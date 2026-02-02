【ヴィノテラス】限定30セット！シャルロパン・パリゾで体感する ジュヴレ・シャンベルタン4階層

ワインエナジー株式会社詳細を見る :https://vnts.shop/SHOP/kobin-Cha4.html?utm_source=prtimes&utm_campaign=kobin-Cha4&utm_medium=pr-article&utm_content=none

4アイテムすべて揃えれば145,000円以上。

今回は100mlの小瓶に詰め替え、4アイテムを33,000円(税込)で飲み比べ。

〈グラン・クリュ〉Charmes Chambertin 参考上代 84,150円（税込）

〈プルミエ・クリュ〉Gevrey Chambertin 1er Cru Bel Air 参考上代 33,550円（税込）

〈村名〉Gevrey Chambertin Terres Blanches 参考上代 18,150円（税込）

〈広域〉Bourgogne Cote d’Or Rouge 参考上代 9,350円（税込）

なぜ、シャルロパン・パリゾで4階層比較を行うのか

ブルゴーニュのワインは同じ村、同じ造り手であっても、畑が違えば、まったく別の表情を見せます。

しかし、その違いを条件を揃えた状態で比較体験できる機会は、実はほとんどありません。

シャルロパン・パリゾのワインは、造り手のスタイルを誇示するためのものではなく、畑ごとの個性を、できる限りそのままワインに映し出すことを目指しています。

そこで、今回は同一生産者・同一村・同一ヴィンテージという条件のもと、

広域、村名、プルミエ・クリュ、グラン・クリュという4つの階層を一度に比べられる特別なテイスティングセットをご用意しました。

同じ条件で比べることで、アペラシオンの違いは、理屈ではなく、味わいとしてはっきりと現れます。

その違いを、ぜひご自身の味覚で確かめてください。



30セット限定！貴重な機会をお見逃しなく！



■締切日：2月15日(日)

■発送日：2月16日(木)

お申し込みはこちらから :https://vnts.shop/SHOP/kobin-Cha4.html?utm_source=prtimes&utm_campaign=kobin-Cha4&utm_medium=pr-article&utm_content=none

■生産者紹介

Charlopin Parizot シャルロパン・パリゾ

ブルゴーニュを代表する造り手、フィリップ・シャルロパン

フィリップ・シャルロパンは、トップドメーヌがひしめくジュヴレ・シャンベルタンにとどまらず、ブルゴーニュ全体を代表する造り手の一人として高く評価されています。

1976年、わずか1.5haの畑からドメーヌを設立。

現在では約25haの自社畑から、35のアペラシオン、8つのグラン・クリュを含むワインを手がけています。

華やかな果実味と豊かなアロマを持つ彼のワインは、「シャルロパンのスタイル」が前面に出ると評されることもありますが、

その本質は、各畑で完熟したブドウの個性を最大限に引き出すことにあります。

フィリップ・シャルロパンは、畑自身にテロワールを語らせることを信条とし、人為的な介入を抑えた自然なワイン造りを行っています。

栽培はリュット・レゾネ。除草剤や殺虫剤は使用せず、低収量になりやすい古樹を大切に管理しています。

若い頃は全房発酵やバトナージュも取り入れていましたが、現在はより純粋にブドウの個性を表現するため、長い低温浸漬と自然酵母発酵を採用。

補酸は行わず、新樽の使用も近年は控えめです。

厳しい選果を経た健全なブドウのみを用い、ワインは澱引きを最小限に、瓶詰めまでじっくりと熟成されます。

畑の個性を体現してこそグラン・ヴァン。その哲学は、味わいから確かに伝わってきます。

ワインエナジー株式会社

ヴィノテラス ワインスクール

〒102-0093 東京都千代田区平河町1-1-8 麹町市原ビル12階

[電話番号] 03-6268-9683（平日9:00～18:00）

[URL] https://school.vnts.jp/

[E-Mail] info@vnts.shop

[営業時間] 平日9:00～18:00（土日祝/年末年始/他除く）