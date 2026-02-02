【57,000店舗から選ばれた快挙】住設ショップHARUTASが「楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー2025」を受賞

株式会社HARUTAS

株式会社HARUTAS（本社：広島県広島市、代表取締役社長：中本 貴之）が運営する「住設ショップHARUTAS 楽天市場店」は、このたび楽天市場が選出する「楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー2025」を受賞いたしました。

■楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー2025とは楽天ショップオブザイヤー受賞（HARUTAS)

楽天市場に出店する57,000以上の店舗の中から、2025年度の売上・お客様による投票数・成長率・お客様対応等複合的な観点を含めた、年間のベストショップに贈られる栄誉ある賞です。

昨年の楽天ショップ・オブ・ジ・エリア2024から2年連続の受賞となりました。

【楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー2025】

https://event.rakuten.co.jp/soyshop/(https://event.rakuten.co.jp/soashop/)

【住設ショップHARUTAS 楽天市場店】

https://www.rakuten.co.jp/harutas/

授賞式の写真（楽天・三木谷社長とHARUTASスタッフ）授賞式の写真■受賞の背景・評価理由

住設ショップHARUTASは、キッチン・洗面台・トイレ・バスルームなどの住設機器を、フルオーダーでネットから見積もり～購入までできる独自の仕組みを整えてきました。

もともと住設機器メーカーで20年以上の経験を積んだ代表が、「高額な買い物だからこそ、納得感のある価格と専門アドバイスをオンラインでも提供したい」という想いで事業をスタート。

ユーザーが抱える「ネット購入の不安」を解消するため、オンラインWEB相談・LINE相談・インスタ質問ライブ・DIYや扉カラーなどの完全解説動画など、プランニングから設置、DIYまでサポートできる様々なサービスを整えています。

このアプローチが奏功し、

・1年間で1,200件以上の★5レビューを獲得

・レビュー総数6,000件超のうち96.2％以上が★4以上 という圧倒的な高評価を獲得。

利用者からは

・ネットでもプロに相談できて安心

・LINEですぐに相談できるのがありがたかった

・ハウスメーカーに依頼するより数十万節約できた

・地方に住んでいても最新の住設機器をリーズナブルに入手できる などの声が多数寄せられています。こうした実績とユーザーファーストな姿勢が、今回の受賞につながりました。

今後は定期にて受賞記念・還元企画を予定しています！

【特設ページURL】https://www.rakuten.co.jp/harutas/contents/soy2025_award/

■HARUTASの今後の展望・取り組み

HARUTASオフィス兼モデルルーム・撮影スタジオHARUTASではLIXIL、タカラスタンダード、クリナップ、パナソニック、TOTO、ウッドワンなど様々なメーカーの住設機器を取り扱っております元住設メーカーの視点ならではのコンテンツや情報量がHARUTASの強み。日々多くのお客様からご注文・お問い合わせをいただいております。

今後は、キッチン以外の住設機器や関連サービス・メーカーの拡充を図り、SNSや公式サイトを通じた施工事例の発信・お客様サービスの向上に注力していく予定です。日本全国どこに住んでいても、快適な住まいづくりを無駄なく実現できる環境を整えることがHARUTASの目指す未来。

その一歩として、受賞を記念したポイントキャンペーンを間もなく楽天市場で開催し、より多くのお客様に住設機器のEC購入を身近に感じていただきたいと考えています。

【住設ショップ HARUTAS楽天市場店】

https://www.rakuten.co.jp/harutas/

【公式SNS】

LINE：住設ショップHARUTAS楽天市場店(https://page.line.me/dmm4546s?openQrModal=true)

Instagram：@____harutas(https://www.instagram.com/____harutas/)

tiktok：@harutas_(https://www.tiktok.com/@harutas_)