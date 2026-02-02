UGREEN NASyncシリーズに最適な120W DC 無停電電源装置を、2月2日より取扱開始

フォーカルポイント株式会社

フォーカルポイント株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 恩田英樹 以下フォーカルポイント）は、停電/瞬断発生時、遅延なく安定した電力供給に瞬時に切替できるUGREEN NASyncシリーズ対応のUGREEN NAS 120W DC 無停電電源装置について、2026年2月2日より日本国内での取扱を開始いたしました。

詳細を見る :https://focal.co.jp/products/ugreen-us3000

UGREEN NAS 120W DC 無停電電源装置（UPS）は、停電/瞬断発生時、遅延なく安定した電力供給に瞬時に切替、作業中のデータ書き込み中断リスクから守り、NASの安全なシャットダウンを行うことで、データ破壊やハードディスク故障を防止します。

120W UPS無停電電源

停電時に即座に起動し、NASへ120Wの安定した出力を供給。突然の電源切断によるデータ損失やファイルシステム破損を防ぎます。

0秒シームレス切替

切替時間0秒で、データ転送の完了やNASの安全なシャットダウンに充分な時間を確保。データの完全性とハードディスクの安全を守ります。

12000mAh大容量バッテリー

高密度リチウムイオンバッテリーを採用し、12000mAhの大容量ながら軽量で安全性と耐久性に優れています。

軽量＆コンパクト

重量わずか約450g、スマートフォンほどのサイズで、省スペース設計。持ち運びや設置も簡単です。

2年間安心保証

2年間の保証付き。不具合があれば迅速に交換・返品対応いたします。アフターサービスも安心です。

UGREEN NAS 120W DC 無停電電源装置（UPS）45615

UGREEN NAS 120W DC 無停電電源装置（UPS）は、停電/瞬断発生時、遅延なく安定した電力供給に瞬時に切替をします。

本製品は、UGREEN NASync DXP2800、DXP4800、DXP4800 Plus、DXP480T Plus、DH4300 Plus、DH2300で利用が可能です。

（UGREEN NASync DXP6800、DXP8800シリーズとは互換性がありません。）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/36256/table/606_1_fcfa182d1d562fc02d1d9ec8c3c3d4dc.jpg?v=202602030251 ]詳細を見る :https://focal.co.jp/products/ugreen-us3000

UGREENについて

UGREEN（ユーグリーン）は、スマートフォン、PC、タブレットをはじめとしたデバイス用周辺機器の開発・設計・製造・販売を行うテクノロジー企業です。「ユーザーに新たな価値を提供すること」、そしてイノベーションを通して「社会にポジティブな変化をもたらすこと」を目指して事業展開をしています。

2012年の設立以来、ユーザに寄り添った献身的な姿勢で、革新的な製品を作り続けてきました。

現在では日本、米国、英国、ドイツ、カナダなど世界130ヵ国・1億人以上の方にご利用いただき、信頼されるブランドとして成長を続けています。さらに、1500以上の特許、iF-デザイン賞やレッド・ドット・デザイン賞、グッドデザイン、VGP金賞，Bestbuyなど数多くの賞を受賞しています。これからも提供価値と人間性に重きを置き、人々のプライベートやビジネスに革新を起こす新製品を研究・開発してまいります。また、UGREENは、地球温暖化対策にも積極的に取り組んでいます。GaNチップを採用することで、CO2を削減し、製造による環境への負荷を軽減しています。UGREENは、地球の明るい未来のために影響を与え続けてまいります。



製品に関するお問い合わせ

株式会社ユーグリーン・ジャパン

https://ugreen.jp/pages/contact

フォーカルポイント株式会社について

フォーカルポイント株式会社は、平成元年に設立された世界中の優れた製品を取り扱う輸入商社です。iPhoneやiPad用のアクセサリ、Mac用の周辺機器などを中心に国内で販売とサポートを行っております。



フォーカルポイント会社概要

会社名：フォーカルポイント株式会社

代表者：恩田英樹

設立：1989年

URL：https://www.focal.co.jp/



