【祝・令和の虎ALL達成！】バディトレ・恵比寿店・本郷3丁目店・戸越店の3店舗で(Switch2キャンペーン)を同時開催！

祝・令和の虎ALL達成！

株式会社バディトレ[動画: https://www.youtube.com/watch?v=dsM_h4huKo4 ]

バディトレ（運営：株式会社バディトレ）は、恵比寿・本郷・戸越エリアにおいて、（ペアで運動するとSwitch2が当たるキャンペーン）を開始いたしました。

本取り組みは、

「運動は努力や根性に頼らず、報酬設計によって継続率を高められるのか」

という仮説を検証するための、実証型プログラムです。

背景：運動が続かない最大の理由は「報われなさ」

健康に良いと分かっていても、運動が続かない理由として多く挙げられるのが、

成果や達成感を実感するまでに時間がかかることです。

１.効果が見えるまでに時間がかかる

２.達成感が得られにくい

３.日常の娯楽や仕事に優先順位で負けてしまう

こうした状況に対し、バディトレでは

「運動そのものに即時的な報酬を組み込む」というアプローチを採用しました。

Switch2キャンペーン

■ 取組概要：運動が“報酬イベント”になる新体験

本プログラムでは、一定の運動量やトレーニング条件をクリアすると、

Switch2などが当たる報酬抽選に参加できる仕組みを導入しています。

「続けたらいつか成果が出る」ではなく、

「動いた瞬間に、参加価値が生まれる」設計です。

努力を強いるのではなく、行動したという事実そのものが評価され、次の行動を引き出す。

運動を“我慢”から“参加したくなる体験”へと転換します。

■ キャンペーン概要

実施エリア：恵比寿・本郷・戸越

内容：運動量に応じて報酬抽選に参加できるフィットネスプログラム

主な報酬：Switch2

実施目的：報酬設計による運動継続率向上の実証

実施期間：定員に達し次第終了

申込方法：公式サイト(https://buddy-training.com/)より申込み

１.恵比寿店 住所：東京都渋谷区広尾５丁目1-43 (https://share.google/cTvMz0GAjJaQCGpim)広尾ZERO 402号室

恵比寿店 最寄駅：JR恵比寿駅徒歩5分、東京メトロ日比谷線 【広尾駅】徒歩5分(https://buddy-training.com/place-ebisu/)

２.本郷三丁目店 住所：東京都文京区湯島2丁目16-10(https://share.google/J6hyVzjkxs6QEK6EF) 加藤ビル1F

本郷三丁目店 最寄駅：東京メトロ千代田線 【湯島駅】より徒歩6分(https://buddy-training.com/place-hongo/)

都営大江戸線 【本郷三丁目駅】より徒歩6分

３.戸越店 住所：東京都品川区戸越６丁目１９－１６ THE CAMPUS FLATS TOGOSHI B1F(https://share.google/TuCCpi0CDPcuOyADC)

戸越店 最寄駅：東急大井町線【戸越公園駅】より徒歩3分(https://buddy-training.com/place-togoshi/)

■今後の展望

バディトレは今後も、

「運動が続かない理由」を精神論で片付けるのではなく、

行動経済学や報酬設計を取り入れたフィットネスモデルの検証を進めてまいります。

本プログラムで得られたデータをもとに、

より多くの人が無理なく運動を継続できる環境づくりを目指してまいります。

■ 会社概要

社名：株式会社バディトレ

代表：星野 雄三

事業内容：フィットネスジム運営、運動習慣化プログラムの開発

所在地：東京都品川区戸越

公式サイト：https://buddy-training.com/(https://buddy-training.com/)