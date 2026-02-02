イタリアの美意識と、日本の匠が響き合う。陰影を纏う、モダンランドセル【VENARO（ベナロ）】が誕生

株式会社SHIFFON

株式会社SHIFFON（本社：東京都港区、代表取締役：西村 健太、以下「SHIFFON」）は、イタリアのクラフトマンシップに着想を得て、日本の職人が一つひとつ丁寧に仕立てる、JAPANESEランドセルブランド「VENARO（ベナロ）」を発表いたします。かぶせに宿る陰影、光の反射、見る角度によって変化する表情。それは、まるでパティーヌレザーのように、時間とともに深みを増していく美しさです。

Art shade加工が生み出す、高級レザーのような佇まい

Art shade加工とは、かぶせ、側面、肩ベルト、持ち手など、すべてのパーツを裁断後、一人の職人が手作業で陰影を描き込んでいく、VENARO独自の仕上げ技法。その美しさは、まるでヴェネチアの夕暮れのように、奥行きと余韻を感じさせます。

かぶせの風合い、影の入り方、光の反射。どの角度から見ても成立する、美しい佇まい。VENAROが目指したのは、ランドセルでありながら、高級レザー製品のような佇まいと風合いを纏うこと。

デザイナーズランドセルSHIFFONが手がける自社工房にて、日本の職人が一つひとつ手仕事で仕上げる、美しいグラデーション。すべて異なるその表情が、

使う人だけの“個性”として、静かに寄り添います。

「いいものを、長く、大切に使うこと」。その経験が、子どもたちの感性を育み、未来へと静かに羽ばたいていく。

VENAROは、そんな価値を届けるランドセルを目指しています。

品名：『クラシコ』ランドセル

価格：\79,200(税込)

カラー：Toscana Cognac（ブラウン）/Verde Orvieto（ダークグリーン）/Azzurro Veneziano（ダークブルー）/Roman Nero（ブラック）/Milano Grigio（ライトグレー）/Torino Antracite（チャコール）

主素材：人工皮革

重量 ：約1,380ｇ

サイズ ：A4フラットファイルサイズ・学習院型

内寸 ：幅約26ｃｍ×高さ31ｃｍ 大マチ 12.5ｃｍ

錠前：左右両回し式ワンタッチロック錠前

背カン：タフウイングメタル

生産国：日本

使いやすさと、ミニマルな美しさの両立

熟練職人による縫製

長年ランドセルづくりに携わる職人が、確かな精度で一つひとつ縫い上げ、複数の資材を組み合わせ、型崩れを防止。補強材の段差を抑え、裁断面を丁寧に面取りすることで、見た目も使い心地もすっきりと仕上げました。

アンティークゴールドのパーツ

錠前、背カン、ナスカン、鋲まで、すべてをアンティークゴールドで統一。落ち着いた気品を全体に添えています。

内に秘めた、子どもへのメッセージ

両開きファスナーポケット付き。

逆境に負けず、自分らしい航路を歩んでほしいという想いを、内側に刻みました。

＜COLOR STORY＞

美しいイタリア語をカラー名に。

地名から広がる風景を、子どもたちの日常に重ねました。

「美しい日々を歩んでほしい」--そんな願いを込めて。

Toscana Cognac｜ブラウン

革文化が息づくトスカーナの大地を思わせる、

温かさと深みを備えたブラウン。

Verde Orvieto｜ダークグリーン

断崖に佇む街・オルヴィエートから着想。

静けさと奥行きを感じるグリーン。

Azzurro Veneziano｜ダークブルー

水の都ヴェネツィアの夜景を映した、

知性と品格を纏う深いブルー。

Roman Nero｜ブラック

永遠の都ローマの夜景を思わせる、

揺るぎない存在感を放つブラック。

Milano Grigio｜ライトグレー

洗練とモードが交差するミラノの空気感を映した、

都会的で軽やかなグレー。

Torino Antracite｜チャコール

産業と美意識が共存する都市・トリノ。

静かな強さを感じさせるチャコールグレー。

詳細は公式オンラインストアやお近くの店舗でご確認ください。

【デザイナーズランドセルSHIFFON】

https://www.shiffon-randoseru.jp/

■受注期間：2026年2月2日（月）18:00より販売開始いたします。

■お渡し時期：2026年12月～2027年3月上旬頃順次お渡し

【2027年度ご入学者向け 無料カタログ請求に関して】

2027年度ご入学者向け無料カタログをご希望の方は、下記のサイトでお申込みが可能です。

URL：https://www.shop.shiffon-randoseru.jp/ENQ/enquete.cgi?PAGE=6

【デザイナーズランドセルSHIFFONとは】

デザインも色も大好きなランドセルを買ってもらったら、そのランドセルはただの教材入れではありません。子供にとっては宝ものです。お気に入りの服を着るように、袖を通すたびにうれしくて、あふれる笑顔がとまらない。だからSHIFFONは、品質が確かで、デザインとカラーが豊富に揃ったブランドから、いいランドセルを提供します。充実の機能で、子供も親も安心して使えるランドセルです