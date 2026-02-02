【株式会社スマートサプライ】DX×BPOサービス「Sakutto（サクッと）」を正式リリース--現場で鍛えた20年のBPOノウハウで、ビジネスを “サクッと前へ”

株式会社スマートサプライ

株式会社スマートサプライ（以下、SS）は、

DXとBPOを掛け合わせたビジネス支援サービス「Sakutto（サクッと）」を正式にリリースしました。



「ビジネスを、サクッと前へ。」

ビジネスの整理・仕組み化・運用までを一気通貫で支援し、企業が本来注力すべきコア業務に集中できる状態をつくることを目的としたサービスです。

■ 現場支援20年で培ったBPOノウハウ

SSは2005年の創業以来、「あらゆる事業で店舗を支えます」というミッションのもと、小売・サービス業を中心に、レジ袋をはじめとした備品の安定供給から事業を開始しました。

その後、お客様からの「これもお願いできる？」「あれが困っていて…」といった声に寄り添いながら、備品発注、バックオフィス業務、業務オペレーション支援へと領域を拡大してきました。

現在では、6,000を超える拠点の業務を支援しており、現場で“実際に回る業務”をつくるためのBPOノウハウを20年にわたり蓄積しています。Sakutto は、こうした現場起点の知見を整理・体系化し、より多くの企業に再現可能な形で提供するために生まれたサービスです。

■ サービス開発の背景

近年、DXの必要性は多くの企業で認識されるようになりました。一方で、「何から始めればよいのか分からない」「ITツールを導入したが現場で使われていない」「業務が属人化したまま改善が進まない」といった声も数多く聞かれます。実際にSSが現場で向き合ってきた課題の多くは、ITツールや人材不足そのものではなく、「業務構造が整理されていないこと」に起因していました。

誰が何をしているのか分からない、ルールや手順が曖昧、過去のやり方が再現できない--こうした状態では、新しいツールを導入しても定着せず、かえって現場の負担が増えてしまいます。

SSは、BPO支援を通じて、「DXは新しいことを始めることではなく、今ある業務を安全に、安定して回すための手段である」と考えるようになりました。この考え方をベースに、業務を一度立ち止まって整理し、仕組みに落とし、必要に応じて実務まで引き受けるDX×BPOサービスとして「Sakutto」を開発しました。

■ Sakutto の特徴 ― コンサルでもSaaSでもない支援

一般的なコンサルティングサービスやSaaSとは異なる立ち位置を取っています。

既製のフレームワークやツールを一律に当てはめるのではなく、各社の業務内容や現場の動き方に合わせて、DXとBPOを組み合わせて設計・運用する点が最大の特徴です。

サービスは以下の3つの領域で構成されています。

- BOSS（整理・設計・意思決定支援）業務や課題の棚卸し、業務構造の整理、強みの再定義、今後の進め方の設計など、意思決定の上流部分を支援します。「どこに時間を使うべきか」「何を手放すべきか」といった判断を、現状整理を通じてサポートします。- FLOW（仕組み化・DX・業務フロー構築）業務フローの設計、ITツールの選定・導入支援、マニュアル整備、自動化・標準化など、業務を仕組みとして回すための支援を行います。ツールありきではなく、既存の運用や現場の理解度を踏まえた設計を重視します。- TASK（運用・実務・BPO）事務・経理・発注・入力・オペレーションなどの実務をチームで担い、設計した業務が現場に定着するまで伴走します。「考える人」と「手を動かす人」を分けず、同じチームが実装・運用まで担う点がSakutto の特徴です。

これらの支援は、すべてを一度に導入する必要はありません。

企業の状況や課題に応じて、必要な部分だけを切り出して利用できる柔軟な設計となっています。

■ 提供する価値

Sakutto が目指すのは、単なる工数削減やコスト削減ではありません。

業務を整理し、仕組みにし、人が悩まずに回る状態をつくることで、企業が持つ強みを最大限に活かせる環境を整えることです。

例えば、備品発注や請求業務といったバックオフィス業務では、発注先や支払方法がバラバラで管理が煩雑になりがちです。Sakuttoでは、業務フローの整理やツール連携、実務代行を通じて、誰でも回せる業務設計を行います。

これにより、現場は内容確認に集中でき、管理部門の負担も大きく軽減されます。

また、DXに対して不安を感じている企業に対しても、いきなり新しいツールを導入するのではなく、まずは属人化している作業や手作業でミスが起きやすい業務を整理するところから支援します。

当面のゴールは、新しいことを始めることではなく、リスクを減らし、事故が起きない業務状態をつくることです。

■ どのような企業に向いているか

業種や規模を問わず利用できますが、特に以下のような企業に適しています。

- 店舗や拠点が多く、業務が分散している企業- バックオフィスや営業支援業務が属人化している企業- DXの必要性は感じているが、何から始めるべきか分からない企業- ツール導入後の運用や定着に課題を感じている企業

一方で、「特定のツールだけを導入したい」「短期間で成果だけを求めたい」といったニーズには、必ずしも適していません。Sakutto は、業務が回り続ける状態をつくることを重視しています。

■ 今後の展開

今後、スマートサプライは、グループ各社で日々蓄積される現場の知見をSakutto を通じて整理・体系化し、業務として再現可能な形に磨き込んでいきます。特定の業種や規模に限定することなく、「業務が無理なく回り続ける状態」を支えるためのDX×BPOの在り方を、現場から積み上げていく考えです。

■ 株式会社スマートサプライ 概要

本社：

東京都千代田区神田駿河台2-3-11 ヒューリック御茶ノ水ビル10階

代表取締役社長：

甘蔗 克彦

設立：

2005年

事業内容：

小売・サービス業を中心に、備品発注およびバックオフィス業務支援を起点としたBPOサービスを提供。全国6,000を超える拠点の業務を支援してきた実績を持つ。

現場で培った20年のBPOノウハウをもとに、ビジネスの整理・仕組み化・運用までを一気通貫で支援する

コンサル×DX×BPOサービス「Sakutto（サクッと）」を展開。

グループ概要：

「働く場所、働く人を。スマートに前へ。」

オフィスや店舗、そこで働く人やビジネスをトータルに支援する体制を構築している。

- スマートサプライ備品発注・海外調達事業・環境衛生事業・バックオフィス支援を起点に、業務BPOおよびDX設計を担う中核会社。グループ全体で蓄積された業務ノウハウをもとに、Sakuttoの企画・設計・運用を行っています。- クロスワンオフィスの内装・レイアウト設計・施工を担当。働く環境（空間）の整備を通じて、業務改善やDXが実行されるための物理的な基盤づくりを担っています。- ライズ什器・備品領域を中心に、調達・運用支援を提供。現場オペレーションに即した視点で、業務効率化や標準化に関するノウハウを蓄積しています。- 埼玉工芸装飾・オブジェ制作を通じて、空間の表現価値を高める事業を展開。企業や店舗の“らしさ”を形にするプロセスで培われた表現・制作の知見を、空間設計や運用に関する視点として提供しています。- グッドグリーングリーンレンタルなどを通じて、オフィス・店舗の環境価値を向上。日常的な運用やメンテナンスの視点から、現場の快適性や継続性に関する知見を提供しています。ビジネスの整理・仕組み化・実行までを一気通貫で行う業務支援

スマートサプライは、これからも現場に寄り添いながら、

企業が本来の価値創出に集中できる状態を支え続けていきます。