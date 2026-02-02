日本のアンモニア市場における需要、シェア、トレンド、成長、機会およびインサイト分析（2025～2035年）である
Survey Reports LLCは、2026年2月に調査レポートを発行したと発表した。同レポートは、日本のアンモニア市場を、物理形態別（液体、粉末、ガス）、用途別（MAPおよびDAP、尿素、硝酸、硫酸アンモニウム、硝酸アンモニウム、その他）、最終用途産業別（農薬、工業用化学品、鉱業、医薬品、繊維、その他）に分類し、市場分析、トレンド、機会および予測（2025～2035年）を提供するものである。本レポートは、日本のアンモニア市場における成長要因、市場機会、課題、脅威など、複数の主要な市場ダイナミクスを明らかにしている。
日本のアンモニア市場概要
日本のアンモニア市場は、同国の産業およびエネルギー分野において重要な役割を果たしている。アンモニアは肥料生産、化学品製造、冷凍・冷却用途に広く使用されており、近年ではクリーンエネルギーキャリアとしての利用も拡大している。日本は国内の天然ガス資源が限られているため、アンモニアの多くを輸入に依存しており、主な調達先は中東および東南アジアである。近年、日本は2050年のカーボンニュートラル目標を支援するため、低炭素アンモニアおよびグリーンアンモニアへの投資を加速させている。大手電力会社や商社は、石炭火力発電所におけるアンモニア混焼を検討し、石炭由来の排出削減を目指している。強力な政府支援、技術革新、脱炭素政策が、日本のアンモニア産業の将来的な成長を形成している。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、日本のアンモニア市場規模は2025年に1.4百万米ドルを創出したとされる。さらに、日本のアンモニア市場は2035年末までに売上高が2.3百万米ドルに達すると予測されている。同市場は、2025年から2035年の予測期間において、約3.7％のCAGRで成長すると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038319
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340586/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的な日本アンモニア市場分析によれば、日本のアンモニア市場規模は、農業および産業分野からの需要拡大、クリーンエネルギーおよび持続可能なソリューションに対する需要の増加、脱炭素化およびクリーンエネルギーへの移行、強固な輸入インフラおよび産業需要を背景として拡大すると見込まれている。日本のアンモニア市場における主要企業には、三菱ケミカルグループ、Yara International ASA（ノルウェー）、CF Industries Holdings Inc（米国）、三井物産株式会社、住友化学、レゾナック・ホールディングス株式会社、JFEケミカル株式会社が含まれる。
目次
● 日本のアンモニア市場規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価である
● 2035年までの日本アンモニア市場における需要および機会分析である
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：物理形態別、用途別、最終用途産業別である
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
日本のアンモニア市場セグメンテーション
● 物理形態別：
○ 液体、粉末、ガス
● 用途別：
○ MAPおよびDAP、尿素、硝酸、硫酸アンモニウム、硝酸アンモニウム、その他
● 最終用途産業別：
○ 農薬、工業用化学品、鉱業、医薬品、繊維、その他
詳細レポートへのアクセスはこちら：https://www.surveyreports.jp/industry-analysis/japan-ammonia-market/1038319
について Survey Reports合同会社
Survey Reports は、20年以上にわたって先進的な企業の卓越した成長を支援してきた市場調査およびコンサルティングサービスのプロバイダーです。当社は世界中のクライアントと協力し、破壊的なエコシステムの先を行くお手伝いをしています。あらゆる主要産業における主要セグメントとニッチに関する専門知識により、適切なタイミングで適切なアドバイスを提供し、クライアントが市場での競争に打ち勝つことを支援します。
連絡先:-
会社名: Survey Reports合同会社
Eメール: sales@surveyreports.jp
ウェブサイトのURL: https://www.surveyreports.jp/
会社住所 : 東京都江東区有明３丁目７番２６号有明フロンティアビルＢ棟９階
配信元企業：Survey Reports合同会社
日本のアンモニア市場概要
日本のアンモニア市場は、同国の産業およびエネルギー分野において重要な役割を果たしている。アンモニアは肥料生産、化学品製造、冷凍・冷却用途に広く使用されており、近年ではクリーンエネルギーキャリアとしての利用も拡大している。日本は国内の天然ガス資源が限られているため、アンモニアの多くを輸入に依存しており、主な調達先は中東および東南アジアである。近年、日本は2050年のカーボンニュートラル目標を支援するため、低炭素アンモニアおよびグリーンアンモニアへの投資を加速させている。大手電力会社や商社は、石炭火力発電所におけるアンモニア混焼を検討し、石炭由来の排出削減を目指している。強力な政府支援、技術革新、脱炭素政策が、日本のアンモニア産業の将来的な成長を形成している。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、日本のアンモニア市場規模は2025年に1.4百万米ドルを創出したとされる。さらに、日本のアンモニア市場は2035年末までに売上高が2.3百万米ドルに達すると予測されている。同市場は、2025年から2035年の予測期間において、約3.7％のCAGRで成長すると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038319
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340586/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的な日本アンモニア市場分析によれば、日本のアンモニア市場規模は、農業および産業分野からの需要拡大、クリーンエネルギーおよび持続可能なソリューションに対する需要の増加、脱炭素化およびクリーンエネルギーへの移行、強固な輸入インフラおよび産業需要を背景として拡大すると見込まれている。日本のアンモニア市場における主要企業には、三菱ケミカルグループ、Yara International ASA（ノルウェー）、CF Industries Holdings Inc（米国）、三井物産株式会社、住友化学、レゾナック・ホールディングス株式会社、JFEケミカル株式会社が含まれる。
目次
● 日本のアンモニア市場規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価である
● 2035年までの日本アンモニア市場における需要および機会分析である
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：物理形態別、用途別、最終用途産業別である
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
日本のアンモニア市場セグメンテーション
● 物理形態別：
○ 液体、粉末、ガス
● 用途別：
○ MAPおよびDAP、尿素、硝酸、硫酸アンモニウム、硝酸アンモニウム、その他
● 最終用途産業別：
○ 農薬、工業用化学品、鉱業、医薬品、繊維、その他
詳細レポートへのアクセスはこちら：https://www.surveyreports.jp/industry-analysis/japan-ammonia-market/1038319
について Survey Reports合同会社
Survey Reports は、20年以上にわたって先進的な企業の卓越した成長を支援してきた市場調査およびコンサルティングサービスのプロバイダーです。当社は世界中のクライアントと協力し、破壊的なエコシステムの先を行くお手伝いをしています。あらゆる主要産業における主要セグメントとニッチに関する専門知識により、適切なタイミングで適切なアドバイスを提供し、クライアントが市場での競争に打ち勝つことを支援します。
連絡先:-
会社名: Survey Reports合同会社
Eメール: sales@surveyreports.jp
ウェブサイトのURL: https://www.surveyreports.jp/
会社住所 : 東京都江東区有明３丁目７番２６号有明フロンティアビルＢ棟９階
配信元企業：Survey Reports合同会社
プレスリリース詳細へ