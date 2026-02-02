【横浜エクセレンス】ホワイトデー間近のホーム戦にて「EXCELLENCE WHITE DAY」開催！ベルテックス静岡戦にて白い「2ndユニフォーム着用」も！！

株式会社横浜エクセレンス

いつも横浜エクセレンスを応援いただき、ありがとうございます。



この度、3月6日(金)・3月7日(土)に横浜武道館で開催される「第23節 ベルテックス静岡」戦にて「EXCELLENCE WHITE DAY」開催が決定しましたのでお知らせいたします！



ホワイトデー間近でのホーム戦ということで、普段の1stユニフォームとは異なる白の2ndユニフォームを着用し、2ndユニフォームデザインの新グッズ販売なども予定しております！





普段とは異なる「白い横浜エクセレンス」とともに試合を盛り上げていきましょう！！※なお、ホームクラブの横浜エクセレンスが2ndユニフォームを着用することに伴い、アウェークラブのベルテックス静岡が1stユニフォームを着用いたしますので予めご了承ください。

なお、2ndユニフォームの宣材写真撮影時の様子はこちら(https://youtube.com/shorts/S4CQb2WcYtI?feature=share)よりご覧いただけます！

対象試合

【試合概要】

第23節 ベルテックス静岡戦

Game1：2026年3月6日(金) 19:05試合開始

Game2：2026年3月7日(土) 14:05試合開始

※3月7日(土)のGame2には「ベルティ(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000122.000036241.html)」も来場！

こちらもぜひお楽しみに！



【アリーナ】

横浜武道館

〒231-0028 神奈川県横浜市中区翁町2丁目9番地10

JR京浜東北線/根岸線 関内駅南口下車 徒歩6分

横浜市営地下鉄 伊勢佐木長者町駅下車 徒歩4分

対象試合情報はこちら(https://yokohama-ex.jp/lp/game_20260306_20260307/)よりご確認いただけます。

「#Bリーグバレンタイン B.LEAGUE モテ男No.1決定戦 2026」開幕へ！

そして2026年2月2日(月)12:00よりついに「#Bリーグバレンタイン B.LEAGUE モテ男No.1決定戦 2026」投票がスタートしました！

「#93 上良潤起(https://youtu.be/wNXEVOIEYl4)」への清き一票をよろしくお願いいたします！

詳細はこちら(https://yokohama-ex.jp/news/detail/id=22657)よりご確認いただけます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=wNXEVOIEYl4 ]次回ホーム戦情報

そして次回ホーム戦は横浜武道館での岩手ビッグブルズ戦！

こちらの試合は今シーズン最後の「OCEAN TOKYO監修オリジナルユニフォーム」着用試合(https://yokohama-ex.jp/news/detail/id=22386)となります！ 「トリコロール」を身に纏うラストゲームへのご来場をお待ちしております！！

前回の着用時の様子はこちら(https://www.instagram.com/p/DSQvQoIE0cW/)よりご覧いただけます。



りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 B2リーグ戦 第21節(https://yokohama-ex.jp/lp/game_20260220_20260221/)

【日程】

2026年2月20日(金)19:05

2026年2月21日(土)14:05



【対戦相手】

岩手ビッグブルズ



【アリーナ】

横浜武道館

〒231-0028 神奈川県横浜市中区翁町2丁目9番地10

JR京浜東北線/根岸線 関内駅南口下車 徒歩6分

横浜市営地下鉄 伊勢佐木長者町駅下車 徒歩4分

横浜を拠点に活動しているプロバスケットボールクラブ。

かつては「東京エクセレンス」として活動するも2021年、本拠地の横浜移転に伴い、クラブ名称を「横浜エクセレンス / YOKOHAMA EXCELLENCE」へと改称いたしました。

クラブ名は「Strive for Excellence」という常に自己向上の努力を惜しまないという生き方を表現しています。

すなわち、「EXCELLENCE」には心技体の全てにおいて「素晴らしい」という意味を表しています。