【オイシックス新潟】talentbook株式会社と「PRパートナー」契約を締結 -選手のストーリー記事を公開

株式会社新潟プロ野球団

オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブは、talentbook株式会社と2026シーズンのPRパートナーとして契約を締結しましたのでお知らせします。

このパートナーシップ締結により、talentbook社が提供する年間300万人のZ世代が訪問するロールモデル発信サイト「talentbook」上に選手のストーリー記事をアップし、サポーターの方々に選手のパーソナリティや今シーズンにかける思いを知っていただける情報発信に取り組んでまいります。

第一弾として、笠原 蘒太郎選手、中山 翔太選手のストーリー記事をtalentbookにアップしました。

笠原 蘒太郎選手のストーリー記事：

新潟の誇りを背負いマウンドへ。地元で歩む再起への道(https://www.talent-book.jp/albirex-bc/stories/60926)

中山 翔太選手のストーリー記事：

打球の軌道が変わった瞬間。戦力外を乗り越え新潟で目指す”理想のバッティング”(https://www.talent-book.jp/albirex-bc/stories/60932)

■talentbookについて

「talentbook」は、年間300万人のZ世代が訪問するロールモデル就活・転職サイト。1,200社以上、1万人以上のロールモデルから、あなたに合った”憧れの先輩”をAIが診断。求職者と企業双方に最適な出会いを実現します。法人向けには、with AIで コンテンツを「つくる、届ける、対話する」ためのソリューションを提供。AI活用による「工数削減と付加価値向上」で、求職者一人ひとりの選考体験を飛躍的に向上させます。

https://product.talent-book.jp/

■オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブについて

オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブ（運営会社:株式会社新潟プロ野球団、本社:新潟県新潟市、代表取締役社長 池田 拓史）は、BCリーグ創設とともに誕生したプロ野球チームです。2024年からはプロ野球ファーム・リーグに参加し、食品宅配会社のオイシックス・ラ・大地株式会社がメインスポンサーを務め、日本一選手が育つ球団、日本一“おいしい”球団を目指しています。2026シーズンからはCBOに桑田真澄氏が就任し、武田勝監督とともにチーム強化に取り組んでいます。