社員が自分で判断して動いてくれない『人を動かすリーダーの言語化 「ストーリーのある理念」が組織を変える』著者池戸裕が、キンドル電子書籍で配信開始
株式会社三笠書房（東京都千代田区/代表取締役：押鐘太陽 http://www.mikasashobo.co.jp ）は、２０２６年１月２６日に『人を動かすリーダーの言語化 「ストーリーのある理念」が組織を変える』著者池戸裕が、キンドル電子書籍で配信開始いたしました。
■『人を動かすリーダーの言語化 「ストーリーのある理念」が組織を変える』著者池戸裕
・社員が自分で判断して動いてくれない
・部下が常に指示待ちで困っている。もっと自分から動いてほしい
・こちらが言えば動くけれど、しばらくすると元通りになっている
こういう悩みを持つリーダーは実に多いのですが、
では人を動かすために必要なものとは何でしょうか？
それは、次の３つです。
１ 理念の言語化
２ 「理解 ⇒ 共感 ⇒ 自分ごと」の３ステップ
３ 理念に添えられるストーリー
実はこれらの「答え」は既に社内にあることがほとんど。
あとはどう仕組み化し、実行するかだけです。
３００社以上の企業理念と向き合ってきたコピーライターが、
自発的・永続的に動いていく組織づくりをご紹介します。
会社の理念と一致した社員が「未来の成功」をつくっていくのです！
■目次
・序章 あなたの言葉が響かないのは「ストーリー」がないから
・第１章 人を言葉で動かす３ステップ「理解、共感、自分ごと」
・第２章 なぜ必要なのか、「理解」できれば人は意義を見出す
・第３章 「共感」することで自発的となり、集合体が仲間になる
・第４章 理念を「自分ごと」にできれば、永続的に動いていく
・第５章 どうしても「自分ごと」に落とし込めない社員への対応策
・終章 会社を１００年続けるためにも、人を動かす理念を持とう
■著者 池戸裕（イケドユウ）
ギフト株式会社代表取締役。静岡大学人文学部卒。
２００５年、中小企業に特化した採用コンサルティング会社に就職。
入社時から中小企業の経営者の採用・組織の課題を聞く中で、
好調な会社と不調な会社の決定的な違いの根っこは組織・売上・採用問わず、
まずよい経営理念の有無であることを学ぶ。
その後、経営課題を根本解決する第一歩となる
理念策定・言語化のスキルを身につけるため、コピーライターの道を志す。
２０１０年、コピーライターとして入社した株式会社パラドックスにて、
理念言語化からはじめる企業ブランディングの経験を積み、
２０１５年に独立、ギフト株式会社を設立。
クライアントワークでは、理念の言語化を軸としたブランディングを通じて
「意志を起点にありたい企業を描く」中小企業の経営者を主に支援。
３００社以上の経営者との対話を活かし、経営にみっちり伴走。
売上・成約率ＵＰ、採用成功、組織における従業員エンゲージメント向上など、
１００年続く企業づくりをめざしたブランディング支援によって、
数多くの経営改善の実績を持つ
（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
プレスリリース詳細へ