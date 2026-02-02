【株式会社MUSIN】2月7日(土)に、ステーションコンファレンス東京で開催される『冬のヘッドフォン祭 mini 2026』の出展情報のお知らせ。iBasso Audio「DX270」を国内初展示。

株式会社MUSIN冬のヘッドフォン祭 mini 2026

株式会社MUSINは、2026年2月7日(土)に開催される『冬のヘッドフォン祭 mini 2026』にて、最新のオーディオ製品の展示をメインとした『MUSINブース』を出展いたします。

MUSINブースでは、株式会社MUSINが取り扱う各ブランドの最新オーディオ製品の展示や、会場限定物販等を予定しております。

イベント概要

イベントの詳細はこちら :https://musinltd.com/News/1292.html

■開催日：2026年2月7日（土）

■時間：11:00 ～ 18:30

■入場料：無料



■会場：ステーションコンファレンス東京6F

■所在地：東京都千代田区丸の内1-7-12 サピアタワー

MUSINブースのご案内

注目製品の紹介

6階の『603』DX270

『DX270』は、20 bit R2R + 4bit ストリングDACを搭載し、R2R DACの究極形態を目指して開発された、iBassoの新たなAndroidポータブルプレーヤーです。

DX340から継承したアンプ回路へのDC-IN機能を備え、1575mW@32Ωの高出力を備えています。

AMP18

『AMP18』は、AMPカードという小規模な基板体積の制約を打ち破り、40基のデュアルトランジスタで構成される、大規模な80トランジスタマトリックスを構築したDX340専用新作アンプカードです。

SHANLING×TANCHJIM M3 Plus ASANO TANCH EditionSHANLING×MOONDROP Crossover EC Zero T

SHANLINGの『M3 Plus』『EC Zero T』から、新たなコラボレーションモデルが登場。

M3 Plus ASANO TANCH Edition(SHANLING×TANCHJIM)

繊細なタッチで「ASANO TANCH」を背面パネルに描き、水色のボディと一体となった流麗なデザイン。

水のように万物に恵みを与え潤すように、その音は万物を潤す如く滑らかなサウンドを宿し、M3 Plus ASANO TANCH Edition（上善若水）と名づけられました。

Crossover EC Zero T(SHANLING×MOONDROP)

特別仕様のモダンなグレーカラーの筐体に、インダストリアルなフロントパネルデザインと、水月雨のオフィシャルバーチャルキャラクター「水月友希」の美しい描き下ろしイラストを採用。

通常モデルとは異なるデュアルオペアンプ「AD8397」を搭載することで、広いダイナミックレンジを特徴とし、圧倒的な電流出力性能を有します。

Tocata XM2

『Tocata XM2』は、Cirrus Logic社 CS4308をDAC部に採用し、I/V変換回路（Brightonアーキテクチャ）による、ONIXのブリティッシュチューニングを継承し、SGM8262-2オペアンプを2基アンプ回路に搭載した、コンパクトサイズのONIXピュアプレーヤーです。

コンパクトなサイズ感でありながらも最大出力800mW@32Ωと出力にも長けた、コンパクトピュアプレーヤーとして仕上げられています。

DX9 Discrete

『DX9 Discrete』は、D/A回路のLRの各チャンネルには16フェーズのPSRMテクノロジーが搭載されています。

PSRMは超高速スイッチングロジック回路アレイと電圧リファレンスで構成される先進的ディスクリート1bitD/A回路です。

アナログ回路には、TOPPINGのディスクリートコンポーネントで設計されたNFCAアンプモジュールをバランス回路に4ch、シングルエンド回路には2ch搭載し、最大出力は32Ω負荷時で7080mW×2の高出力を実現しています。

BETA

TWISTURAから新たなモデルのイヤホンが参考出展。

ぜひ会場でそのサウンドをお確かめください。

その他の製品、物販、キャンペーン情報に関しましては、『イベントの詳細はこちら』からご確認ください。

イベントの詳細はこちら :https://musinltd.com/News/1292.html

本イベントは、製品のご試聴をいただくだけではなく、弊社・製品・メーカーへのご意見・ご感想を直に伺うことができる貴重な機会と考えております。

会場へお越しのお客様は、どうぞお気軽にMUSINブースにお立ち寄りください。

スタッフ一同、皆様のご来場を心よりお待ちしております。

取り扱い元

株式会社MUSIN ホームページ

https://musinltd.com(https://musinltd.com)

株式会社MUSIN 公式ショップ＆レンタル

https://www.heylisten.jp/(https://www.heylisten.jp/)

株式会社MUSIN 公式Xアカウント

https://x.com/Musin_AudioJP(https://x.com/Musin_AudioJP)

株式会社MUSIN 公式LINEアカウント

https://page.line.me/514hxuyb?oat_content=url&openQrModal=true(https://page.line.me/514hxuyb?oat_content=url&openQrModal=true)