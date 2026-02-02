株式会社茨城木材相互市場とのエメラルドパートナー契約締結のご案内

写真拡大 (全2枚)

株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック


このたび株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホックは、株式会社茨城木材相互市場と、新たにオフィシャルパートナー（エメラルドパートナー）契約を締結いたしましたことをお知らせいたします。


エメラルドパートナー契約内容


■内容
ゴール裏3列目看板への広告掲出
メインスタンドバナーへの広告掲出


■契約期間
2026年2月1日～2027年1月31日


株式会社茨城木材相互市場 代表取締役　大谷 知行 様 よりファン・サポーターの皆さまへ


この度、水戸ホーリーホック様とパートナーシップ契約を結ばせて頂きまして大変光栄に思います。


弊社の今年度の経営スローガンは、「こころを一つに　挑戦しよう　かがやく未来へ！」です。今回水戸ホーリーホック様の選手の皆様はもちろんのこと、クラブ、サポーター、協賛企業の皆さまがまさに「こころを一つ」にして挑戦し続け悲願のＪ１昇格（かがやく未来）を達成されたのだと思っています。


これからも水戸ホーリーホック様の「挑戦」に勇気を頂きながら、ファン・サポーターの皆さまと共にこの地域の 発展に貢献していきたいと思っていますので宜しくお願い致します。


法人概要




■法人名
株式会社茨城木材相互市場


■所在地
茨城県水戸市渋井町50番地


■代表者
代表取締役　大谷 知行


■事業内容
・住宅総合資材卸売
・建築設計事務所
・建築工事請負
・木材加工業