【推理 × 脱出 × カルタ】確かめる時間は、もう残されていない。新作ボードゲーム『ALL DOOR（オールドア）ORIGIN』発売
株式会社CUCURIは、オリジナルボードゲームブランド「TAMAGO Switch（タマゴスイッチ）」より、推理・脱出・カルタを融合させた協力型ボードゲーム『ALL DOOR（オールドア）ORIGIN』を発売いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340635/images/bodyimage1】
本作は、ALL DOOR シリーズの原点（ORIGIN）となる作品であり、限られた時間の中で「推理・判断・行動」を同時に求められる緊張感の高いゲーム体験を提供します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340635/images/bodyimage2】
■ ストーリー
「ドアは、確かめる時間を与えない」
目を覚ますと、そこは無数のドアが並ぶ奇妙な館。
どのドアも同じに見えるが、進めるドアは限られている。
館は質問にだけ答えてくれる。
ただし―
どこかで一度だけ、必ずウソをつく。
探索を続けるほど、ドアは一瞬しか姿を保てなくなる。
迷えば消える。
近づけば閉じる。
出口は、ほんの一瞬。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340635/images/bodyimage3】
■ ゲーム概要
『ALL DOOR ORIGIN』は、3人以上で協力しながら、裏向きになったドアのカードの中から正解のドアを探索・推理し、制限時間内に脱出を目指す協力型ボードゲームです。
各ラウンドでは、1人のプレイヤーが 親（ゲームマスター） となり、正解のドア情報を把握した状態で、他のプレイヤーからのドアに関する質問に Yes / No で答えます。
親（ゲームマスター）以外のプレイヤーは
・裏向きドアカードを1枚ずつめくって公開
・質問によって親（ゲームマスター）から情報を集める
・全員で話し合いながら条件を絞り込む
という手順で正解のドアのカードを探索します。
しして、正解だと判断した瞬間に「オールドア宣誓」 が行われ、その宣誓を合図にカウントダウン付きのカルタフェイズが突発的に発生します。
表裏全てのカードの中から、正解のドアを見つけ出し、獲得することで脱出ゴールが近づきます。
なお、親（ゲームマスター）はゲーム中に必ず一度だけウソをつくという制約があります。
どの質問がウソだったかは、最後まで明かされません。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340635/images/bodyimage4】
■ ゲームの特徴
・親（ゲームマスター）による非対称情報構造
・探索と会話が止まらない常時進行型の推理体験
・宣誓によって突然始まるリアルタイムカルタ
・一度だけ必ず発生するウソが生む強い緊張感
・協力しなければ突破できない脱出設計
■ プレイ情報
・タイトル：ALL DOOR（オールドア）ORIGIN
・プレイ人数：3～6人
・プレイ時間：10分～
・対象年齢：10歳以上
・ジャンル：協力型推理 × 脱出 × リアルタイムカルタ
■ コンポーネント
・ドアカード30枚
・質問カード３枚
・マップカード２枚（裏・表）
・正解カード13枚（表1点・裏2点
・ポーン2個（脱出ポーン・タイムポーン）
・タイムカード1枚（表：20マス《基本》・裏：15マス《上級者向け》）
・遊び方説明書１枚
■商品情報
・発売日：2026年2月2日
・価格：2,580円（税込）
・販売方法：オンライン販売、イベント、ほか
【販売サイト】
https://tamagoswitch.official.ec/
【公式 X】
https://x.com/TAMAGO_Switch_
【公式 WEB】
https://cucuri.co.jp/tamago_switch.html
【公式 Youtube】
https://www.youtube.com/channel/UC6aBDMLJ-depYACfs1lwPLw
■ ブランドについて
「TAMAGO Switch（タマゴスイッチ）」は、
“アイデアのタマゴ”を
体験として成立する遊びへとスイッチする
株式会社CUCURIのオリジナルボードゲームブランドです。
?
【お問い合わせ先】
株式会社CUCURI
担当：都築
メール：tamago@cucuri.co.jp
配信元企業：株式会社CUCURI
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340635/images/bodyimage1】
本作は、ALL DOOR シリーズの原点（ORIGIN）となる作品であり、限られた時間の中で「推理・判断・行動」を同時に求められる緊張感の高いゲーム体験を提供します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340635/images/bodyimage2】
■ ストーリー
「ドアは、確かめる時間を与えない」
目を覚ますと、そこは無数のドアが並ぶ奇妙な館。
どのドアも同じに見えるが、進めるドアは限られている。
館は質問にだけ答えてくれる。
ただし―
どこかで一度だけ、必ずウソをつく。
探索を続けるほど、ドアは一瞬しか姿を保てなくなる。
迷えば消える。
近づけば閉じる。
出口は、ほんの一瞬。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340635/images/bodyimage3】
■ ゲーム概要
『ALL DOOR ORIGIN』は、3人以上で協力しながら、裏向きになったドアのカードの中から正解のドアを探索・推理し、制限時間内に脱出を目指す協力型ボードゲームです。
各ラウンドでは、1人のプレイヤーが 親（ゲームマスター） となり、正解のドア情報を把握した状態で、他のプレイヤーからのドアに関する質問に Yes / No で答えます。
親（ゲームマスター）以外のプレイヤーは
・裏向きドアカードを1枚ずつめくって公開
・質問によって親（ゲームマスター）から情報を集める
・全員で話し合いながら条件を絞り込む
という手順で正解のドアのカードを探索します。
しして、正解だと判断した瞬間に「オールドア宣誓」 が行われ、その宣誓を合図にカウントダウン付きのカルタフェイズが突発的に発生します。
表裏全てのカードの中から、正解のドアを見つけ出し、獲得することで脱出ゴールが近づきます。
なお、親（ゲームマスター）はゲーム中に必ず一度だけウソをつくという制約があります。
どの質問がウソだったかは、最後まで明かされません。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340635/images/bodyimage4】
■ ゲームの特徴
・親（ゲームマスター）による非対称情報構造
・探索と会話が止まらない常時進行型の推理体験
・宣誓によって突然始まるリアルタイムカルタ
・一度だけ必ず発生するウソが生む強い緊張感
・協力しなければ突破できない脱出設計
■ プレイ情報
・タイトル：ALL DOOR（オールドア）ORIGIN
・プレイ人数：3～6人
・プレイ時間：10分～
・対象年齢：10歳以上
・ジャンル：協力型推理 × 脱出 × リアルタイムカルタ
■ コンポーネント
・ドアカード30枚
・質問カード３枚
・マップカード２枚（裏・表）
・正解カード13枚（表1点・裏2点
・ポーン2個（脱出ポーン・タイムポーン）
・タイムカード1枚（表：20マス《基本》・裏：15マス《上級者向け》）
・遊び方説明書１枚
■商品情報
・発売日：2026年2月2日
・価格：2,580円（税込）
・販売方法：オンライン販売、イベント、ほか
【販売サイト】
https://tamagoswitch.official.ec/
【公式 X】
https://x.com/TAMAGO_Switch_
【公式 WEB】
https://cucuri.co.jp/tamago_switch.html
【公式 Youtube】
https://www.youtube.com/channel/UC6aBDMLJ-depYACfs1lwPLw
■ ブランドについて
「TAMAGO Switch（タマゴスイッチ）」は、
“アイデアのタマゴ”を
体験として成立する遊びへとスイッチする
株式会社CUCURIのオリジナルボードゲームブランドです。
?
【お問い合わせ先】
株式会社CUCURI
担当：都築
メール：tamago@cucuri.co.jp
配信元企業：株式会社CUCURI
プレスリリース詳細へ