日本逆浸透膜市場の動向、トレンド、メーカー別シェア、市場規模、成長、需要、機会および2035年までの予測
Survey Reports LLCは、2026年2月に調査レポート「日本逆浸透膜市場：タイプ別（薄膜複合膜およびセルロース系）、グレード別（スパイラル巻き膜、中空糸膜、プレート＆フレーム型、チューブラー型）、用途別（淡水化システム、RO浄水システム、医療機器・診断）、流通チャネル別（直販／機関向け販売、小売販売、オンライン、その他チャネル販売）―市場分析、トレンド、機会および予測、2025年～2035年」を発行したと発表した。本レポートは日本逆浸透膜市場の将来予測評価を提供するものであり、成長要因、市場機会、課題、脅威など、同市場における複数の主要な市場ダイナミクスを明らかにしている。
日本逆浸透（RO）膜市場概要
日本の逆浸透（RO）膜市場は、高効率な水処理および淡水化ソリューションに注力する、技術的に高度かつ品質重視の分野である。RO膜は、超純水が不可欠とされる上水道処理、産業排水の再利用、半導体製造、製薬、発電分野などで広く使用されている。材料科学および精密工学における日本の強固な技術基盤は、高い塩除去性能と耐ファウリング性を備えた、耐久性および省エネルギー性に優れた膜の開発を支えている。水の再利用に向けた取り組みの拡大、厳格な環境規制、ならびに産業分野におけるプロセス用水需要の増加が、主要な成長要因である。さらに、海水淡水化および持続可能な水管理への関心の高まりが、国内市場および輸出市場の双方における技術革新と長期的な市場拡大を後押ししている。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、日本逆浸透膜市場の市場規模は2025年に6.8百万米ドルを創出したことが明らかになった。さらに、日本逆浸透膜市場は2035年末までに10.9百万米ドルの収益に達すると予測されている。同市場は、2025年から2035年の予測期間において、約7.9％の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
Surveyreportsのアナリストによる定性的な日本逆浸透膜市場分析によれば、日本逆浸透膜市場の市場規模は、清潔で高品質な水に対する需要の拡大、膜性能における技術開発、クリーンウォーターおよび淡水化ソリューションへの需要増加、ならびに先進的な膜水処理技術の強力な採用を背景として拡大すると考えられる。日本逆浸透膜市場における主な参入企業としては、Toray Industries Inc、Toyobo Co. Ltd、Toray Industries Inc、DuPont de Nemours Inc、SUEZ Water Technologies & Solutions、Hydranautics、Koch Separation Solutions, Inc、Toyoba Co. Ltd.、Shandong Jozzon Membrane Technology Co. Ltd.、LG Chem、Microdyn-Nadir、SC RM Nanotechなどが挙げられる。
目次
● 日本逆浸透膜市場の市場規模、成長分析、ならびに各国における主要市場プレイヤーの評価
● 2035年までの日本逆浸透膜市場における需要および機会分析
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：タイプ別、グレード別、用途別、流通チャネル別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
日本逆浸透膜市場のセグメンテーション
● タイプ別：
○ 薄膜複合膜およびセルロース系
