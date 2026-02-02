【ルイ・ヴィトン】第68回グラミー賞授賞式にてセレブリティがルイ・ヴィトンを着用

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

第68回グラミー賞授賞式がロサンゼルスのクリプト・ドットコム・アリーナで開催され、メゾンのメンズ クリエイティブ・ディレクター ファレル・ウィリアムスとヘレン・ウィリアムス、クリプス、ジョン・レジェンドなどのセレブリティがルイ・ヴィトンを着用し出席しました。

ファレル・ウィリアムスは、ダスティピンクのベルベット製ダブルブレストジャケットに、同カラーのフレアパンツとホワイトのコットンシャツを合わせました。

また、ヘレン・ウィリアムスは、クリスタル刺繍入りのラペルが特徴のブラックのダブルブレストドレスコートを纏いました。

クリプスのプシャ・Tとノー・マリスは、ダスティピンクのベルベット製ダブルブレストジャケットに同カラーのパンツ、ホワイトシャツ、そしてブラックのジャズシューズをコーディネートしました。

マイルズ・ケイトンは、2026秋冬メンズ・コレクションより、ルック35のレッドカラーのレザーボンバージャケットにレッドのシャツ、ベージュのパンツ、ブラックのネクタイ、そしてブラックの「LV リミックス アンクルブーツ」を着用しました。

アンジェリーク・キジョーは、バーガンディのダブルブレストベルベットジャケットに同カラーのパンツ、ホワイトシャツ、ブラックのサテンタイ、そしてカスタムメイドのミニメタルトランクを合わせました。

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

ルイ・ヴィトンについて

1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的である、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」の精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家やアーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ＆ファインジュエリー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。

詳細は、ルイ・ヴィトン 公式サイトhttps://www.louisvuitton.com をご覧ください。