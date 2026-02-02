TVアニメ「WIND BREAKER」から桜と杉下オンリーのLINEスタンプが登場！！

株式会社アルマビアンカはTVアニメ「WIND BREAKER」のLINEスタンプを配信いたします。




株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）はTVアニメ「WIND BREAKER」のLINEスタンプ配信を【2月2日】より開始いたしました。






TVアニメ「WIND BREAKER」から桜と杉下をピックアップしたLINEスタンプの登場です！


ライバルとのトークを盛り上げましょう！



配信ページはこちら


https://line.me/S/sticker/32665472




(C)にいさとる・講談社／WIND BREAKER Project