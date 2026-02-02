2月7日（土）より新宿・THEATER MILANO-Zaにて上演される、【LIVE STAGE「ぼっち・ざ・ろっく！」2026 RE:boot】につきまして、「ローチケ LIVE STREAMING」でのライブ配信の実施が決定いたしました！特典映像がたっぷり付属された【＜特典映像付き＞5公演フルセット】のお得なセット販売に加え、今作も【初日限定】で没入“ろっく”チケットを690円(税込)で販売します！没入“ろっく”チケットは、2月8日(日)23:59まで視聴可能となります！この機会を是非お見逃しなく！■詳細は販売ページからhttps://l-tike.zaiko.io/e/bocchi-rocks-stage2026

アニプレックスYoutubeチャンネルにて過去公演シリーズ無料公開中！！

LIVE STAGE「ぼっち・ざ・ろっく！」過去シリーズ3作品をアニプレックス公式Youtubeチャンネルにて2/4（水）23:59まで無料公開中！こちらもお見逃しなく！■無料公開詳細はこちらからhttps://bocchi.rocks/stage/news/?id=69633

公演概要

【公演タイトル】LIVE STAGE「ぼっち・ざ・ろっく！」2026 RE:boot【原作】はまじあき「ぼっち・ざ・ろっく！」（芳文社「まんがタイムきらら MAX」連載中）／アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」【構成・演出】山崎 彬【キャスト】後藤ひとり：守乃まも伊地知虹夏：大竹美希山田リョウ：小山内花凜喜多郁代：大森未来衣伊地知星歌：山崎里彩ＰＡさん：堀 春菜廣井きくり：月川 玲岩下志麻：未結奈ギタ男：ピーターピータ―ファン１号：森本さくらファン２号：中橋沙里乃後藤直樹/吉田銀次郎：野田裕貴（梅棒）後藤美智代/清水イライザ：斉藤瑞季後藤ふたり：津久井有咲/天野叶愛（Wキャスト）【公演時期】2026年2月7日(土)～2026年2月23日(月・祝)【会場】THEATER MILANO-Za （〒160-0021東京都新宿区歌舞伎町一丁目 29番 1号 東急歌舞伎町タワー 6階）【チケット情報】舞台：S席12,500円（税込） A席10,300円（税込）ライブイベント：1階スタンディング10,000円（税込） 2階/3階 着席指定席10,000円（税込）※全席指定※未就学児入場不可

舞台公式サイトおよび公式X（旧Twitter）

■LIVE STAGE「ぼっち・ざ・ろっく！」公式サイト https://bocchi.rocks/stage ■LIVE STAGE「ぼっち・ざ・ろっく！」公式X https://x.com/BTR_stage

