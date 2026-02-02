花耶(かや) 　新曲「A star」が「町人Aは悪役令嬢をどうしても救いたい」の公式テーマソングに決定！！

株式会社アース・スター エンターテイメント（本社：東京都品川区、代表取締役社長：幕内和博）は、同社が刊行する人気作品「町人Aは悪役令嬢をどうしても救いたい」の公式テーマソングに、所属アーティスト：花耶(かや)が歌う新曲「A star」が決定したことを発表致します。




【『町人Aは悪役令嬢をどうしても救いたい』作品情報】



著：一色孝太郎　イラスト：Parum

漫画：目黒三吉　原作：一色孝太郎・Parum

『この運命（シナリオ）を、全てひっくり返す――。』



原作・一色孝太郎／Parum、漫画・目黒三吉が描く、剣と魔法が存在する中世ヨーロッパ風の異世界が舞台の乙女ゲーム世界にモブ以下の存在、町人として転生したアレンの物語。そのアレンが、なんとか記憶を取り戻し、ヒロインが原因で数年後には家族も自分も滅んでしまう、と気づき一念発起！前世のゲーム知識（チート）を駆使して奮闘、成り上がる……？ヒロインVS町人アレンの戦い、そして世界はひっくり返るのか――!!?


新曲「A star」は、花耶自身が作詞を手がけ、与えられた運命や正解に縛られず、隣にいる“君”とともに未来を切り拓いていくことを描いている。正しさよりも大切な想いを信じ、出会えた奇跡を答えとして、終わらない物語を紡いでいく、そんな決意と希望が込められた楽曲となっている。



「A star」楽曲配信はこちら


https://nex-tone.link/A00210394



【花耶(かや)コメント】


日々、目まぐるしく変化し、たくさんの情報が溢れる時代の中で、私たちは何を信じて生きていけばいいのか、そんなことを考えながら、この曲の歌詞が生まれました。



目に見えているものだけがすべてではなく、誰かが決めた正しさが、必ずしも自分にとっての正解とは限らないと思います。



だからこそ、自分が信じる希望を胸に、前に進む勇気を持つこと。



そして、『本当に大切なものは、いつも自分のすぐそばにある』という想いを、この歌詞に込めました。



たくさんの方に、ノベル・コミックと共に聴いていただけたら嬉しいです。




＜Profile＞


花耶（かや）
アーティスト、声優、俳優



【生年月日】２００１年４月２６日


【特技】ピアノ・絶対音感　【趣味】アニメ鑑賞


【資格】書道準二段・珠算初段



山梨県南アルプス市出身。
2018年『NHKのど自慢』チャンピオン、2019年『音楽チャンプ～歌うま日本一決定戦～』優勝。
メディアミックスプロジェクト「ウタヒメドリーム」ではメインキャストとして楽曲リリースやライブ歌唱を行い、ラジオ番組などにも出演。
2026年1月より、FM FUJIにて自身のレギュラーラジオ番組「花耶の南アルプス天然ラジオ」（毎週水曜日 12:20～13:00）を放送中。



ソロとしては、TVアニメタイアップとなるシングル「Reincarnation」を2025年10月29日にリリース。さらに、2026年1月より放送中のTVアニメ エンディングテーマに新曲「Sanctuary」が起用され、1月28日(水)に最新シングルとして絶賛発売中。


精力的に楽曲リリースとライブを行っている。



2026年も10月放送予定の「転生した大聖女は、聖女であることをひた隠す」ＯＰ主題歌等、多数のTVアニメ主題歌タイアップが控えており、今後の活躍が期待されるアーティストである。






【最新リリース情報】



Sanctuary ジャケット表1
「Sanctuary」

M1.Sanctuary


TVアニメ「ヘルモード ～やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する～」EDテーマ


M2.Saudade


M3.Sanctuary -Instrumental-


M4.Saudade -Instrumental-







【アーティスト】花耶（かや）


【タイトル】「Sanctuary」


【発売日】2026年1月28日(水)


【商品詳細】


＜初回限定盤＞


(CD＋Digital Photobookアクセスコード封入) ESER-069　\3,300(税込) / \3,000(税抜)


＜通常盤＞


(CD)　ESER-070　\1,650(税込) / \1,500(税抜)




「Sanctuary」CD詳細および特典・ご購入はこちら


https://kaya.bitfan.id/contents/334906



「Sanctuary」楽曲配信はこちら


https://nex-tone.link/A00210318



【最新ライブ情報】


『花耶 Valentine Live 2026』


◆開催日時:2026年2月14日(土)


【１部】開場13:00/開演13:30
【２部】開場17:30/開演18:00



◆会場
月見ル君想フ



◆チケット: 料金
VIP(2SHOT撮影付き)　\12,000(tax in)
一般 \8,800(tax in)



◆チケットはこちらから
https://kaya.bitfan.id/events/15397


※ご購入にはBitfanアプリのインストールが必要になります。



◆その他詳細はこちら


https://kaya.bitfan.id/contents/330995



『花耶 One Man Live “ Ace ” 』


◆開催日時:2026年4月26日(日)


【１部】開演 14:00～
【２部】開演 18:30～



◆会場
渋谷WWW



◆チケット: 料金


VIP(2SHOT撮影付き)：\14,000(tax in)


一般：\8,800(tax in)


体験席：\3,300(tax in)　※特典付属なし



◆チケット受付URL
https://eplus.jp/kaya/



◆その他詳細はこちら


https://kaya.bitfan.id/contents/342461




【花耶 公式HP/SNS】


公式HP：https://kaya-official.jp(https://kaya-official.jp)


公式FC：https://kaya.bitfan.id/(https://kaya.bitfan.id/)


公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCvK3PInW7n8IXkxKg0JUjGQ(https://www.youtube.com/channel/UCvK3PInW7n8IXkxKg0JUjGQ)


公式X：https://x.com/KAYA_official_(https://x.com/KAYA_official_)


公式スタッフX：https://x.com/kaya__staff/status/1590275506393722880(https://x.com/kaya__staff/status/1590275506393722880)
公式Instagram：https://www.instagram.com/kaya__official_/(https://www.instagram.com/kaya__official_/)