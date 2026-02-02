大和財託株式会社　仙台支店開設のお知らせ

大和財託株式会社

不動産・建築領域等を活用した資産価値共創事業を展開する大和財託株式会社（本社：東京都渋谷区/大阪府大阪市 代表取締役CEO：藤原正明、以下「当社」）は、2026年1月19日(月)に、事業拡大の一環として、仙台支店を開設いたしましたことをお知らせいたします。

■仙台支店概要

第二日本オフィスビル

1．所在地 ：〒980-0014

宮城県仙台市青葉区本町二丁目10番33号 第二日本オフィスビル5階5号室

2．代表番号 ：022-302-6808 ※開通は2026年2月19日(木)を予定しています。

FAX番号 ：未定

3．開設日 ：2026年1月19日(月)

4．営業開始日 ：2026年2月2日(月)

■開設背景

当社は、中期経営計画として2029年8月期（第17期）までに売上高1,000億円超え、経常利益100億円超えを達成するという目標を掲げております。その過程として、支店を増やし全国展開を図り、事業を成長させるための一環として、この度仙台支店を新設いたしました。東北最大の中核都市で人口流入と地価上昇が続く仙台市は、再開発の進展によりビジネス・住宅需要が拡大し続ける成長都市です。当社はこの堅調な市場性を背景に、新たな価値提供を加速するべく仙台エリアへの展開を強化します。

当社は今後も、事業を通して顧客・取引先・社員の人生の潤いをどこまでも高め続けます。そして日本国・世界各国のさらなる発展に貢献し、潤いを環(まわ)し続けられるよう誠心誠意取り組んでまいります。

■会社概要

会社名 ：大和財託株式会社

本社 ：【東京】東京都渋谷区渋谷二丁目17番1号 渋谷アクシュ 22階

TEL 03-6805-0325 / FAX 03-4333-7721

【大阪】大阪府大阪市北区大深町3番1号 グランフロント大阪タワーＢ 35階

TEL 06-6147-4104 / FAX 06-6147-2103

設立 ：平成25年7月

事業 ：不動産・建築領域等を活用した資産価値共創事業

URL ：https://yamatozaitaku.com/

＜本件に関するお問合せ＞

大和財託株式会社 広報担当：岡本

TEL：050-5536-9317 E-MAIL：info@yamatozaitaku.com