『渋谷パルコの復活』『渋谷半世紀』刊行記念イベント　渋谷PARCO９F「DOMMUNE」で２月25日（水）に開催！

100年に一度の再開発が進む渋谷。「公園通り」と「パルコカルチャー」を軸に、この街の“いま”と“これから”を描いた2冊が、時を同じくして刊行されました。半世紀を経て復活を遂げた渋谷PARCOの戦略を語る、平松有吾店長の新著。そして、渋谷カルチャーの担い手たちと半世紀を振り返った共同通信連載を書籍化した、内田朋子らの一冊。

本トークでは、両著だけでは語り切れなかった「都市のリアル」と「未来」をつなぐものを掘り下げます。当日は著者2名に加え、渋谷カルチャーや都市文化に精通したスペシャル・ゲストも登壇予定。世界都市・渋谷を手がかりに、これからの都市と社会に必要な変革、そして遺すべき遺産を、会場のみなさんと一緒に考えます。

イベント概要

■日時：2026年２月25日（水） 19：00～21：00

■場所：渋谷PARCO ９F DOMMUNE

著者紹介

平松有吾（ひらまつ ゆうご）

1977年横浜市生。立命館大学卒。在学時にドリコム創業に参画したのちパルコ入社。2024年３月、渋谷PARCO店長就任。渋谷PARCOは25年2月期取扱高前年比22.5%増の439億円と過去最高達成。2025年から改装を開始し、「グローバルニッチ」をテーマに世界一ユニークで面白い商業施設・コンテンツセンターをめざす。

内田朋子（うちだ ともこ）

青山学院大学経営学部卒業。共同通信社入社後、デジタル戦略本部企画開発室委員として写真事業会社の企画・立ち上げに参画。編集局ニュースセンター校閲部を経て、現・同メディアセンター予定チーム委員。メディア出演、講演会・シンポジウムなど登壇多数。情報経営イノベーション専門職大学客員教授、京都芸術大学講師、デジタルアーカイブ学会理事。著書に『すごいぞ！ はたらく知財～14歳からの知的財産入門』『発信する人のためのメディア・リテラシー』（ともに晶文社）

イベント登壇スペシャル・ゲスト

近日決定予定。

書籍紹介

■『渋谷パルコの復活』について

渋谷パルコはいま、二度目の最盛期を迎えている。インバウンド需要だけではなく日本の若者からも人気を集め、2024年度は過去最高の取扱高に。英百貨店のハロッズ社長も「未来の百貨店だ！」と絶賛する。そんなパルコ復活の立役者が、現在店長を務める平松有吾。彼の考える、商業施設の未来とは？ コンセプトメイキングの秘訣、ブランド誘致（リーシング）の苦労、人材育成の方針まで、渋谷パルコの舞台裏を全て語る。

◆書誌情報

書名 『渋谷パルコの復活 なぜ危機から再生できたのか？』

著者 平松有吾

定価 1,188円（10％税込）

判型 新書判

頁数 280頁

ISBN 9784334108946

発売日 2026年2月18日

発行 光文社

■『渋谷半世紀』について

渋谷の半世紀を振り返り、都市・カルチャー・未来の三視点で現在地を読み解く。共同通信社の連載を基軸に、糸井重里、野宮真貴、永作博美、吉見俊哉、Chim↑Pom from Smappa!Groupのエリイら、沖野修也などによる多彩な証言と論考で、次の50年への羅針盤を描く。あらゆる世代の来街者からクリエイター、アーティスト、そして都市開発などにかかわるビジネスマンまでにひらかれた、渋谷という街の本質に迫る一冊。

◆書誌情報

書名 『渋谷半世紀 都市×カルチャー×未来』

著者 共同通信社 内田朋子 後藤充

定価 1,980円（10％税込）

判型 四六判

頁数 200頁

ISBN 9784794980250

発売日 2025年11月６日

発行 晶文社

ご注意

会場内では撮影が入る場合があります。お顔が映りこむ可能性がありますのであらかじめご了承ください。進行上の安全確保のため、スタッフの指示にご協力ください。内容は予告なく変更となる場合があります。

会社情報

株式会社パルコ（本社：東京都渋谷区神泉町8-16 渋谷ファーストプレイス）

株式会社光文社（本社：東京都文京区音羽1-16-6）

株式会社晶文社（本社：東京都千代田区神田神保町1-11）