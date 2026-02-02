【介護施設DX導入】介護スタッフへの教育負担を軽減。WriteVideoで施設内ルールやマニュアルを効率的に伝達
株式会社X（所在地：東京都港区虎ノ門）は、2024年10月1日にリリースしたAI動画生成サービス「WriteVideo」について、医療法人様向けの新機能をリリースしましたのでお知らせ致します。
■介護業界が直面する教育・研修の課題
全国の介護施設では、人手不足や高い離職率により、新人スタッフへの教育に多くの時間と労力がかかっている現状があります。
また、現場ごとのルールや介助手順、感染対策など伝えるべき内容が多岐にわたる一方で、下記のような課題が見受けられます。
● 新人指導が職員の大きな負担になっている
● 教える内容が人によって異なり、伝達にばらつきがある
● 外国人介護スタッフとの言語の壁
● 紙マニュアルでは伝わりづらい
このような課題を受け、WriteVideoの多言語＆自動ナレーション機能が、介護現場における教育の質と効率を向上させています。
■文章や資料をアップロードするだけで、研修動画を自動生成
WriteVideoは、WordやPowerPointなどの資料をアップロードするだけで、AIがナレーション付き動画を自動生成するクラウド型サービスです。
加えて、50か国以上の言語に対応しており、外国人スタッフへの教育もスムーズに実現可能です。
■介護施設での主な活用シーン
・施設内ルールやマナーの説明動画
・感染予防、衛生管理の手順動画
・介助方法や業務フローのマニュアル動画
・外国人スタッフ向けの多言語研修動画
・事故防止や緊急時対応の教育コンテンツ
スマートフォンやタブレットでURLをクリックするだけで動画が再生されるため、誰でも簡単に視聴・復習が可能です。
■介護現場の声と導入実績
WriteVideoを導入した施設からは、以下のような声が届いています：
● 「ベテランスタッフの負担が大きく減った」
● 「研修内容を標準化でき、教える時間が短縮された」
● 「外国人職員も内容を理解しやすいと好評」
リリースから約3か月でサービス成長率は150％、契約率は30％を記録しており、介護業界でも着実に広がりを見せています。
■「WriteVideo」について
このサービスは、文章を書くだけでAIが自動的にナレーション付きの動画を作成し、企業の教育・研修領域におけるデジタルトランスフォーメーション（DX）を強力にサポートします。
また、既存資料（Word,PowerPoint等）をアップロードするだけで、自動的にナレーション付き動画が作成されます。
■WriteVideo使い方無料セミナーの開催について
無料セミナーの日程確認及び申し込みはこちらから?
https://www.writevideo.ai/seminar
■運営会社について
WriteVideo運営会社の株式会社Xは、エンジニアメンバーの半数以上が外国籍でグローバル展開を進めるスタートアップ企業です。AIとxR技術を活用したサービスを通して、企業のDXを支援します。
会社名 ：株式会社X
所在地 ：東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー15階
URL ： https://www.xinc.co.jp/
Write Video：https://www.writevideo.ai/
就活ひろば：https://www.syukatsu-hiroba.jp/
■本件に対するお問い合わせ
株式会社X
pr@xinc.co.jp
電話：03-6807-3898（広報担当）
