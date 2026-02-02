【 沖縄／ザ・テラスホテルズ 】那覇空港とホテルを結ぶ　無料空港シャトルバス運行のご案内　＜ 2026.4/1～10/31 ＞の期間限定

ザ・テラスホテルズ株式会社ザ・ブセナテラス

ザ・テラスホテルズでは、より快適なリゾートステイをお楽しみいただけるよう、ザ・ブセナテラスを含むザ・テラスホテルズ4つのホテルと那覇空港を結ぶシャトルバス（無料）を期間限定＜ 2026.4/1～10/31 ＞で運行いたします。加えて、公式サイトおよび宿泊予約センターよりご予約いただいたお客様には、幅広いタイムスケジュールでご利用いただけます。スムーズなご移動で、充実したご滞在をお過ごしください。

沖縄本島で5つのホテルを展開するザ・テラスホテルズは、これからもお客様のご滞在がより快適で心地よいものとなるよう、ホスピタリティあふれたもてなしと上質なリゾート体験をご提供してまいります。

無料空港シャトルバス

【 運行期間 】

2026年4月1日（水）～2026年10月31日（土）

運行スケジュールはこちら(https://www.terrace.co.jp/busena/news/post_53845.php)

【 ご利用対象 】

ザ・ブセナテラス、ザ・テラスクラブ ウェルネスタラソ アット ブセナ、ジ・アッタテラス クラブタワーズ、ザ・ナハテラスご宿泊のお客様

※直接予約限定の空港シャトルバスは、公式サイトおよび予約センターやホテル経由で直接ご予約をいただいたお客様のみご利用いただけます。

航空券付きおよびレンタカー付きの宿泊プラン（主催：タイムデザイン）および旅行代理店、旅行予約サイト経由のご予約はご利用対象外です。

【 料金 】

無料

【 集合場所 】

＜ 空港発 ＞那覇空港国内線ターミナル1階 国内線到着口A側の水槽前(https://www.naha-airport.co.jp/spend/others/)

＜ ホテル発 ＞各ホテル ロビー

※出発時刻の5分前までに集合場所へお越しください。

◆ ご予約・お問い合わせ ◆

ザ・ブセナテラス(https://www.terrace.co.jp/busena/) バトラーサービス： 0980-51-1333（代表）

ザ・テラスクラブ ウェルネスタラソ アット ブセナ(https://clubatbusena.terrace.co.jp/)： 0980-51-1113（代表）

ジ・アッタテラス クラブタワーズ(https://atta.terrace.co.jp/) コンシェルジュ： 098-983-3333（代表）

ザ・ナハテラス(https://www.terrace.co.jp/naha/) バトラーサービス： 098-864-1111（代表）

※ご利用前日の18：00までにご予約ください。

※乗車定員に限りがございますので、お早めにご予約ください。

【 備考 】

※未就学児は大人のお客様の膝の上に座らせてのご乗車をお願いいたします。（チャイルドシート・ベビーシートの用意はございません）

※スーツケース等のお荷物は各自でお運びください。

※混み合う場合は相席でのご乗車をお願いいたします。

※満席の場合はご予約をお断りする場合がございます。予めご了承ください。

※道路交通事情等により所要時間が変更になる場合がございます。予めご了承ください。

※台風等の自然災害により、運休になる場合がございます。

2026年4月1日（水）～2026年10月31日（土）シャトルバス運行時刻表

【 那覇空港 → 各ホテル 】

※9：30発の便はザ・ナハテラス始発となります



【 各ホテル → 那覇空港 】

※16：30発の便はザ・ナハテラス終着となります

日本の南、沖縄本島を基盤に展開するザ・テラスホテルズは、1997年にフラッグシップホテルである「ザ・ブセナテラス」をオープン以来、「自然との調和、自然への回帰」をコンセプトに、沖縄の気候風土に即したファシリティーや礼節を重んじた温かなもてなしで、大人のための洗練された空間と、そこにゆったりと流れる時間を演出し、「テラススタイル」と呼ぶ独自のリゾートライフをご提供しております。

国内有数の海浜リゾート、ザ・ブセナテラス。南国都市の利便性と快適さに満ちたザ・ナハテラス。亜熱帯の森に囲まれた静けさのジ・アッタテラス クラブタワーズ。リゾートゴルフの醍醐味を満喫するジ・アッタテラス ゴルフリゾート。海の恵み、島の恵みを新たな魅力としてご提供するザ・テラスクラブ ウェルネスタラソ アット ブセナ。これらのリゾート施設において、ホスピタリティーにあふれたもてなしで日本国内はもとより世界各国からのゲストをお迎えし、素晴らしい思い出として心に刻まれる滞在をお過ごしいただくことが当社の願いです。

