リョウン主演のミステリースリラー！韓国ドラマ『BLOODY FLOWER／ブラッディ・フラワー』が日本初・本国同時で独占配信決定

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2026年2月4日（水）より韓国ドラマ『BLOODY FLOWER／ブラッディ・フラワー』を日本初・本国同時で独占配信いたします。

『BLOODY FLOWER／ブラッディ・フラワー』は不治の病を治療する能力を持つ連続殺人犯と、彼をめぐる人々の欲望と葛藤を描いたミステリースリラーです。

天才的な技術を持つ連続殺人犯イ・ウギョムを『ナミブ ―砂漠と海の夢―』で豊かな表現力を魅せた若手実力派、リョウンが演じます。病に苦しむ娘を救うために葛藤しながらもウギョムの弁護を引き受ける弁護士、パク・ハンジュン役を務めるのは『オク氏夫人伝 -偽りの身分 真実の人生-』のソン・ドンイル。そしてウギョムの死刑裁判を通じて、自身の信念と正義を証明しようとする検事チャ・イヨンを『タリミファミリー～恋もお金もクリーンに！』のクム・セロクが演じます。

「殺人の動機が、不治の病に苦しむ人々を救うためだったとしたら？」という常識を覆す問いから始まる本作。ウギョムという特異な存在を前に、法と命、そして正義の狭間で激しく葛藤する人々の姿をスリリングに描き出します。

U-NEXTでは本作を2月4日（水）17時より本国放送と同時で独占配信いたします。ぜひ、ご覧ください。



『BLOODY FLOWER／ブラッディ・フラワー』＜全8話＞

原題：블러디 플라워

製作国：韓国

製作年：2026年

配信情報：U-NEXT／各220円（税込）・7日間（日本初・独占配信）

配信開始日：2026年2月4日（水）17:00 ※毎週2話配信

【スタッフ】

監督：ハン・ユンソン

【キャスト】

リョウン、ソン・ドンイル、クム・セロク ほか

【ストーリー】

人体実験と称し罪なき命を奪ってきた連続殺人犯イ・ウギョム。「自分は不治の病を治すことができる」と主張し社会に衝撃を与える。彼の命をめぐり、病気の娘を助けるために彼を助けなければならない弁護士パク・ハンジュンと、犠牲者たちの無念を晴らすために彼を裁きたい検事チャ・イヨンの緊迫の心理戦が繰り広げられる。



(C) 2026 EO CONTENT GROUP, INC. All Rights Reserved

