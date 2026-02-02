だれもが楽しめるステージパフォーマンス「杉劇冬まつりSTAGE2026」

公益財団法人 横浜市芸術文化振興財団

杉田劇場では例年、障がいのあるなしに関わらず誰でも参加する『杉劇冬まつりライブ』を開催しております。昨年度は、小・中学校の吹奏楽部や合唱クラブの演奏などを区民のみなさまにお届けいたしました。

今年度は、世界を舞台に活躍するダンサーたちによるダンスパフォーマンスを開催します。

第一部は、地域密着型エンターテイメント集団「杉劇✩歌劇団」による『いつも心に～冬まつりスペシャルVer.～』を上演。地元の小学3年生～シニア世代が、磯子出身の歌手”美空ひばり”の名曲に合わせて、磯子の歴史を巡る旅をお届けします。

第二部では、Ｗell-WindanceHarmony、一般社団法人夢現人のダンスパフォーマンスと、ゲストの西島数博氏による”ダンス×和太鼓”のスペシャルパフォーマンスを上演します。

なお、西島数博氏と２ショット写真が撮れる、特典付きスペシャルシートも発売中です。

上記の特典の他、杉田劇場職員オススメのパフォーマンスが良く見える座席へとご案内させていただきます。

特典付きスペシャルシートの料金は 5,000円。

ぜひ、この機会にお買い求めください。

【パフォーマー紹介】

西島数博

3歳より宮崎の伊達バレエスクールにてバレエを学ぶ。フランスの国際コンクール第1位受賞後、国内外の舞台に多数出演。スターダンサーズバレエ団の他、日本バレエ協会や新国立劇場バレエ団に主演。TVドラマ出演から芸能界でも活動。主演映画がアメリカの映画祭グランプリ受賞。宮崎で初演した舞台「ドラマティック古事記」を新国立劇場にて上演。演出振付家、ダンサーとして常に躍進するマルチなダンスアーティスト。

Ｗell-WindanceHarmony

Well-Windance Harmonyは、一般社団法人Well-Windが展開する共創プラットホームで、日本と海外の舞踊プロジェクトの中心的な活動です。アーティストは互いの創作や理念に共鳴したタイミングで協働し、公演やワークショップを行います。子どもや障がい者、地域住民など多様な参加者との共創を大切にし、創作と鑑賞、教育、地域交流が一体となった柔軟で多分野をつなぐ文化活動を国内外で広げています。

一般社団法人 夢現人

銀の棒を手や全身を使ってクルクル回すバトントワーリング。その魅力をたくさんの方に観ていただきたい。その願いを叶えるために夢現人（むげんじん）は２０１５年９月３０日に発足いたしました。毎年４月、ここ杉田劇場にてバトントワーリング公演を開催しています。今回は、ちびっ子から社会人までのバトン大好きメンバーが楽しく演技します。

杉劇✩歌劇団

2012年に杉田劇場で生まれた地域密着型エンターテインメント集団です。歌・演技・ダンスの各分野で活躍するプロの講師の指導で約半年間みっちり稽古！杉田劇場の主催イベントに出演したり、磯子の歴史や文化をテーマにしたミュージカルを練習の成果として発表したりしています。

◆概要

杉劇冬まつりSTAGE2026

【日時】2026年2月8日(日)

開演14:00（開場13:30）

【会場】横浜市磯子区民文化センター杉田劇場 5階 ホール

【出演】杉劇✩歌劇団

Ｗell-WindanceHarmony

一般社団法人夢現人

西島数博

【チケット】（全席指定）

販売サイトteket： https://teket.jp/15555/62718

一般：2,000円

数量限定特典付きスペシャルシート：5,000円

※スペシャルシート特典…パフォーマンスがよく見えるお席の確約、公演後に西島数博氏との2ショット撮影を予定しております。

大学生以下・障がい者手帳をお持ちの方（同伴者1名まで同額）：500円

【主催】横浜市磯子区民文化センター杉田劇場

【助成】一般財団法人地域創造

【協賛】株式会社ひばりプロダクション 株式会社ヤマハミュージックジャパン横浜みなとみらい