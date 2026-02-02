デザイナーズランドセル SHIFFONから、2027 年度ご入学者向け「Gap」ランドセルが登場。

株式会社SHIFFON

デザイナーズランドセル SHIFFON では、2026年2月2日（月）18：00より2027 年度ご入学者向け「Gap」ランドセルの予約販売を開始いたします。取り扱い店舗では、４月上旬より予約販売を開始いたします。

男児モデルは、GAP ロゴと複数のワッペン刺繍があしらわれ、Gapらしさ満載なデザインが魅力。女児モデルは、かぶせに沿って曲線のパイピングを施しており、クラシカルで可愛らしい印象が特長。どちらも機能性とスタイルを兼ね備え、日々の通学をサポートします。

【PICNIC（ピクニック）】

\59,400(税込)

(上段ネイルピンク、ライラック、ミントグリーン、サックス）全４カラー展開

【NEO RETRO（ネオレトロ）】

\59,400(税込)

(上段からアイボリー、グリーン、インディゴ、ブラック）全４カラー展開

詳細は公式オンラインストアやお近くの店舗でご確認ください。

【デザイナーズランドセル SHIFFON】

URL:https://www.shiffon-randoseru.jp(https://www.shiffon-randoseru.jp)

※ランドセル取扱店に関しましても上記サイト内にてご案内しております。

■受注期間：2026年2月2日（月）18:00より販売開始いたします。

■お渡し時期：2026年12月～2027年3月上旬頃順次お渡し

【2027 年度ご入学者向け 無料カタログ請求に関して】

2027 年度ご入学者向け無料カタログをご希望の方は、下記のサイトでお申込みが可能です。

URL：https://www.shop.shiffon-randoseru.jp/ENQ/enquete.cgi?PAGE=6

SHIFFON は、IMG の仲介により Gap Inc.とライセンス契約を結び、日本で Gap ブランドのランドセル及びカバーの製造・販売するライセンス権を取得しています。

Gap ランドセルは、クリーンで自信に満ち、親しみやすいスタイルで提供するという Gapの価値観を反映した、洗練と良品質を兼ね備えた象徴的なカジュアルスタイルです。

【Gap について】

Gapはアメリカンカジュアルスタイルのアイコンとして世界中に知られるブランドです。1969年にサンフランシスコで創業したGapは、愛されるエッセンシャルアイテムを創り出し、個性を称えるカルチャーを反映したエクスペリエンスを生み出すことで、オリジナリティを支持しています。Gapは、GapKids、babyGap、Gap Maternity、 GapBody、GapFitといったコレクションに加え、GapStudioの限定コレクションやGapXを通じたパートナーブランドとの限定コレクションを展開するアパレルとアクセサリーのブランドです。また、価格重視のお客様に向けてGap OutletとGap Factory Store向けに特別にデザインされたコレクションも提供しています。Gapは世界有数の専門小売企業、Gap Inc. （NYSE: GAP）の社名を冠したブランドであり、世界各地で展開するオンラインストアおよび直営店ならびにフランチャイズ店を通じ、お客様に商品とサービスをお届けしています。さらに詳しい情報はgap.comにアクセスしてください。

【SHIFFON 概要】

SHIFFON は、国内外において多角的な事業を展開し、類を見ない“デカスロン型企業”として独自のビジネスモデルで成長を続けています。リテール事業をはじめ、スポーツライフスタイル事業、OEM/ODM 事業、海外事業、スクールサプライ事業、ホールセール事業などを展開。大人から子どもまでを対象に、アパレル、ランドセル、スキー／スノーボードウェア、スポーツウェア、アウトドアまで幅広いカテゴリーをカバーし、全方位型の独自サプライチェーンを構築しています。

（https://shiffon.com/(https://shiffon.com/) 事業概要・企業概要・取扱ブランド一覧）

【本件に関する報道関係者様からのお問合せ先】株式会社 SHIFFON

PRESS 担当 佐々野

TEL:03-6666-4321 MAIL:s.kohei@shiffon.com