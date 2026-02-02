【出店10ブランド公開】トレンド発信地・韓国ソンスの最旬ブランドが集結する「SEONGSU TREND COLLECTOR -gift edition- in NAGOYA」でバレンタインギフト選びを

株式会社光文社

株式会社光文社（本社：東京都文京区）は、2026年２月11日（水・祝）～16日（月）の6日間、松坂屋名古屋店にて、韓国の最新カルチャーを体感できる特別イベント「SEONGSU TREND COLLECTOR -gift edition- in NAGOYA」を開催いたします。

本イベントは今年、東京・大阪・仙台の３か所で開催され、「韓国好きの間で“最新カルチャーを体感できる！」と話題沸騰。名古屋初上陸ブランドを含めるソウル・聖水（ソンス）で人気のブランドが、一堂に集まります。今回の名古屋イベントは、バレンタインシーズンならではの特別企画を実施。

「頑張っている自分へのご褒美に」

「いつもお世話になっている大切なあの人に」

あたたかみのあるギフトパッケージをご用意してバレンタインの季節を盛り上げます。

聖水(ソンス)とは

ソウル東部に位置するソンスは、かつての工業地帯から生まれ変わり、韓国のクリエイティブカルチャーを象徴するエリアへと進化しました。外観の趣を残しながら、内装をリノベーションしたカフェやギャラリー、アパレルブランドが集結する唯一無二のスポットとして、観光客や地元の若者たちに愛されています。赤レンガが印象的な街並みとともに、若手デザイナーによるファッションやライフスタイルブランドが注目を集める、韓国トレンドの最前線です。

【冬季限定企画】オリジナルギフトバッグをプレゼント

会場内で2点以上の商品をご購入いただいたお客様に、プレゼント用としても使える「オリジナルギフトバッグ」をお渡しします。淡いオーガンジー素材のバッグでラッピングすれば、受け取った方の気持ちがふっと明るくなる、ささやかな特別感を添えられます。

【2月13日（金）、14日（土）】韓国のポイントメイク体験ブースが2日間限定でオープン

韓国の女優やトップアイドル御用達の名門サロン「YU1L×JOY187」が、本場の韓国メイクをリアルに体験できる2日間限定のスペシャルイベントを開催します。

プロのアーティストによるタッチアップは、韓国でしか味わえない感動体験として話題に。立体的な小顔を叶える「ハイライト＆シェーディング」、旬のトレンドカラーを纏う「リップメイク」、そして自然な奥行きで瞳を印象づける「涙袋デザイン」の3つから、なりたい表情に合わせてメニューをセレクトできます。

さらに会場では、トップスタイリスト監修の「187LABEL ホワイトタンニングクッション」も登場。陶器のように上質なツヤと透明感を演出し、ワンランク上の肌体験を提案する点も魅力です。

開催日: 2月13日（金）・14日（土）

※予約フォームは後日公開いたします。

※予約フォームが公開され次第、当ページにも更新掲載いたします。

さらに、2月11日（水・祝）、12日（木）に11,000円以上お買い上げいただいたお客様を対象に、会場のYU1Lブースで使用できるポイントメイク無料体験チケットを配布予定。本格韓国メイクを体感できるチャンスを是非、お見逃しなく！

韓国・ソンス出店5ブランド

collection no.1 TETO

2023年、ソンスでローンチした「TETO（テト）」は、タオルを生活用品から小さなアートピースとして楽しめる存在へと変化させたブランドです。世界でわずか1%しか生産されないハイエンド素材「スーピマコットン」を使用したTETOのタオルは、柔らかな肌触りと鮮やかな発色が特徴。唯一無二のカラーとデザインで、新たなタオル体験を提供します。ソンスのフラグシップストアは、壁一面に敷き詰められたタオルが印象的で、美術館のような空間が話題となっています。

collection no.2 WHIPPED

韓国発のビューティブランド「WHIPPED（ホイップド）」は、肌と心をやさしく包み込むスキンケアアイテムで注目を集めています。

中でも、ホイップクリームのようなユニークな形状のクレンジングフォームは、洗顔を楽しい体験へと変える革新的なアイテムとして話題に。パック＋洗顔＋スキンケアが同時にできる新感覚のクレンジングで、時短ケアを叶えながら、肌にやさしいケアを実現します。全ての製品がヴィーガン処方で、肌の悩みに応じたパーソナルケアを提案する点も魅力です。またソンス店では自分だけのホイップ洗顔を作れるワークショップが人気を博し、ブランドの世界観を体感できます。

collection no.3 MUUT

2024年に誕生した韓国のユニセックスなアイウェアブランド。MUUT(ムッ)は、韓国の人気スポットである聖水（ソンス）、漢南（ハンナム）にオフラインストアがあり、2025年9月には明洞（ミョンドン）に新たなフラッグシップ店をオープン予定という勢いのあるブランドです。SEVENTEEN、TWICE、TXTなど、多くのトップアーティストたちが着用。彼らが来店したことでファッショニスタの間でも話題になりました。ミニマルでおしゃれなデザインは、日常のスタイルを格上げし、トレンドに敏感な人々に愛されています。

collection no.4 oh, lolly day!

幸せを販売するブランド「oh, lolly day!（オローリーデー）」。日常で使用する小さな物が、人生を十分に幸せにすることができると信じており、「文具、ファッションアクセサリー、リビング用品」など、日常生活に必要なアイテムを作っています。

collection no.5 Lowkey

韓国・ソウル発のスペシャルティコーヒーロースター「Lowkey（ロウキー）」は、2010年創業の老舗ブランド。ソンス店は静かな路地に佇む隠れ家的な空間で、厳選された豆を使ったハンドドリップコーヒーが自慢。今回の出店ではコーヒー豆だけではなく、キャップやTシャツなどのアパレルアイテムを販売します。

スペシャル体験ができるオフィシャルサポートブランドによるブースも！

松坂屋名古屋店でのイベントでは、韓国で話題のカスタムタンブラーブランドが初上陸！

話題の韓国ビューティブランド３ブースや韓国ヘアメイクサロンの体験ブースも要チェックです。

LEGODT（レゴト）

韓国発のカスタマイズタンブラーブランド。洗練されたデザインと機能性を融合させたタンブラーは、日常の必需品としてだけではなく、ファッションのアクセントとしても活かせる提案をしてくれます。LEGODTは“TUMGGU（タムク）”というシグネチャーワードを掲げており、この言葉は、韓国語の“텀블러（タンブラー）”と“꾸미다（デコる）”を組み合わせた造語。チャームやステッカーなど豊富なアクセサリーを使って、自分らしく自由にカスタムできる点も、韓国のトレンドカルチャーから生まれたLEGODTならではの特徴です。

AHC(エーエイチシー)

1999年に誕生した韓国エステ発のスキンケアブランド。エステのノウハウを活かしたプロフェッショナルなケアを提供している。顔全体に使用できるアイクリームは韓国売上NO.1を誇っている。ブースでは人気商品を直にいただけるタッチ＆トライを実施予定です。

selfbeauty（セルフビューティ）

「自己愛＝SELF-BEAUTY」の考えを大切にし、美しさだけでなく内面の肯定の大切さをコンセプトにするヴィーガンコスメブランド。動物由来成分フリーで、サステナブルな商品は地球に優しいだけでなく、低刺激で肌にも優しいコスメ。シンプルで洗練されたパッケージは機能的なだけでなく、持ち歩くのが楽しくなるパッケージになっています。

touch in SOL（タッチインソール）

2025年8月に日本で正式展開をスタートした韓国コスメブランド。「いつでも、どこでも、愛される私になれる」メイクアップブランドをコンセプトに、ベースメイクから、トレンド感あふれるポイントメイクまで幅広くアイテムを発売しています。人気商品はハート型のパッケージのファンデーション、チーク、ハイライト。可愛らしさと実用性を兼ね揃えた優れものです。

YU1L × JOY187（ユイル × ジョイ187）

韓国で実際にK-POPアイドルのヘアメイクを多数担当する人気サロン「JOY187」と提携したヘアメイクサロン「YU1L」。「憧れのあのアイドルメイクをマネしてみたい！」、「韓国メイクを東京のサロンで体験してみたい！」という想いをプロのヘアメイクアップアーティストが叶えてくれます。名古屋会期では、2月13日（金）、14日（土）の2日間限定で、ポイントメイク体験ができるブースを出店します。

イベント実施概要

◆イベント名：「SEONGSU TREND COLLECTOR -gift edition- in NAGOYA」

◆実施期間： 2026年2月11日(水・祝)～16日(月)

◆開館時間： 10:00～20:00（最終日のみ18時閉場）

◆会場：松坂屋名古屋店 南館１階オルガン広場（愛知県名古屋市中区栄3丁目16番1号）

◆内容：かつては町一帯が町工場だったことでも知られる韓国の聖水洞。今では街並みが開発され、使われなくなった工場を生かしたショップやトレンドが集まる人気エリアに様変わり。そんなユニークな街を味わいながらお買い物ができるショッピングイベント。ソンスを代表するブランドや人気韓国ブランドのスペシャルサポーターブース多数出展。名古屋会期では特別なギフトパッケージをご用意してバレンタインシーズンを盛り上げます。

※出店ブランドは変更・追加の可能性がございます

◆入場料金：無料

◆購入特典：金額にかかわらず、２点以上の商品購入者にオリジナルギフトバッグをプレゼント

◆イベントに関するお問い合わせ：SEONGSU TREND COLLECTOR運営事務局

メール：k-pop@cs.kobunsha.com

◆主催：光文社

※販売商品ラインナップの公開や演出内容の詳細は、イベント公式インスタグラムおよび各プレスリリースにて随時公開予定



