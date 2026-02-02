【デザイナーズランドセル SHIFFON】「PAUL & JOE」より、モダンでキュートなデザインが魅力な2027年度ご入学者向けランドセルが登場。

株式会社SHIFFON

デザイナーズランドセル SHIFFONから、「PAUL & JOE（ポール & ジョー）」の2027年度ご入学者向けランドセルが発売されます。新たに登場するランドセルは全2型のモデルが登場し、ブランドモチーフである花柄「クリザンテーム」やキャットなど、オリジナルなディテールをふんだんに詰め込み、子供の“好き”がきっと見つかる、胸がときめくような愛らしいデザインが特徴です。

【クリザンテーム ココ】

光と影のコントラストで浮かび上がるクリザンテームモチーフは、思わず息をのむ美しさ。

本体には立体的なストライプと、ゴールドがきらめくライン使いを加え、PAUL & JOEらしい気品を纏わせました。

（ミントグリーン、ネイルピンク、グレージュ、ライラック）全4カラー展開

\82,500(税込)

【シャトン・マトラッセ】

ふんわりと上品さをまとったマトラッセ風キルティング。

半かぶせの錠前にはネコ型の回転錠を採用し、開けるたびに心が弾みます。

さらに、マスコット型のネコチャームがワンポイントに。さりげない可愛らしさが、毎日の通学を特別にしてくれます。

(ホワイト、ネイルピンク、サックス、ライラック、ネイビー）全5カラー展開

\89,100(税込)

詳細は公式オンラインストアやお近くの店舗でご確認ください。

【デザイナーズランドセルSHIFFON】

https://www.shiffon-randoseru.jp/

■受注期間：2026年2月2日（月）18:00より販売開始いたします。

■お渡し時期：2026年12月～2027年3月上旬頃順次お渡し

【2027年度ご入学者向け 無料カタログ請求に関して】

2027年度ご入学者向け無料カタログをご希望の方は、下記のサイトでお申込みが可能です。

URL：https://www.shop.shiffon-randoseru.jp/ENQ/enquete.cgi?PAGE=6

【デザイナーズランドセルSHIFFONとは】

デザインも色も大好きなランドセルを買ってもらったら、そのランドセルはただの教材入れではありません。子供にとっては宝ものです。お気に入りの服を着るように、袖を通すたびにうれしくて、あふれる笑顔がとまらない。だからSHIFFONは、品質が確かで、デザインとカラーが豊富に揃ったブランドから、いいランドセルを提供します。充実の機能で、子供も親も安心して使えるランドセルです。