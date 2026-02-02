舞台「KING OF PRISM-Your Endless Call-み～んなきらめけ！キンプリ☆ツアーズ」千秋楽公演を「ミクチャ」で独占生配信決定！
株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)が開発・運営するライブ配信＆動画アプリ「ミクチャ」は、2026年3月1日(日)に上演される舞台「KING OF PRISM-Your Endless Call-み～んなきらめけ！キンプリ☆ツアーズ」の千秋楽公演を独占生配信いたします。現在、アーカイブ視聴付きのオンライン視聴チケットを販売中です。
◆チケット詳細はこちら: http://kinpri-stage.mixch.tv/
■「KING OF PRISM-Your Endless Call-み～んなきらめけ！キンプリ☆ツアーズ」について
2025年6月27日(金)より全国劇場にて公開された、「KING OF PRISM」のアニメシリーズ最新作「KING OF PRISM-Your Endless Call-み～んなきらめけ！プリズム☆ツアーズ」をもとにしたオリジナルストーリーの舞台「KING OF PRISM-Your Endless Call-み～んなきらめけ！キンプリ☆ツアーズ」が2026年2月21日(土)より上演されます。
19名の人気俳優が集結する本作では、主演・一条シン役に田村升吾を迎え、新たな座組でさらなる進化を遂げたステージをお届けします。
【「KING OF PRISM-Your Endless Call-み～んなきらめけ！キンプリ☆ツアーズ」概要】
◆イベント名
「KING OF PRISM-Your Endless Call-み～んなきらめけ！キンプリ☆ツアーズ」
◆出演者
【一条シン】田村升吾
【太刀花ユキノジョウ】横井翔二郎
【香賀美タイガ】長江崚行
【十王院カケル】村上喜紀
【鷹梁ミナト】五十嵐 雅
【西園寺レオ】高梨 怜
【涼野ユウ】中西智也
【神浜コウジ】小南光司
【速水ヒロ】杉江大志
【仁科カヅキ】大見拓土
【法月仁】前内孝文
【氷室聖】小野健斗
【黒川 冷】及川 洸
【山田リョウ】安里勇哉
【大和アレクサンダー】加藤 将
【高田馬場ジョージ】古谷大和
【池袋エィス】小林竜之
【アヰ】中山咲月
【如月ルヰ】佐々木喜英
＜アンサンブル＞
相澤友輝 / 東間颯太 / 伊阪颯馬 / 岩澤健三郎
※出演者は変更になる可能性がございます。
◆スタッフ
脚本:青葉 譲
演出:宇治川まさなり
音楽:石塚玲依
劇中歌プロデュース:AstroNoteS
主催:舞台「KING OF PRISM」製作委員会2026
◆権利表記
(C)Ｔ-ＡＲＴＳ / syn Sophia / エイベックス・ピクチャーズ / タツノコプロ / 舞台「KING OF PRISM」製作委員会2026
《短縮表記》
(C)T2A / S / API / T / KOP2026
■ステージ全景映像・スペシャルトーク映像が付属するチケットも発売！
2026年2月21日(土)より上演される舞台「KING OF PRISM-Your Endless Call-み～んなきらめけ！キンプリ☆ツアーズ」の千秋楽公演を「ミクチャ」で独占生配信することが決定しました。配信チケットにはアーカイブ視聴が付き、公演終了後から2026年3月15日(日)23:59まで何度でも舞台をお楽しみいただけます。
また、本公演では通常の配信視聴チケットに加え、特典映像が付属するチケットや、お客様から作品へのご支援をいただくことができる応援チケットを販売いたします。応援チケットをご購入いただいた方は、特典としてご希望の応援ネームを舞台公式サイトの特別ページに掲載いたします。
【「ミクチャ」視聴チケットの購入について】
◆配信日時
昼公演: 2026年3月1日(日) 12:00開演
夜公演: 2026年3月1日(日) 17:00開演
※視聴ページは、各公演30分前からのご案内を予定しております。
◆チケット販売期間
配信チケット: 2026年2月2日(月)18:00～2026年3月15日(日)18:00
応援チケット: 2026年2月2日(月)18:00～2026年2月10日(火)23:59
◆チケット種別/価格/販売ページ
本公演では通常の配信視聴チケットに加え、特典映像が付属するチケットや、作品を支援いただける応援チケットもご用意しております。
・単品チケット:各4,400円(税込)
１.千秋楽昼公演
２.千秋楽夜公演
・３.千秋楽公演通しチケット:7,700円(税込)
１.２.の2公演が視聴可能となっております。
・４.千秋楽公演通しチケット(特典映像A付き):8,800円(税込)
３.に加えて特典映像Aがご視聴いただけます。
・５.千秋楽公演通しスペシャルチケット(特典映像A＋B付き):9,900円(税込)
４.に加えて特典映像Bがご視聴いただけます。
・６.応援チケット:1,000円(税込)
チケットぴあ、ミクチャのみでの販売となります。
応援チケットの購入のみでは本公演はご覧になれませんのでご注意ください。
※別途システム利用料440円(税込)
《特典映像について》
・特典映像A:千秋楽公演の全景映像(昼・夜公演)
千秋楽公演の昼公演および夜公演の2種類のステージ定点の全景映像がご視聴いただけます。
・特典映像B:キャストスペシャルトーク映像集
主要キャストによるここだけでしか視聴できないスペシャルトーク映像をご視聴いただけます。
※特典映像の内容や出演者は予定無く変更となる場合がございます。
※特典映像の公開は後日を予定しております。
《販売ページ》
イープラス : https://eplus.jp/kinpri_mixch/
チケットぴあ : https://w.pia.jp/t/kinpri-stage/
楽天チケット : https://r10.to/kinpri-stage_broadcast
ローチケ : https://l-tike.com/kinpri-stage-streaming/
ミクチャ : http://kinpri-stage.mixch.tv/
※配信チケットの購入に関するお問合せは各プレイガイドまでお願いいたします。
◆応援チケットについて
応援チケットをご購入いただいた方は、ご購入特典としてご希望の応援ネームを舞台公式サイトの特別ページに後日掲載させていただきます。
舞台公式サイト: https://kinpri-stage.com/
《応援チケットご注意事項》
※応援チケットは、お客様から作品へのご支援金がプラスされるチケットです。
※応援チケットの購入のみでは本公演はご覧になれませんのでご注意ください。
※「ミクチャ」での応援チケットのご購入は、1会計につき1枚となります。複数枚購入を希望される場合は、チケットぴあからご購入ください。
※公式サイトの更新については2026年2月21日(土)を予定しております。
※応援チケットを複数枚購入いただく方は、応援ネーム記載欄に「●●/●●」と「/」を入れてネームを分けていただくようお願いいたします。
例)1会計で3枚ご購入の方は、応援ネーム記載欄に「●●/●●/●●」とネームを分けてご入力ください。(チケットぴあでの購入のみ)
※ご希望の応援ネームは1ネームにつき、10文字までとさせていただきます。
※応援チケットは投げ銭形式ではございません。
※配信ライブの内容はチケット券種に関わらず全て同じとなります。
※不適切な単語が含まれている場合は掲載できない場合がありますので、予めご了承下さい。
※半角カナ、カッコ付き漢字、丸付き数字、絵文字は文字化けの可能性がございますので、予めご了承ください。
◆アーカイブ視聴期間
＜各公演＞
公演終了後準備でき次第～2026年3月15日(日)23:59
※アーカイブ開始時間は公演後、状況により遅れる場合がございます。
＜特典映像について＞
後日の公開を予定しております。
※公開日から2週間を予定しております。
※公開日につきましては予告なく変更となる場合がございます。
◆配信の流れ
PCでの視聴方法はこちら: https://mixch.tv/liveview/pc_viewing_guide
アプリでの視聴方法はこちら: https://mixch.tv/liveview/sp_viewing_guide
《ご視聴に関する問い合わせ》
ミクチャ問い合わせ窓口:mixch_liveview_info@donuts.ne.jp
《配信に関する注意事項》
※内容は予告なく変更になる可能性があります。
※チケットのご購入前に、配信ライブ視聴に適したインターネット環境・推奨環境をお持ちかどうか必ずご確認ください。
※チケットご購入後のイベント延期・中止以外の理由に伴うキャンセル・変更・払い戻しはできません。
※お客様が誤ってチケットを重複購入された場合でも、キャンセル・変更・払い戻しはできません。
※インターネット回線やシステム上のトラブルにより、配信映像や音声の乱れ、イベントの一時中断・途中終了の可能性がございます。その場合もチケット代の払い戻しは致しかねますことを予めご了承ください。
※お客様のインターネット環境、視聴環境に伴う不具合に関しては、主催者は責任を負いかねます。
※チケットの譲渡、および転売は禁止とさせていただきます。
※本イベント・配信の権利は主催者が有します。カメラ・スマートフォンなどによる画面録画・撮影・録音は全て禁止いたします。また、動画サイトなどへの無断転載・共有を行った場合、法的責任に問われる場合がございます。
※配信ライブ映像を商用利用することは禁止とさせていただきます。これには、飲食店、広間等で聴衆から料金を受領して配信映像を流すことを含みます。
※本イベントは予告なく変更、中止になる可能性がございます。
■ライブ配信＆動画アプリ「ミクチャ」について
ライブ配信と動画投稿でコミュニケーションを楽しめるアプリ。2013年12月より運用を開始し、国内累計1,800万ユーザーを突破。現在の月間訪問者数は500万人を超えています。2020年7月にサービス名を「MixChannel」より「ミクチャ」に改称いたしました。
公式サイト : https://mixch.tv (PC、スマートフォン共通)
アプリダウンロードURL : https://app.adjust.com/d03003k
■株式会社DONUTSについて
クラウドサービス事業「ジョブカン」、「単車の虎」などのゲーム事業、動画・ライブ配信事業「ミクチャ」、医療事業「CLIUS(クリアス)」、「Ray」「Zipper」などの出版メディア事業の5領域を主軸としたWeb中心のサービスを展開しつつ、新たな事業にも挑戦を続けています。
「10年・20年先にも価値を残せるサービスやコンテンツ」をテーマに事業領域に制限はなく、高い自己資本比率ならではのスピード感でさまざまな可能性を追求しています。
社名 : 株式会社DONUTS
所在地 : 東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階
代表者 : 代表取締役 西村啓成
設立 : 2007年2月5日
事業内容 : クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業
企業サイト : https://www.donuts.ne.jp/