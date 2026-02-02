TVアニメ「WIND BREAKER」から桜と杉下オンリーのLINEスタンプが登場！！
株式会社arma bianca
株式会社アルマビアンカはTVアニメ「WIND BREAKER」のLINEスタンプを配信いたします。
株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）はTVアニメ「WIND BREAKER」のLINEスタンプ配信を【2月2日】より開始いたしました。
TVアニメ「WIND BREAKER」から桜と杉下をピックアップしたLINEスタンプの登場です！
ライバルとのトークを盛り上げましょう！
配信ページはこちら
https://line.me/S/sticker/32665472
【本プレスリリースに関するお問い合わせ】
株式会社arma bianca
住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 1F
お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact
担当：齊藤直樹
Mail：info@armabianca.com
発行元 株式会社 arma bianca
Web http://armabianca.com/
(C)にいさとる・講談社／WIND BREAKER Project