポートへのアクセスはこちら：https://www.surveyreports.jp/industry-analysis/japan-biodegradable-polymers-market/1038316
について Survey Reports合同会社
Survey Reports は、20年以上にわたって先進的な企業の卓越した成長を支援してきた市場調査およびコンサルティングサービスのプロバイダーです。当社は世界中のクライアントと協力し、破壊的なエコシステムの先を行くお手伝いをしています。あらゆる主要産業における主要セグメントとニッチに関する専門知識により、適切なタイミングで適切なアドバイスを提供し、クライアントが市場での競争に打ち勝つことを支援します。
連絡先:-
会社名: Survey Reports合同会社
Eメール: sales@surveyreports.jp
ウェブサイトのURL: https://www.surveyreports.jp/
会社住所 : 東京都江東区有明３丁目７番２６号有明フロンティアビルＢ棟９階
配信元企業：Survey Reports合同会社
プレスリリース詳細へ