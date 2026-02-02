TVホワイトスペース周波数市場：市場規模、シェアレポート、成長分析および予測（2025年～2035年）
KD Market Insightsは、「TVホワイトスペース周波数市場の将来動向および機会分析 ― 2025年～2035年」と題した市場調査レポートの発刊を発表できることを嬉しく思います。本レポートの市場範囲は、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が十分な情報に基づいた事業判断を行えるよう設計されています。本調査レポートでは、KD Market Insightsの調査員が一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーキング、ならびに各社のGTM（Go-To-Market）戦略の理解を行っています。
市場概要
TVホワイトスペース（TVWS）周波数とは、主に470MHz～698MHzのVHFおよびUHFテレビ放送帯に存在する、未使用または利用率の低い周波数帯域を指し、認可を受けたテレビ放送への干渉を回避しながら、無線データ通信に再利用できる周波数です。TVWS技術は、コグニティブ無線システム、位置情報データベース、動的周波数アクセスを活用し、利用可能なチャネルをリアルタイムで特定・使用します。
サンプルレポートのご請求はこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/813
TVWSは、長距離通信、障害物透過性の高さ、広域カバレッジといった独自の電波特性を有しており、地方ブロードバンド、ラストマイル接続、IoTネットワーク、スマート農業、公共安全、緊急通信などの用途に特に適しています。各国政府および規制当局がデジタルデバイド解消のための費用対効果の高い手段を模索する中で、TVWSは光ファイバー、セルラー、衛星通信を補完するソリューションとして注目されています。
市場規模・シェア
世界のTVホワイトスペース周波数市場規模は、ネットワークインフラ、デバイス、周波数データベースサービス、システムインテグレーションを含めて、約10～13億米ドルと推定されています。同市場は今後10年間で年平均成長率（CAGR）8～11％で成長すると予測されています。
北米は、米国およびカナダにおける早期の規制承認および実証導入を背景に、現在最大の市場シェアを占めています。アジア太平洋地域は最も成長が速い地域であり、インド、日本、東南アジア諸国における地方接続プロジェクトが成長を牽引しています。アフリカおよび中南米は新興市場として位置づけられており、サービスが行き届いていない地域や遠隔地における低コストなブロードバンド提供手段として、TVWSの導入が進んでいます。
主な成長要因
・デジタルデバイドの解消：光ファイバーやセルラーネットワークの整備が経済的に困難な地域において、TVWSは低コストな代替手段を提供します。
・有利な電波伝搬特性：長距離カバレッジにより、インフラ要件と導入コストを削減できます。
・政府および規制面での支援：周波数共用フレームワークやデジタル包摂政策がTVWS導入を後押ししています。
・IoTおよびスマートアプリケーションの成長：農業、環境監視、スマートグリッド分野で広域通信が求められています。
・公共安全および災害復旧ニーズ：既存ネットワークが機能しない緊急時に、TVWSネットワークは迅速に展開可能です。
市場セグメンテーション
コンポーネント別：
・TVWS基地局およびアクセスポイント
・加入者宅内機器（CPE）
・周波数データベースおよびソフトウェアプラットフォーム
市場概要
TVホワイトスペース（TVWS）周波数とは、主に470MHz～698MHzのVHFおよびUHFテレビ放送帯に存在する、未使用または利用率の低い周波数帯域を指し、認可を受けたテレビ放送への干渉を回避しながら、無線データ通信に再利用できる周波数です。TVWS技術は、コグニティブ無線システム、位置情報データベース、動的周波数アクセスを活用し、利用可能なチャネルをリアルタイムで特定・使用します。
サンプルレポートのご請求はこちら@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/813
TVWSは、長距離通信、障害物透過性の高さ、広域カバレッジといった独自の電波特性を有しており、地方ブロードバンド、ラストマイル接続、IoTネットワーク、スマート農業、公共安全、緊急通信などの用途に特に適しています。各国政府および規制当局がデジタルデバイド解消のための費用対効果の高い手段を模索する中で、TVWSは光ファイバー、セルラー、衛星通信を補完するソリューションとして注目されています。
市場規模・シェア
世界のTVホワイトスペース周波数市場規模は、ネットワークインフラ、デバイス、周波数データベースサービス、システムインテグレーションを含めて、約10～13億米ドルと推定されています。同市場は今後10年間で年平均成長率（CAGR）8～11％で成長すると予測されています。
北米は、米国およびカナダにおける早期の規制承認および実証導入を背景に、現在最大の市場シェアを占めています。アジア太平洋地域は最も成長が速い地域であり、インド、日本、東南アジア諸国における地方接続プロジェクトが成長を牽引しています。アフリカおよび中南米は新興市場として位置づけられており、サービスが行き届いていない地域や遠隔地における低コストなブロードバンド提供手段として、TVWSの導入が進んでいます。
主な成長要因
・デジタルデバイドの解消：光ファイバーやセルラーネットワークの整備が経済的に困難な地域において、TVWSは低コストな代替手段を提供します。
・有利な電波伝搬特性：長距離カバレッジにより、インフラ要件と導入コストを削減できます。
・政府および規制面での支援：周波数共用フレームワークやデジタル包摂政策がTVWS導入を後押ししています。
・IoTおよびスマートアプリケーションの成長：農業、環境監視、スマートグリッド分野で広域通信が求められています。
・公共安全および災害復旧ニーズ：既存ネットワークが機能しない緊急時に、TVWSネットワークは迅速に展開可能です。
市場セグメンテーション
コンポーネント別：
・TVWS基地局およびアクセスポイント
・加入者宅内機器（CPE）
・周波数データベースおよびソフトウェアプラットフォーム