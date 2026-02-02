【デザイナーズランドセル SHIFFON】「MARY QUANT」が贈る、モード感を効かせた2027年度ご入学者向けランドセルが登場。

株式会社SHIFFON

デザイナーズランドセルブランド「SHIFFON」から、2027年度ご入学者向けの「MARY QUANT（マリークワント）」ランドセルが登場します。新コレクションでは、異なる個性を放つ2つのモデルをご用意。「自分らしさ」に寄り添うチャーミングな個性が勢揃いした、ファッショナブルで、甘さを引き締めるモード感が効いた魅力的なラインナップとなっています。

【センターデイジー】

センターに配したベルトモチーフが、シンプルな中に洗練を添えるデザイン。

かぶせとベルト部分をバイカラーでまとめ、華やぎの中にも凛とした印象を演出。

取り外せるデイジーアップリケの名札チャームが、毎日の装いに可愛いアクセントをプラスします。

WHITE/BLACK/NAIL PINK/LILAC

価格：\82,500(税込)

【デイジーカルテット】

4つのデイジーモチーフが並ぶ存在感あるデザイン。ブラックを効かせた配色により、クラシカルかつモダンな佇まいを演出します。

デイジーの形状に沿った半かぶせ仕様で、立体感と使いやすさを両立し、ミラー付きのデイジーチャームが、心ときめくワンポイントに。

BLACK/WHITE/NAIL PINK/LILAC

価格：\89,100(税込)

詳細は公式オンラインストアやお近くの店舗でご確認ください。

【デザイナーズランドセルSHIFFON】

https://www.shiffon-randoseru.jp/

■受注期間：2026年2月2日（月）18:00より販売開始いたします。

■お渡し時期：2026年12月～2027年3月上旬頃順次お渡し

【2027年度ご入学者向け 無料カタログ請求に関して】

2027年度ご入学者向け無料カタログをご希望の方は、下記のサイトでお申込みが可能です。

URL：https://www.shop.shiffon-randoseru.jp/ENQ/enquete.cgi?PAGE=6

【デザイナーズランドセルSHIFFONとは】

デザインも色も大好きなランドセルを買ってもらったら、そのランドセルはただの教材入れではありません。子供にとっては宝ものです。お気に入りの服を着るように、袖を通すたびにうれしくて、あふれる笑顔がとまらない。だからSHIFFONは、品質が確かで、デザインとカラーが豊富に揃ったブランドから、いいランドセルを提供します。充実の機能で、子供も親も安心して使えるランドセルです。