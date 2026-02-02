花耶(かや) 　新曲「A star」が「町人Aは悪役令嬢をどうしても救いたい」の公式テーマソングに決定！！

株式会社アース・スター エンターテイメント

株式会社アース・スター エンターテイメント（本社：東京都品川区、代表取締役社長：幕内和博）は、同社が刊行する人気作品「町人Aは悪役令嬢をどうしても救いたい」の公式テーマソングに、所属アーティスト：花耶(かや)が歌う新曲「A star」が決定したことを発表致します。

【『町人Aは悪役令嬢をどうしても救いたい』作品情報】

著：一色孝太郎 イラスト：Parum漫画：目黒三吉 原作：一色孝太郎・Parum

『この運命（シナリオ）を、全てひっくり返す――。』

原作・一色孝太郎／Parum、漫画・目黒三吉が描く、剣と魔法が存在する中世ヨーロッパ風の異世界が舞台の乙女ゲーム世界にモブ以下の存在、町人として転生したアレンの物語。そのアレンが、なんとか記憶を取り戻し、ヒロインが原因で数年後には家族も自分も滅んでしまう、と気づき一念発起！前世のゲーム知識（チート）を駆使して奮闘、成り上がる……？ヒロインVS町人アレンの戦い、そして世界はひっくり返るのか――!!?

[表: https://prtimes.jp/data/corp/101562/table/621_1_21ab031d5a5e56d247b22f10b85de29e.jpg?v=202602020621 ]

新曲「A star」は、花耶自身が作詞を手がけ、与えられた運命や正解に縛られず、隣にいる“君”とともに未来を切り拓いていくことを描いている。正しさよりも大切な想いを信じ、出会えた奇跡を答えとして、終わらない物語を紡いでいく、そんな決意と希望が込められた楽曲となっている。

「A star」楽曲配信はこちら

https://nex-tone.link/A00210394

【花耶(かや)コメント】

日々、目まぐるしく変化し、たくさんの情報が溢れる時代の中で、私たちは何を信じて生きていけばいいのか、そんなことを考えながら、この曲の歌詞が生まれました。

目に見えているものだけがすべてではなく、誰かが決めた正しさが、必ずしも自分にとっての正解とは限らないと思います。

だからこそ、自分が信じる希望を胸に、前に進む勇気を持つこと。

そして、『本当に大切なものは、いつも自分のすぐそばにある』という想いを、この歌詞に込めました。

たくさんの方に、ノベル・コミックと共に聴いていただけたら嬉しいです。

＜Profile＞

花耶（かや）

アーティスト、声優、俳優

【生年月日】２００１年４月２６日

【特技】ピアノ・絶対音感 【趣味】アニメ鑑賞

【資格】書道準二段・珠算初段

山梨県南アルプス市出身。

2018年『NHKのど自慢』チャンピオン、2019年『音楽チャンプ～歌うま日本一決定戦～』優勝。

メディアミックスプロジェクト「ウタヒメドリーム」ではメインキャストとして楽曲リリースやライブ歌唱を行い、ラジオ番組などにも出演。

2026年1月より、FM FUJIにて自身のレギュラーラジオ番組「花耶の南アルプス天然ラジオ」（毎週水曜日 12:20～13:00）を放送中。

ソロとしては、TVアニメタイアップとなるシングル「Reincarnation」を2025年10月29日にリリース。さらに、2026年1月より放送中のTVアニメ エンディングテーマに新曲「Sanctuary」が起用され、1月28日(水)に最新シングルとして絶賛発売中。

精力的に楽曲リリースとライブを行っている。

2026年も10月放送予定の「転生した大聖女は、聖女であることをひた隠す」ＯＰ主題歌等、多数のTVアニメ主題歌タイアップが控えており、今後の活躍が期待されるアーティストである。

【最新リリース情報】

Sanctuary ジャケット表1「Sanctuary」

M1.Sanctuary

TVアニメ「ヘルモード ～やり込み好きのゲーマーは廃設定の異世界で無双する～」EDテーマ

M2.Saudade

M3.Sanctuary -Instrumental-

M4.Saudade -Instrumental-

【アーティスト】花耶（かや）

【タイトル】「Sanctuary」

【発売日】2026年1月28日(水)

【商品詳細】

＜初回限定盤＞

(CD＋Digital Photobookアクセスコード封入) ESER-069 \3,300(税込) / \3,000(税抜)

＜通常盤＞

(CD) ESER-070 \1,650(税込) / \1,500(税抜)

「Sanctuary」CD詳細および特典・ご購入はこちら

https://kaya.bitfan.id/contents/334906

「Sanctuary」楽曲配信はこちら

https://nex-tone.link/A00210318

【最新ライブ情報】

『花耶 Valentine Live 2026』

◆開催日時:2026年2月14日(土)

【１部】開場13:00/開演13:30

【２部】開場17:30/開演18:00

◆会場

月見ル君想フ

◆チケット: 料金

VIP(2SHOT撮影付き) \12,000(tax in)

一般 \8,800(tax in)

◆チケットはこちらから

https://kaya.bitfan.id/events/15397

※ご購入にはBitfanアプリのインストールが必要になります。

◆その他詳細はこちら

https://kaya.bitfan.id/contents/330995

『花耶 One Man Live “ Ace ” 』

◆開催日時:2026年4月26日(日)

【１部】開演 14:00～

【２部】開演 18:30～

◆会場

渋谷WWW

◆チケット: 料金

VIP(2SHOT撮影付き)：\14,000(tax in)

一般：\8,800(tax in)

体験席：\3,300(tax in) ※特典付属なし

◆チケット受付URL

https://eplus.jp/kaya/

◆その他詳細はこちら

https://kaya.bitfan.id/contents/342461

【花耶 公式HP/SNS】

公式HP：https://kaya-official.jp(https://kaya-official.jp)

公式FC：https://kaya.bitfan.id/(https://kaya.bitfan.id/)

公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCvK3PInW7n8IXkxKg0JUjGQ(https://www.youtube.com/channel/UCvK3PInW7n8IXkxKg0JUjGQ)

公式X：https://x.com/KAYA_official_(https://x.com/KAYA_official_)

公式スタッフX：https://x.com/kaya__staff/status/1590275506393722880(https://x.com/kaya__staff/status/1590275506393722880)

公式Instagram：https://www.instagram.com/kaya__official_/(https://www.instagram.com/kaya__official_/)