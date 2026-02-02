【物流のプロ54社が地域に提案】子供の願いを乗せた「給食配送車」が走る啓発塔に

入間市役所

入間市交通安全対策推進協議会（会長：入間市長 杉島理一郎）は、狭山・入間事業用自動車交通安全協会と連携し、市内の児童・生徒が描いた交通安全ポスター・標語を車体にラッピングしたトラック2台の運行を、2026年2月7日（土）より開始します。

1．本施策の背景（県内死者増の危機に、物流業界が提案）

埼玉県警の統計によると、令和7年中の県内交通事故死者数は前年に比べ12人増加し、125人となりました。こうした県内全域の憂慮すべき状況を受け、従来の看板設置や呼びかけといった啓発活動だけでは限界があるとして、狭山・入間事業用自動車交通安全協会（地元物流事業者54社加盟）より、「地域を走るトラックそのものを、動く啓発塔にできないか」という新たな提案があり、本事業が実現しました。子どもたちの描いた絵をトラックに掲示することで、子どもたちの交通安全への関心を高めるだけでなく、家庭内での「家族団らんの話題」となることで、保護者を含めた地域全体の意識変容を狙います。

2．給食配送車が走る意義

今回導入する2台のうち1台は、市内小中学校へ毎日給食を配送する「学校給食配送車（2トン）」です。通常の物流トラックとは異なり、この車両は毎日必ず学校へ行き、子供たちの目に触れます。「自分たちが描いた絵がトラックになって走っている」という事実は、子供たちの交通安全への関心を日常的に高めます。また、あえて運行エリアを入間市内に限定することで、生活道路を行き交う一般ドライバーや歩行者に対し、高い頻度で「安全への願い」を訴えかけます。

3．物流のプロ（54社）としての決意

狭山・入間事業用自動車交通安全協会では、物流の「2024年問題」などでドライバーへの負担や人手不足が懸念される中、日々貨物車両の安全運行に努めています。しかし、「自分たちだけの努力では真の交通安全を実現することは難しい」という現場の実感がありました。今回、自ら「子どもたちの安全への願い」を背負ったポスターを掲げて走ることは、ドライバー自身が一層の安全運転に努める契機となるだけでなく、周囲の一般ドライバーに対しても「オピニオンリーダー（模範）」として安全を呼びかけていく、官民連携の新たな挑戦となります。

4．（参考）地域の事故実態について

入間市内では、子供が巻き込まれる事故は減少傾向にあるものの、令和7年中には高齢者が関係する死亡事故が2件発生しています。いずれも、ドライバーの注意だけでなく、歩行者側の安全意識も必要とされるケースが見受けられます。本施策により、子供から高齢者まで、全世代に「視覚的」に安全を訴求し、悲惨な事故の抑止を図ります。

【完成披露・出発式 開催概要】

完成した車両は、第59回入間市交通安全市民大会にて初披露され、その場で運行を開始します。当日は制作者である児童・生徒への表彰も行います。

＜報道関係者の皆様へ：当日の撮影について＞

日時：令和8年2月7日（土） 11:30頃（大会自体は10:00開会）場所：入間市産業文化センター 第2駐車場（入間市豊岡4-2-2）内容：車両の除幕、児童・生徒への表彰、記念撮影

式典当日は、「自分の絵が描かれた給食トラック」と初めて対面する児童・生徒の様子や、ドライバーとの交流風景などを撮影いただけます。子供たちの「命」と「願い」を運ぶトラックの出発を、ぜひご取材ください。

