映画『アイカツ！×プリパラ THE MOVIE -出会いのキセキ！-』LINEスタンプ 配信開始のお知らせ
株式会社エムアップホールディングス（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：美藤 宏一郎）の連結子会社であるキャラクターやアニメIPを活用したコンテンツ配信やコラボ実施を手掛ける株式会社 Creative Plus（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：加藤 周太郎）は、映画『アイカツ！×プリパラ THE MOVIE -出会いのキセキ！-』（(C)Aikatsu, Pripara 10th Project）のLINEスタンプを配信を開始したことをお知らせいたします。
アイカツ！×プリパラのLINEスタンプが登場！
ここでしか見られない奇跡のコラボスタンプを販売開始いたします！
応援上映前やライブ前にお友達とスタンプを送り合おう♪
■配信はこちらにて
LINEスタンプ『アイカツ！×プリパラ THE MOVIE -出会いのキセキ！-』（100LINEコイン（スタンプショップ）／250 円（LINE STORE）
LINE STORE https://line.me/S/sticker/32684546
■映画『アイカツ！×プリパラ THE MOVIE -出会いのキセキ！-』とは
10年分の愛と10年分のありがとうをいっぱいに詰め込んだ
夢のプロジェクト始動！
この思いは大人になってもきっと 大切な宝物。
大空あかりと真中らぁら。それぞれの世界で輝く二人のアイドルが、なぜか突然同じステージに！
『アイカツ！』と『プリパラ』。本来交わるはずがなかった二つの世界に訪れたキセキの出会い！
合同ライブフェスで夢のコラボレーションを楽しむスターライト学園とパラ宿のアイドルたちだったが、いつの間にか外の世界が大変な事に……!?
ワクワクとキラキラを詰め込んだ最高のステージ！み～んなトモダチ、み～んなアイドルなアイドルカツドウがここに開演！
【アニメ公式HP】
https://aikatsu-pripara-10movie.jp/ (https://aikatsu-pripara-10movie.jp/)
【アニメ公式X】
https://x.com/a_p_10movie
※参考情報
・株式会社エムアップホールディングス
代表取締役 美藤宏一郎
本社 東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号 渋谷南東急ビル10階
事業内容 コンテンツ事業、EC事業、電子チケット事業、その他事業
URL https://m-upholdings.co.jp/
・株式会社Creative Plus
代表取締役 加藤周太郎
本社 東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号 渋谷南東急ビル10階
事業内容 コンテンツ制作および配信事業、アニメーション制作、ゲーム系グラフィック制作、IP海外展開事業
URL http://www.creativeplus.co.jp/
■本件に関するお問い合わせ先
株式会社Creative Plus
お問い合わせ：contact@creativeplus.co.jp
以上