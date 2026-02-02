ビームスが主催する音楽イベント『BE FES TOKYO at LIQUIDROOM』の最終先行先着チケットが販売開始

株式会社ビームス

株式会社ビームス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：設楽洋）は、同社が主催・プロデュースする音楽イベント『BE FES TOKYO at LIQUIDROOM』を、企画制作にクラブクアトロとタッグを組み、2026年2月20日（金）に恵比寿のLIQUIDROOMにて開催いたします。

本イベントの開催発表以降、オフィシャル先行抽選では当選予定枚数を上回る応募をいただきました。オフィシャル先行抽選における未入金キャンセル分を、本日2月2日（月）18時より、予定枚数に達し次第で販売終了となる最終先行先着チケットとして販売いたします。

過去の公演同様、完売が予想されますので、お早めにお求めください。

2025年2月には渋谷O-EASTで初のオールナイトイベントを開催しチケットはSOLD OUT 、同年8月には京都で3会場同時開催というフェスの形を提示するなど、進化を続けている『BE FES』にご期待ください。

＜開催概要＞

タイトル： 『BE FES TOKYO at LIQUIDROOM』

開催日： 2026年2月20日（金）

開催時間：OPEN 18時 START 19時

会場： LIQUIDROOM（リキッドルーム）

住所：東京都渋谷区東3丁目16-6

出演アーティスト： 5lack / 中村佳穂

主催・企画・制作・運営： 株式会社ビームス

企画・制作： CLUB QUATTRO

価格：6,000円（税込）※ドリンク代別

券売情報：最終先行先着 2026年2月2日（月）18:00~

チケットURL：https://eplus.jp/befes-tokyo/

問い合わせ先：CLUB QUATTRO（電話番号：03-3477-8750）

詳しくはこちらから

https://www.beams.co.jp/news/4728/

＜出演アーティスト＞

5lack a.k.a 娯楽

東京・板橋出身のラッパー／ビートメイカー／プロデューサー。1stアルバム『My Space』は多数のメディアに取り上げられ、アワードにも選出され話題になる。2007年より、兄・PUNPEEとその友人のGAPPERとともにヒップホップユニット・PSGとし活動。2011年にはBudaMunk、ISSUGIとともにヒップホップユニット・Sick Teamを結成した。2009年のデビュー以降、ほぼ毎年のように自身の作品をリリースする傍ら、TVCMやプロデュースワークでの楽曲提供を行う。また、フジロック・ホワイトステージ出演などフェスにも積極的に参加し、自身の単独公演も日比谷公園大音楽堂や先日も板橋区立文化会館・大ホールを完売させている。今も尚、日本のヒップホップのあり方を問い続け、発明しようとするその姿勢に賛同する者は多く、リスナーのみならず他アーティスト自体にも影響を与えて続けている

中村佳穂

1992年生まれ、ミュージシャン。

20歳から京都にて音楽活動をスタートし、音楽その物の様な存在がウワサを呼ぶ。

ソロ、デュオ、バンド、様々な形態で、その音楽性を拡張させ続けている。

ひとつとして同じ演奏はない。見るたびに新しい発見があるその姿は、今後も国内外問わず、共鳴の輪を広げていく。

《『BE FES TOKYO』注意事項》

※小学生以上は有料になります。

※整理番号順での入場となります。

※会場内外で発生した事故や事件、第三者に対する傷害等を起こされた場合は、当事者間で問題解決をしていただきます。これらのお客様間のトラブルに関して、主催者・会場・アーティストは一切責任を負いません。

【クラブクアトロについて】

クラブクアトロは、1988年東京・渋谷に初めてオープンし以後、名古屋、梅田、広島と東名阪広・4大都市で運営する唯一のライブハウスです。

当初より一貫して良質なライブ・ミュージックを、ジャンルや国内外にこだわらずお届けし続け、「いい音楽」「いいライブ」をクラブスタイルで楽しむことを日本の音楽シーンに定着させてきました。

また、国内外を問わず新人アーティストの登竜門としても名高く、クアトロがいち早く紹介して、後により大きなステージにステップアップしていったアーティストも数多く、現在でも多くの国内バンド/アーティストが一つの目標にするランドマーク的な存在として広い世代から支持を集めています。

そして今も、様々な形で都市生活者に対し音楽を核としたライフスタイルを提案し続けています。

【ビームスについて】

株式会社ビームス

1976年、東京・原宿で創業。1号店「American Life Shop BEAMS」に続き、世界の様々なライフスタイルをコンセプトにした店舗を展開し、ファッション・雑貨・インテリア・音楽・アート・食品などにいたるまで、国内外のブランドや作品を多角的に紹介するセレクトショップの先駆けとして時代をリードしてきました。特にコラボレーションを通じて新たな価値を生み出す仕掛け役として豊富な実績を持ち、企業との協業や官民連携においてもクリエイティブなソリューションを提供しています。日本とアジア地域に約170店舗を擁し、モノ・コト・ヒトを軸にしたコミュニティが織り成すカルチャーは、各地で幅広い世代に支持されています。