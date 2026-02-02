DIESEL 2027NEW SCHOOLBAG COLLECTION

株式会社SHIFFON

DIESELから、2027年度ご入学者向けランドセルとして、既存ラインナップに加え、新たに2型（CHARM D / PLAY D）が登場します。今年は、女の子に人気の高いくすみ系・淡色ニュアンスカラーを採用したモデルを拡充。柔らかな色合いが特徴の NAIL PINK / LIGHT YELLOW / WHITE を中心に、キルティング加工を施した上品なかぶせデザイン「CHARM D」や、淡色バイカラーがアクセントとなるプレイフルな表情「PLAY D」が、フェミニンになりすぎず、DIESELならではのモード感を漂わせます。

一方、「PLAY D」 の BLACK や SKY BLUE、さらに 「CHARM D」 の BLACK といったシャープでスタイリッシュなカラーリングも展開。大胆なギミックを効かせたかぶせデザインや、ブラック × メタリックのコントラスト、立体的なフォルムが際立ち、ファッションブランドならではのクールで力強い存在感を放ちます。スポーティさとモードを掛け合わせた「PLAY D」 のバイカラー設計も、アクティブな印象を引き立てるポイントです。

また、新型2型のうち1型には、リベット留めを排した新構造のかぶせを採用。かぶせから錠前へとダイレクトにつながる一体構造により、継ぎ目のない美しいラインと、これまでにない洗練された表情を実現しました。

2027年コレクションは、それぞれの“今”のスタイルに寄り添いながら、ニュアンスカラー × デザイン性 × 機能性を融合。DIESELの感性を落とし込んだ、これまでにないランドセルシリーズとなっています。

【CHARM D】(チャーム ディー)

【NAIL PINK】

【BLACK】 【LIGHT YELLOW】 【WHITE】

品名：【CHARM D】

価格：\96,800(税込)

【仕様】

重さ：約1,320g

大マチ巾：12.5cm

背板内寸サイズ（幅x高）：幅23cm 高さ30.5cm 高さ31cm(最高部)

サイズ：A4フラットファイル キューブ型

背カン：タフウィングメタル

補強(口前)：しっかりくん(R)

反射素材：持ち手/前締め/肩ベルトに搭載

錠前：左右両回し式ワンタッチロック錠前

主素材：クラリーノ(R)全般

【PLAY D】（プレイ ディー）

【NAIL PINK】

【SKY BLUE】 【BLACK】 【LIGHT YELLOW】

品名：【PLAY D】

価格：\96,800(税込)

【仕様】

重さ：約1,250g

大マチ巾：12.5cm

背板内寸サイズ（幅x高）：幅23cm 高さ30.5cm 高さ31cm(最高部)

サイズ：A4フラットファイル キューブ型

背カン：タフウィングメタル

補強(口前)：しっかりくん(R)

反射素材：持ち手/前締め/肩ベルトに搭載

錠前：左右両回し式ワンタッチロック錠前

主素材：クラリーノ(R)全般

▼公式Instagramアカウント

＠shiffon.randoseru ｜ https://www.instagram.com/shiffon.randoseru/

＜【デザイナーズランドセル SHIFFON】販売詳細＞

■販売方法：受注販売

■販売店舗：【デザイナーズランドセル SHIFFON】

URL: https://www.shiffon-randoseru.jp

※ランドセル取扱店に関しましても上記にてご案内しております。

■受注期間：2026年2月2日（月）18:00より販売開始。

■お渡し時期：2026年12月上旬～2027年3月上旬頃順次お渡し。

※ご注文時期によりお渡しのタイミングが異なります。

受注数量に限りがございます。なくなり次第受注終了となりますことご了承ください。

※カタログ申込はこちら▶

URL：https://www.shop.shiffon-randoseru.jp/ENQ/enquete.cgi?PAGE=6

【About DIESEL】

ディーゼルは1978年にレンツォ・ロッソによって設立された革新的なインターナショナル・ライフスタイル・ブランドです。デニムの熟練技術に根ざし、プレミアムファッションのリーダーとして進化を遂げたディーゼルは、現在、既存のラグジュアリー市場に代わる真の選択肢となっています。2020年以降、ディーゼルのコレクションはクリエイティブ・ディレクターのグレン・マーティンスによって統括され、アパレル、アクセサリー、そしてフレグランス、時計、ジュエリーからインテリアデザイン、ディーゼル・リビングによる不動産プロジェクトまで、幅広いライフスタイルとのコラボレーションを展開しています。クリエイティビティの発見、支援、育成はディーゼルのDNAであり、親会社であるOTBは世界的に有名な様々なブランドや企業を支援する国際的なファッション・ラグジュアリー・グループです。

【デザイナーズランドセルのSHIFFON】

デザインも色も大好きなランドセルを買ってもらったら、そのランドセルはただの教材入れではありません。

子供にとっては宝ものです。お気に入りの服を着るように、袖を通すたびにうれしくて、あふれる笑顔がとまらない。

だからSHIFFONは、品質が確かで、デザインとカラーが豊富に揃ったブランドから、いいランドセルを提供します。充実の機能で、子供も親も安心して使えるランドセルです。